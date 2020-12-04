Nesrin Cavadzade’ye kaç puan verirsiniz?

Bülent Ersoy cuma günü yine medya eşliğinde kürk alışverişine çıktı. O sırada kendisine hayvanseverlerin tepkileri sorulunca eski kürklerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlayacağını söyleyiverdi.
Bunun için bir gece düzenleneceğini, kürklerin orada satılacağını, epey bir para edeceğini...
Ama bu açıklamanın, önü sonu pek düşünülmeden, hatta ÇYDD’ye hiç sorulmadan/danışılmadan yapıldığı çok belliydi.
“Hemen oracıkta” aklına geldiğine eminim. Sırf medyaya başlık olsun diye.
Oldu da. “Bülent Ersoy eski kürklerini ÇYDD’ye bağışlayacak” diye düştü önümüze haberler.
Ama kürk ticareti yapılan bir geceden gelecek bağışı, ne ÇYDD yönetiminin ne de aralarında çok sayıda hayvansever bulunan destekçilerinin kabul etmesi imkânsız.
Nitekim öyle oldu, ÇYDD pazartesi günü bu bağışı kabul edemeyeceklerini açıkladı.
Bülent Ersoy bunu anlamaya çalışacağına yine kızdı, bu kez el artırdı.
Tam ismi Kylie Kristen Jenner. Kim Kardashian’ın üvey kardeşi.
23 yaşında. 14 yaşından beri moda ve gösteri dünyasının içinde. Stil elçisi. Ayakkabı ve çanta tasarımcısı. Kendi kurduğu Kylie Cosmetics’in CEO’su. Dünyanın en genç milyarderleri arasında gösteriliyor.
ABD, Los Angeles’ta yaşıyor. Ama önüne harita açsanız değil Türkiye’nin yerini, Los Angeles’ı bulabileceğinden emin değilim.
Tam ismi Liz Remka Rebronja. Türkiye’de “Banu Alkan” ve “Afrodit” gibi lakaplarla tanınıyor.
62 yaşında. Yarı erotik, sabun köpüğü filmlerde oynadı.
20-22 sene evvel “Neremi Neremi” diye başarısız bir şarkıcılık denemesi de oldu.
Hayatını medya ve sosyal medyanın ilgisini çekecek tuhaf açıklamalarla idame ettiriyor.
◊ Sadece birini kullanabilseniz kartvizitinize hangisini bastırırdınız: Model mi oyuncu mu?
- Model. Ama hakkım varsa ‘Türkiye Güzeli’ yazmak isterdim.
◊ Hangisi daha avantajlı: Fakir ama güzel doğmak mı zengin ama çirkin doğmak mı?
- Bu tamamen kişinin karakterine bağlı, neyle mutlu olduğunuz önemli... Yoksa hayatın kişiyi nereye götüreceği hiç bilinmez.
◊ 11 Nisan, Koç kadını... Hangi özelliği daha kötü: Sahiplenmecilik mi ihtiyatsızlık mı?
- Gözü karalık. (Gülüyor)
◊
Efsane cuma/kara cuma olarak da bilinen indirim günlerinin şampiyonu Bülent Ersoy.
“Fiyat sormadan” alışveriş ettiği üzerine bir efsane dolaşır ya, o yüzden indirimlerden faydalandı mı bilmiyoruz.
Ama her yerde önümüze çıkan ve gına getiren indirim reklamlarından etkilendiği belli.
Ama her şey film tadında yaşanıyor. Senaryosu biraz acemice, ayaküstü yazılmış bir filmler.
Mesela daha üç gün önce Bodrum’daki evine aksesuvar almaya çıktı. 6 saatte 100 bin lira harcadığı söyleniyor. Hakikaten de Zorlu Center’ın çıkış kapısı paket, paket, paket...
“Alışveriş taksiye sığmadı” diye verildi haberler.
E sığmaz tabii, siz altı saatlik alışverişe niye taksiyle gider de özel van minibüsüyle gitmez?
BUGÜNE KADAR HİÇBİR KRİZ BUNUN YAKININDAN BİLE GEÇMEDİMüdür Halil İbrahim Karagül - Ece (Dokuz) Bar
36 yıldır aynı müessesede çalışıyor. Komi olarak girdiği Ece Bar’ın restoran müdürü. Ece Aksoy mekânını Etiler’den Arnavutköy’e, Kuruçeşme ve sonra Beyoğlu’na taşıdıkça onunla birlikte bu yerlerde ‘esnaflık’ yaptı. Mekânlarında Pakize Suda’dan Sezen Aksu’ya sahneye çıkmayan kalmadı. Bunca yıl içinde elinden yüzlerce garson, komi, barmen, şef geçti.
Bugüne kadar yeme-içme sektörünün etkilendiği çok dönem görmüşsünüzdür herhalde...
Ne ekonomik krizler, ne dönemler... Hatta Gezi olayları bile çok etkili olmuştur sektör üzerinde.
Ama...
Ben hiç böyle bir dönem görmedim, yakınından bile geçmedi. Üç ay zaten kapalı kaldık. Tam belimizi doğrultacağız, saat ‘22.00’de kapanma tedbiri geldi. Sonra tamamen kapama.
Bu işin ‘dükkân’ kısmı. Peki çalışanların durumu nasıl?
Anlattığım süreç içinde 12 kişiden üçe düştük. Maaş alamıyoruz.
Çok önemli kadın. 1991’de çıkardığı “Abone”, 90’larda Türk pop patlamasının miladı kabul ediliyor.
Sonrası da geldi, “8.15 Vapuru” falan...
Ama sen tut, tam 29 yıl sonra, “Ayıp Şeyler” diye bir rap şarkısı yap.
Üstüne klip çek, yayın tarihini de 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü’ne denk getir.
Ve dünyanın en cinsiyetçi mesajlarını ver:
“Açarsan mahremini içeri girer işte öyle... Dik dur ahlaklı ol ki seni hak ettiğin gibi sevsinler...”
Hiç öyle bir kadın değil, belki niyet de iyi ama amacının ne olduğu anlaşılmayan, kafası karışık, saçma sapan bir şarkı. Kadına şiddete dikkat çekeceğim diye bir darbe de kendisi vurmuş.
Ne kendisinden beklenmeyecek, ne kör gözüm parmağına bir şey bu yaptığı...
AVM’lerde yemek yeme görüntülerine denk geldiniz mi?
Restoranlardan sadece paket servis alınabiliyor ya... Önlerinde masa-sandalye yasak.
Millet almış paketini, yayılmış orada restoranın önüne, maskeler fora, dip dibe piknik yapıyor.
Diyelim ki evde oturmayı beceremiyorsun. İlle de çıkacaksın... Açık havada sosyal mesafeli bir sürü yer var. Ama yok, sen ille de AVM’ye gideceksin...
Hadi diyelim üç günlük yoldan aç biilaç geldin, mutlaka oradan yemek alman lazım...
Alıp paketi, açık havaya çıkıp müsait, mesafeli bir yerde yiyemiyor musun?
Zaten çoğunun önünde alışveriş torbası yok. Yani bir ihtiyacını gidermek, alışveriş için de gelmemiş.
Türkiye’nin “Deli Deli Açıklamalar Kraliçesi” seçilse ilk 5’e kimler girer? Mekânın sahibi belli:
Yıldız Tilbe.
Ya diğer dört? Yaş kontenjanından Aleyna Tilki? Heyeti umumiye kontenjanından Bülent Ersoy? Ana-kız kontenjanından Müjde Ar?
Ben buraya İrem Derici’yi de koyardım.
Üstelik farklı bir kategoride: “Çalışılmış delilik”.
Biraz şöyle: Delilik ama hedef kitlesi belli, mesaj net, sonuçları ve etkileşimi raporlanabilir, viral görünse bile sosyal medyada yürüyecek şekilde önceden tasarlanıp hazırlanmış.
Sanki bir “reklamcının elinden çıkmış delilik” gibi.
◊ Bir müzisyen için hangisi daha klas: Abbey Road’da Londra Filarmoni’yle kayıt yapmak mı, Rusya’da St. Petersburg Filarmoni’yle kayıt yapmak mı?
- St. Petersburg. O karamsar hava, o ciddiyet... Onun verdiği lezzet Londra’da çıkmaz. Londra’da dünyanın her yerinden gelmiş insanlar vardı orkestrada. Buna mukabil bak Los Angeles Filarmoni de ilginçti. Geleneksel Amerikan caz lezzeti... 1950’leri, Frank Sinatra’yı soluyorsunuz. Köşedeki o taburede Nat King Cole oturmuş mesela.
◊ Hangi cazcı seni daha çok etkiledi: Bill Evans mı, Tony Bennett mi?
- Bill Evans. Ondan başka yok. 89 albümünün hepsi vardır bende. Prag Filarmoni ile “To Bill Evans” (Bill Evans’a) diye albüm bile yaptım.
◊ Müziğe 6 yaşında İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda başlıyorsun ama ilk albüm “Hands and Lips” 34 yaşında geliyor. Geç mi, erken mi?
- Hiçbir zaman geç değil, çünkü hiçbir zaman bir albümü yapmış olmak için yapmadım. Mayanın tutması, kıvama gelmesi önemli. Yoksa 25’imde de yapabilirdim.
Bir süredir ekranlarda olmayan sunucu Öykü Serter’in yasak aşk itirafı sığ magazin gündemine tsunami gibi çarptı.
Serter, Armağan Çağlayan’ın YouTube programı “196Sekiz”de evli bir erkekle uzun süre birliktelik yaşadığını anlattı:
“Bir yuvam olsa, keşke bir çocuğum olsa diye hayal kurmuş genç bir kadındım ve çok âşık oldum.”
Buraya kadar bir şey yok. Son derece makul ve masum bir istek.
Ama zurna şurada zırt diyor:
“Medeni durumu beraber olmaya müsait olmayan biriyle çok uzun süre birlikteydim. Ama yuva yıkan kadın değilim. Zaten uzun süre önce çözülmüş bir yuva vardı. Benden önce defalarca yaşanmış ilişkiler vardı.”
Galiba “yasak aşk” yaşayanların ortak savunma cümlesi bu: “Zaten uzun süre önce çözülmüş bir yuva vardı.”
Yani ne demeye getiriyorlar? Aslında şunu: Ben hiçbir şeyin olumsuza gitmesinden sorumlu değilim. Hiçbir vebalim yok. Ben olmasam da o ilişki zaten bitmişti...”
Ahmet Kural’dan olaylı şekilde ayrılan şarkıcı Sıla’nın yaklaşık 1 yıl sonra şef Hazer Amani’yle birlikte olduğu ortaya çıkmış, bu senenin başında da evlenmişlerdi. 11 ay evli kalan çift, ortak bir açıklama yaparak ayrıldıklarını duyurdu. Tabii ki herkes tanışabilir, beğenebilir, âşık olabilir, ani bir kararla evlenebilir...
Tabii ki boşanmak da aşka/hayata dair. En “olur” dediğiniz insanla 1 senenin sonunda olmayacağına karar verebilirsiniz. Ama söz, nişan gibi ara kurumlar da boşuna kurulmamış.
İnsanlar birbirlerini iyice tanısınlar, en doğru kararı alabilecek vakitleri olsun diye... Çünkü bazılarının boşanmaları, evlenmelerinden daha hızlı oluyor.
Neyse ki bu sefer patırtı kütürtü yok. Her iki tarafın avukatları ortak bir metin üzerinde anlaşmış, kamuoyuna o duyuruldu. Halbuki ne acelesi vardı Sıla’nın? Zaten Ahmet Kural’la travmalı, davalık olmuş bir ilişkiden çıkmıştı. Sonra başlat işlemleri evlen, 11 ay sonra tekrar boşan... Sırf bunlar bile iş, insan yorulur yahu.
Magazin ne yazsa çıkıyor
Bir de işin şöyle bir boyutu var: “Elâlem ne der?”
Başkalarını, çevreyi en takmıyor görünen insanlar bile belli ki acayip takıyor: Yalan söylemeler, saklamalar, hatta başkalarını yalan söylemekle, yalan haber yapmakla suçlamalar...
Yaza girerken ne güzeldi her şey.
Evet, çok sıkıntı çekmiştik, evlerimize hapsolmuştuk, birçoğumuzun işi-gücü durmuştu, kayıplar verip üzülmüştük ama salgına karşı dünyanın en başarılı toplumlarından biri olarak gösteriliyorduk.
Yabancı televizyon kanalları gelip Türkiye’de nasıl bu kadar başarılı olunduğunu haber yapıyordu. Günlük vaka sayıları üç haneli olmuştu, yani 1000’in altına inmişti ve inmeye devam ediyordu.
Özgürlüklerimize birer birer tekrar kavuşuyorduk. Önce sokağa çıkma yasakları bitti.
Sonra şehirlerarası ulaşım serbestleşti. Gençler ve ileri yaşlılar üzerindeki kısıtlamalar kalktı. Birçok iş kolu tekrar faaliyetine döndü.
Hasar almıştık ama yaralarımızı da sarmaya başlamıştık. Eskiye tamamen dönmek zordu ama “yeni normal” diyorduk buna. Çok dikkatli ve özenli davranarak bu belayı başımızdan savacaktık.
Ama biz ne yaptık?
Uzakdoğu’nun disiplinli toplumları karşısında Akdenizli yanımız ağır bastı.
◊ İbrahim Tatlıses:
“Kara üzüm habbesi”nin üzümünü yiyemiyorum. Halbuki bir elini koy beline, öbürüyle mendil çevir. Olduğun yerde dizlerini kırıp kırıp kalk. Ne güzel... Ama aklıma başka yönleri geliyor, hayattan soğuyorum.
◊ Ahmet Kaya:
Başım onunla hep belada. Bugün söyle deseniz, hiç teklemeden bütün şarkılarını ezbere okurum. Tıpkı onun gibi, sesimi kalınlaştırarak. Türkçe’den ince “a” ları atarak. Ama başka yönleri geliyor aklıma, tercih yapmak zorundayım ya, ben hayattan soğumayı tercih ediyorum.
◊ Yıldız Tilbe:
Yeni bir delilik yapsa da deliliğin sınırlarını genişletse diye bekliyorum. Yapıyor da. Her seferinde anlıyorum ki deliliğin ucu bucağı yok, “Yıldız” koca evrende sadece bir merhale, daha ötesi de var.
Fakat aklıma başka yönleri geliyor, bırak evrene açılmayı... Uzanıp yıldızlardan dünyadaki neslimize bakmayı... Hayattan soğuyorum.
◊ Sezen Aksu:
◊ Uçakta/otobüste habire omuzunuzda uyuyan bir adam/kadın var... İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikayet edersiniz?
- Ne ittiririm ne hostese şikâyet edebilirim. Kalakalırım, öylece uyanmasını beklerim.
◊ Hiç hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor. Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?
- E dolambaçlı yolları tercih ederim tabii.
◊ Hangisi daha gurur verici: Size “edebiyatın cumhurbaşkanı” denmesi mi adınıza kütüphane açılması mı?
- “Cumhurbaşkanlığı”, rahmetli bir arkadaşımın bana yakıştırdığı bir unvan. Dostlarım da bunu uygun gördü. Ama adıma kütüphane açılması daha gurur verici. Şu anda adıma açılmış üç kütüphane var. Biri Antalya’da Doğan Hızlan Kütüphanesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde de adıma özel bir bölüm var. Bir kütüphane de TÜYAP’ta. Yeni kütüphaneler de açılacak.
◊ Hangisi daha vazgeçilmez: Dillere destan dolmakalemleriniz mi, papyonlarınız mı?
- Papyonlarımdan vazgeçemem, giyimimde onları seçerken ayrıca gözden geçiriyorum. Ama papyonlar her zaman karşımda değil. Dolmakalem-lerimse hep gözümün önünde. Ortaokuldayken teyzem Saadet Yazar bana altın bir Pelikan dolmakalem aldı, merak ve tutkum işte o zaman başladı. Dolmakalemler bakım ister, işçiliği var.
Koronavirüs önlemleri kapsamında şehirlerin bazı sokak, cadde ve alanlarında sigara içmek yasaklandı.
Toplumun büyük çoğunluğunun desteklediği anlaşılıyor.
Medyada, sosyal medyada destek demeçleri veriliyor, mesajlar yayınlanıyor.
Sigara içen biri olarak ben de sonuna kadar destekliyorum uygulamayı. Ama bekara boşanmak kolay, işi isterseniz bir de bir sigara içenden dinleyin.
Kararı duyunca önce bir panikledim: Yahu kapalı alanda zaten yasak, açık alanda da yasaklandı.
E şimdi ne olacak, nasıl olacak?
Sonra anlaşıldı ki bütün açık alanlar değil, insanların yoğun bulunduğu yerlerde yasaklanmış. İlçe ilçe yayınladılar.
Şişli’de bomontiada’nın hemen çaprazındaki Safiye çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar açık. (0544) 878 75 75
Yaş ortalaması 30-40. Karı-koca, sevgili, arkadaş masaları... Kalabalık grup yok. En fazla dört kişi.
Açılışlar böyle olur zaten, kalabalık grup gelmez. Sonradan insanlar deneyimleyip sevdikçe doğum gününü vs. orada kutlamaya karar verir.
Bütün hazırlıklara rağmen tuhaf, hatta biraz da buruk bir açılış... Safiye Kabare aslında önceki cuma açılacaktı. O gün İzmir depremi oldu. Yakışık almayacağını düşünüp çarşambaya ertelediler.
Çarşamba tam açılacaklar, bu kez de aynı gün mekânlar için saat 22.00 kısıtlaması geldi. Açılışı 20.00 olarak planlamışlardı.
Hazırladıkları şovların bile iki saate sığması mümkün değil. Misafirleri tek tek arayıp açılışı 19.00’a çektiklerini haber verdiler.
Ne demiştik? Karı-koca, sevgili, arkadaş masaları... Aralarda sosyal mesafe. Mekân normalde 200 kişilik ama pandemi nedeniyle 110 kişi alabiliyorlar. Fiks menü var. Menü fiks ama fiyat, ‘adamına göre’ değişiyor. “Sahneye en yakın ‘faça’ masalardan istiyorum” derseniz kişi başı 350 lira. Daha arka masalar 250.
Bu fiyata yerli içki, mezeler, ara sıcaklar, somon veya kuzu seçmeli ana yemek dahil. Nasıl diye soracak olursanız: Kelimenin tam anlamıyla ‘kâfi’.
Sokaklarda, caddelerde F1 araçları dolaşıyor; Sultanahmet, Bebek gibi semtlerde çekimler yapılıyor, köprüde yapılan tanıtım çekimlerinden bütün Boğaz’da güçlü motorların sesleri yankılanıyor.
İşin çok “Türkiyeli” ve eğlenceli yanları da var. Yapılan çekimlerdeki fotoğraflarda bu muazzam araçları OGS, HGS tabelasının altından geçerken görüyorsunuz.
Honda’nın aracını trafik çekicisine koymuşlar mesela, takım ve teknisyenler de üstünde, halka el sallıyorlar. Altta çekicinin numarası yazıyor: (0545) 652...
Ünlü pilotlar Alexander Albon ve Pierre Gasly deniz kenarına oturmuş, manzaraya karşı tavla atıyor.
Efsane Lewis Hamilton, yayınladığı mesajda Türkçe olarak “Merhaba Türkiye” diyor.
Önemli yollarda trafiğin kapanmasından dolayı homurdananlar da var tabii.
Ama sonuçta bu tanıtım ülke olarak hepimize dönüyor.
Türk profesör Uğur Şahin’in koronaya karşı geliştirdiği aşının yüzde 90 oranında başarılı olduğunu okuduk dün.
Eşi Özlem Türeci’yle Almanya’da kurdukları BioNTech adındaki firma uzun süredir koronoya karşı bir aşı üzerinde çalışıyordu.
Aşı, aralarında Türkiye’nin bulunduğu 6 ülkede, 43 bin kişi üzerinde denenmişti.
İlk sonuçlar başarılı, aşıya ruhsat alınması için başvuru aşamasına gelindi. Bu da ocak ya da şubat gibi kitlesel aşılamanın başlayacağı anlamına geliyor.
Yani dişimizi biraz daha sıkıp alınan tedbirlere kurallara riayet edersek, önümüzde üç-beş aylık bir süreç kalmış gibi görünüyor.
Sonra tekrar eski özgür günlerimize, seyahatlerimize, tatillerimize, eğlencelerimize dönebileceğiz.
Bunu insanlığa hediye edenler de bir Türk karı-koca olacak. Tıpkı radyasyon alanındaki çalışmaları nedeniyle Nobel Fizik Ödülü alan “Pierre ve Marie Curie” gibi.
İzmir depreminde yurdun dört bir yanından koştular, enkazın pençesinden can kurtarabilmek için günlerce canlarını dişlerine taktılar.
Hepimizin umudu oldular. Kahramanlıklarıyla bizleri ekran başında gözyaşlarına boğdular.
Dedikleri gibi: 2020 yılı bir film olsaydı başrolde arama kurtarma ekipleri olurdu.
En ön planda AKUT’u görüyorduk ama aralarında itfaiyeciler de vardı, madenciler de... Her birini tek tek anmak, isim isim teşekkür etmek gerek.
Çünkü o harala gürele arasında fark edemediğimiz, görüp de belleyemediğimiz kahramanlar da var aslında.
Türk Telekom’un CEO’su Ümit Önal’dan bir mail aldım. Şirket bünyesinde bir arama kurtarma ekibi kurmuşlar.
Ve o ekibin de İzmir’deki enkaz çalışmaları sırasında sahada olduğunu öğrendim.
Ne güzel, keşke her firmanın böyle bir gönüllü ekibi olsa.
◊ İzmir doğumlusunuz. İstanbul mu, İzmir mi?
- İzmir her zaman birinci benim için. Çok seviyorum. Cümle içinde kullansam hep “Canım İzmir’im” diye geçiririm.
◊ Ünlü olmadan önce Türkiye Elektrik Kurumu’nda memurdunuz. Şans mı, sebat mı?
- Türkiye Elektrik Kurumu’nda değil, İzmir Belediyesi’nde. O yanlış bilgi. Sadece 6 ay çalışabildim. Sonra İstanbul’da yarışmaya girdim ve hayatımın bütün akışı değişti.
◊ Asker çocuğu olmanın nesi daha zor: Disiplin mi, sürekli şehir değiştirmek mi?
- Asker çocuğu olmak hayatınızı disiplinli hale getiriyor. Benim en güzel özelliklerimden. Ama insanlar sizin kadar özenli ve disiplinli olmayınca büyük sorun. Sürekli şehir ve insan değiştirmek de bir yere, birine bağımlı kalmama duygunuzu kuvvetlendiriyor ki bence büyük konfor. Belki de hayatım bu yüzden çok keyifli geçti.
◊ Çocuk taklitleriniz meşhur. Hangisi sizin seriniz: “Evde Tek Başına” mı, “Problem Çocuk” mu?
Nesrin Cavadzade’ye kaç puan verirsiniz?
Artı: Somer Şef’in sevgilisi, yılbaşı ekranı, sosyal medya günahları ve bir de sevabına halkla ilişkiler çalışması... Haftanın gündemi biraz tuhaf mı ne?
100 üzerinden kaç?
Nesrin Cavadzade şöyle diyor:
“Çirkin kaşlarıma ve 47 kilo oluşuma gelen yüzlerce yorumdan sonra hepinize bir haberim var: Kaşlarımı aldırmayacağım ve kilo almayacağım. Öptüm.”
Bu yaz çıkan “kilolu fotoğraf paylaşma” trendinden, beden olumlama nakaratlarından falan daha etkili, kısa ve net.
Ünlü kadınların maruz kaldığı dış görünüş şiddetine karşı bugüne kadar verilmiş en özgüvenli, cool, kendiyle barışık mesaj.
“Öptüm” diye bitiriyor, dışarıyla da barışık.
100 üzerinden kaç?
Bence 94-95’i temiz var.
Haftanın foyası
Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’nun Instagram paylaşımı. Bir atölyeyi beğenmiş; kitaplar, aksesuvarlar, arkada piyano falan... Sanki kendi eviymiş gibi poz verip altına “Yine evdeyim” yazmış.
Sonra Aslı Turanlı aynı kareyi gerçek ismiyle paylaşınca ortaya çıkmış ki orası ev falan değil, #nebulatolye.
Tipik bir OGGÇ (Olmadığın Gibi Görünme Çabası). Instagram kullananlarda görülebiliyor.
Of ne lüzum varmış, yapışır kalır insana bu ömrübillah.
Eskileri özleyenlere pandemi yılbaşısı
Yeni yıla pandemi dolayısıyla evlerimizde gireceğimiz kesin gibi. Perşembe akşamına denk geleceği için dört günlük sokağa çıkma yasağı olacağını tahmin edenler bile var.
Tek iyi yanı, herkes evinde olacağı için televizyon kanallarının rekabete girişecek olması. Daha aralık başındayız, şimdiden Sibel Can’ın, Hülya Avşar’ın hangisinde olacağı konuşulup tartışılıyor.
Her yıl gittikçe daha da sönükleşmeye başlamıştı yılbaşı ekranları. Halbuki eskiden yankıları bir hafta sürerdi. Bu yıl yine öyle olacak gibi.
Bülent Ersoy’a bilâücret PR çalışması (Seyir defteri; 1492)
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) kürk bağışı yapacağım derken, vasiyet iptallerine varan sertliğe ulaştı hikâye. Bülent Ersoy kürkleri yüzünden kendisini hiç beklemediği, öngöremediği bir polemiğin ortasında buldu yine.
Kovana çomak sokanlardan biri de benim. Ersoy’a bir çağrı yapıp kürkten vazgeçmesini önermiştim. “Bülent Hanım görmüyor musunuz, o kürkler size iyi gelmiyor. Hayırlı bir şey yapayım diye giriştiğiniz işlerde bile kurumlarla, gruplarla, kişilerle aranıza giriyor. Kürkü hayatınızdan çıkarsanız, bir anda birçok kişinin sevgisini kazansanız...”
Hatta el artırıyorum, biraz buradan yürüseniz: “Çevreci Türk Diva”.
Bir-iki yürüyüşe katılsanız. Otrişlerinizle Kuzey Kutbu’na gitseniz, mesajlar verseniz... Yani hayvanlar konusunda gaddar olmadığınızı gösterseniz insanlara. Barınak ziyaret edip eksik de giderebilirsiniz, önemli kampanyalardan birine destek de verebilirsiniz.
Çok uzaklarda nesli tükenen bir hayvanı evlat edinebiliyorsunuz mesela. Bakımına, korunmasına sponsor oluyorsunuz. Ayda 50-100 dolar falan. İsterseniz fok da evlat edinebilirsiniz, fil de zürafa da. Çok sevecekseniz. O da sizi sevecek. Annesi belleyeceğine eminim.
İsim koyarsınız. Arada görüntülerine bakarsınız.Bu konulara ilginiz artacak. Sonra ister Instoş’a koyarsınız, ister basını alıp görmeye gidersiniz.
MasterChef’in suyuna ne katıyorlar?
Hazer Şef (Amani) eşini Sıla ile aldatıp boşanmıştı.
18 yıllık evliliğini noktalayan Somer Şef’in de (Sivrioğlu) sevgilisi ortaya çıkmış. İş arkadaşıymış.
MasterChef’in suyuna ne katıyorlarsa belli ki Danilo Şef (Zanna) içmiyor, onun evliliği şimdilik iyi gidiyor.
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