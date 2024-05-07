Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması Özel’e fayda sağlar mı

Haberin Devamı

AK Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı devam ediyor. Erdoğan ve Bahçeli geçen hafta içinde bir araya geldiler. Cumhur İttifakı’nın devamı yönünde güçlü mesajlar verdiler.

ZAYIF HALKA

Cumhurbaşkanı adaylığı ise CHP açısından en kritik noktayı oluşturuyor. Erdoğan-Özgür Özel diyaloğu CHP içinden sabote edilecekse bu konudan dolayı edilir. Peki böyle bir tehlike var mı? Var.

Hem de iki açıdan:

1- CHP içinde Erdoğan’la diyaloğa karşı çıkanlar, Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçilmek için bunu yapıyor iddiasını öne sürüyorlar.

2- Ekrem İmamoğlu tüm hesaplarını 2028’de cumhurbaşkanı adayı olmak için yapıyor.

Kılıçdaroğlu’nun operasyonları nedeniyle 2023 seçimlerinde aday olamamıştı. Bu kez aday olmasının önünde engel istemiyor.

İMAMOĞLU ‘BANA KARŞI OPERASYON’ DİYORMUŞ

Haberin Devamı

Özgür Özel ile Erdoğan’ın diyaloğundan rahatsız olduğu haberlerini alıyorum. “Bu Tayyip Erdoğan’ın bana karşı operasyonu” dediği söyleniyor. Erdoğan’ın kendisine karşı Özgür Özel’i parlattığını söylüyormuş.

MANSUR YAVAŞ FAKTÖRÜ

3- Seçim başarısı cumhurbaşkanı adaylığı denklemine Mansur Yavaş’ı da dahil etti. Özgür Özel, Erdoğan’la görüşmeden sonra Mansur Yavaş’la bir araya geldi. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sorunlarının çözümü için Erdoğan’la görüşebileceğini açıkladı. Bu da Erdoğan-Özgür Özel görüşmesine destek olarak algılandı. Mansur Yavaş geçen dönemde de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmüştü. İddialı bir siyasetçi olarak Mansur Yavaş da bu süreci takip ediyor.

EN ZAYIF NOKTASI

Özgür Özel’in Erdoğan’la kurduğu diyalog sayesinde siyasi iklim yumuşadı, ülkede büyük bir rahatlamaya neden oldu. Ama bu cumhurbaşkanı adaylığı konusunun Özgür Özel’in en zayıf noktasını oluşturduğu gerçeğini değiştirmiyor.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki açıklaması o açıdan önemli.

Ali Mahir Başarır, Özgür Özel’e en yakın isimlerden birisi. Hatta Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır üçlüsünden söz edilir. Kılıçdaroğlu’na en yakın isimlerden birisi Maliye Bakanlığı’ndan beri arkadaşı olan Bülent Kuşoğlu’ydu. Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını ilk dile getiren isimdi. Kuşoğlu’nun öngörüsü gerçekleşti.

Haberin Devamı

Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin değerlendirme Ali Mahir Başarır’dan gelince önem kazandı.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI KONUSU

Sözcü TV’deki programda İpek Özbey, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özgür Özel’le kurduğu teması “Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu meselesini biraz daha uzaklaştırmak ve Özgür Özel ile yarışmak” şeklinde değerlendiriyor. Bunun üzerine Ali Mahir Başarır, “Ben Erdoğan’ın yerinde olsam Özgür Özel ile yarışmak istemem” diye karşılık veriyor.

İpek Özbey, “Diğer adaylardan (İmamoğlu ve Yavaş) daha mı zor?” diye ikinci soruyu yöneltiyor. Ali Mahir Başarır, “Bana göre öyle” karşılığını veriyor.

Ali Mahir Başarır’ın bu çıkışı CHP içinde cumhurbaşkanı adaylığı kazanının kaynamasına neden oldu. En çok da Ekrem İmamoğlu’nun rahatsız olduğu bir sır değil. Yukarıda sözlerini aktarmıştım.

Haberin Devamı

ÖZGÜR ÖZEL’E FAYDA SAĞLAR MI

Ali Mahir Başarır, Özgür Özel’in kader arkadaşı. CHP’nin Grup Başkanvekili. Elbetteki partisi ve Genel Başkanı için en doğru olanı yaptığına inanır. Buna hakkı da vardır. Gazeteciler olarak bize düşen süreçleri doğru yorumlamaktır. Bu açıklamanın Özgür Özel’e ve diyalog sürecine fayda sağlayacağından emin değilim.

KILIÇDAROĞLU’NDAN ‘PARTİYİ PARÇALARSIN’ UYARISI

Kılıçdaroğlu barut gibi. Önceden Erdoğan’a karşı sert açıklamalar yapardı, şimdi okları Özgür Özel’e çevirdi. Önce “Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir” diye bir çıkış yaptı. Ardından Cumhuriyet Gazetesi’nde 10 maddede neden Erdoğan’la diyalog kurulmaz minvalinde bir yazı yazdı.

Haberin Devamı

Hülasa Özgür Özel köprüler kurarken, Kemal Kılıçdaroğlu tam aksine kurulan köprüleri yıkmaya çalışıyor. Şurası belli oldu ki Kılıçdaroğlu, CHP içinde Erdoğan’la diyalog kurulmasına karşı çıkan ekibe oynuyor.

Şunu ifade etmekten geçemeyeceğim; Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun sertlik politikasından rahatsız değildi. Hatta Kılıçdaroğlu’nun üslubu en çok Erdoğan’a yaradı. Muhafazakâr tabanın AK Parti etrafında kenetlenmesini sağladı.

ERDOĞAN’LA DİYALOĞA KARŞI

Erdoğan’a kiminle yarışmak istersin diye sorulsa herhalde tereddütsüz Kılıçdaroğlu der. Çünkü Kılıçdaroğlu ile girdiği her yarışı kazandı. Adeta seçim kazandırma poliçesi gibiydi. O nedenle Kılıçdaroğlu’nun hâlâ eski politikalarını dayatması siyaseten kazançlı bir yol değil.

Haberin Devamı

Tekrar yemeğe dönecek olursak Kılıçdaroğlu, Ahlatlıbel’de yemekte Özgür Özel’e Erdoğan’la diyaloğun yanlış olduğunu anlatmış. Bazı kaynaklar, “Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir” sözünün gündeme geldiğini söylüyor. Bazı kaynaklar ise gündeme gelmediğini ifade ediyor. Özgür Özel, Erdoğan’la görüşmesi hakkında ayrıntılı açıklamalar yapmış.Kılıçdaroğlu çekincelerini anlatmış.

KILIÇDAROĞLU’NUN UYARISI

Özgür Özel’le ilgili gözlemi “rahat değil” şeklinde olmuş. Özgür Özel’e ekipçilik yaptığını ve partide kendisine yakın isimleri dışladığını anlatmış. “Partiyi parçalarsın” diye uyarıda bulunmuş.

BAHÇELİ DE “DİYALOG” DEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel’in görüşmesi ile uzun süredir hasret kaldığımız siyasette diyalog zemini oluştu. İki liderin görüşmesi yumuşamaya neden oldu.

Erdoğan, Özgür Özel görüşmesini desteklediğim için bana hücum ediyorlar. Ama ben diyaloğun yararlı olduğuna inanıyorum. Fikirleriniz farklı olsa da aynı masada oturup konuşabilmelisiniz. ABD Başkanı Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi görüşebiliyorsa bizim liderlerimiz neden görüşmesin? O nedenle Özgür Özel ile MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin görüşmesini destekliyorum.

Siyasetteki yumuşama havası dilerim devam eder.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ

Bu arada bana saldıranlara kötü bir haberim olacak.

Özgür Özel, Bahçeli ile görüşmeye aynı gündem maddeleri ile gidiyor. Yeni Anayasa var. 28 Şubat mahkûmu emekli generaller var. Bir de Osman Kavala başta olmak üzere Gezi sanıklarının durumu var. Bahçeli bu konuda farklı düşünebilir. Karşı çıkabilir. Ama görüşmesi kıymetli.

Naber?