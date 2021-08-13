Kapanmayan okul mümkün mü?

En büyük korkum, öyle bir varyant ortaya çıkacak ki bugüne kadar yapılan aşılama da hepten boşa gidecek. Lütfen tıbbın tavsiyelerine uyalım ve #KollarıSıvayalım.

Pazar günü “Aşısızlar için çember daralıyor” başlıklı bir yazı yazdım.

Aşı olmayanlar için dünyanın çeşitli ülkelerinde alınan tedbirlerden örnekler verip Türkiye’de de durumun paralel bir seyir izleyeceğini söyledim.

Aşı karşıtları çok kızdı tabii. Hem de ne kızmak...

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta yazımı paylaşınca altına gelen yorumları bir okusanız... En hafifi “satılmış kalem”di.

Fakat yapacak bir şey yok. Fırıncılar Odası, Kıraathaneciler Federasyonu, Turizm Yatırımcıları Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarından aşı olmayanlara karşı tavsiye kararları çıktı.

Özetle aşısızı mekâna sokmayın, bünyenizde çalıştırmayın diyorlar.

En son bir ticari kuruluş olan Saran Holding de aşısızlarla yollarını ayırma kararı aldı.

