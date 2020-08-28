Hani “bizim için şampiyon”dun?

Halis Karataş önceki günkü yarışta atına yumruk atarken görüntülendi. Hayvan starting box’a girerken huysuzlanıyor, Karataş da var gücüyle kulağının altına vuruyor... Tam da Gazi Koşusu zamanı, tam da TJK hayvan sevgisi kampanyası başlatmışken. Çok talihsiz oldu, çok...
‘Starting box’, yarış başlamadan önce atların girdiği kabine deniyor. Ama bazen hayvanlar bu aşamada huysuzlanıyor.
Sayısız şampiyonluğu olan efsane yarış atı Bold Pilot da onlardan biri.
Zaman içinde tek vücut, tek ruh olduğu jokeyi Halis Karataş bile onu sakinleştiremiyor.
Hem atı hem jokeyini çok seven seyirciler durumu fark ediyor ve tribünlerde herkes birbirini susturuyor.
Koskoca hipodromda çıt çıkmıyor.
Sessizlik Bold Pilot’a iyi geliyor, uysallaşıp yavaşça ‘starting box’a giriyor.
O sırada Halis Karataş’ın Bold Pilot’ın kafasını, boynunu sevip okşadığını görüyoruz.
Nerede mi?
Sinemada.
Şampiyon yarış atı Bold Pilot, rekortmen jokey Halis Karataş ve destansı bir aşkın gerçek hikâyesini anlatan, 2018 yapımı “Bizim İçin Şampiyon” filminde.
Bir insanla bir hayvanın bütünleşmesinin en duygusal sahnelerini izlerken... Ne saklayayım, yer yer gözlerim doldu.
Filme aktarılan gerçek öykünün en çarpıcı yanıysa genç jokey Halis Karataş’ın, Bold Pilot’un sahibesiyle yaşadığı aşk.
Begüm Atman eski TJK başkanlarından Özdemir Atman’ın kızı. Halis Karataş ile Bold Pilot sayesinde tanışıyorlar, atlara ve Bold Pilot’a duydukları sevda kendi sevdalarına dönüşüyor, âşık oluyorlar. Ama evlendikten 11 yıl sonra, daha 48 yaşında, Begüm Atman Karataş kansere yenik düşüyor.
Halis Karataş alyansını hâlâ çıkarmıyor. Girdiği yarışlarda hâlâ yüzüğünü öpüp havaya kaldırarak merhum eşine selam yolluyor.
Olmadı bu, yakışmadı sana Karataş
Aynı Halis Karataş önceki günkü yarışta, atı Art’s Man’e yumruk atarken görüntülendi.
Hayvan tıpkı bir zamanlar Bold Pilot’a olduğu gibi starting box’a girerken huysuzlanıyor.
Ama filmdekinin aksine Karataş’ı bu kez öpüp severken değil, döverken görüyoruz.
Var gücüyle atın kulağının altına vuruyor...
O daracık cenderenin içindeki dili olmayan hayvana vuran başkası olsa, yine dokunurdu insana.
Ama yapan Halis Karataş olunca, insan başka üzülüyor.
Olmadı bu, yakışmadı sana Karataş.
Hani “bizim için şampiyon”dun?
Bold Pilot’ın jokeyi, sen bunu yaparsan başkaları neler yapmaz?
Peki ya yarışlardan önce yüzüğünü öpüp selam çaktığın Begüm Ataman...
Yüzüğü gördü de bunu görmedi mi?
Mevzu bahis değil, yumruk
İnsanların gözünde bunca yıllık itibar tek bir hareketle yerle bir oldu. Binicilik dünyası ve sosyal medya bu olayla çalkalanıyor.
Tepki gösterenler, Karataş’a ceza verilmesi, yarışlardan men edilmesi, hatta artık emekli olması yönünde talepler dile getiriyor.
İşin ilginç yanı iki gün sonra, 30 Ağustos’ta Gazi Koşusu var. Karataş’ın bu yarıştan ihraç edilmesini istiyorlar.
Olay bir de Türkiye Jokey Kulübü’nün “Mevzu Bahis Değil” kampanyasına denk geldi.
Bir taraftan bütün kanallarda hayvan sevgisini nasıl geliştirdiğinizi anlatan tanıtımlar yapacaksınız, diğer yanda en efsane jokeyiniz at yumruklarken görüntülenecek.
Çok talihsiz oldu, çok...
Hani “bizim için şampiyon”dun?
Halis Karataş önceki günkü yarışta atına yumruk atarken görüntülendi. Hayvan starting box’a girerken huysuzlanıyor, Karataş da var gücüyle kulağının altına vuruyor... Tam da Gazi Koşusu zamanı, tam da TJK hayvan sevgisi kampanyası başlatmışken. Çok talihsiz oldu, çok...
‘Starting box’, yarış başlamadan önce atların girdiği kabine deniyor. Ama bazen hayvanlar bu aşamada huysuzlanıyor.
Sayısız şampiyonluğu olan efsane yarış atı Bold Pilot da onlardan biri.
Zaman içinde tek vücut, tek ruh olduğu jokeyi Halis Karataş bile onu sakinleştiremiyor.
Hem atı hem jokeyini çok seven seyirciler durumu fark ediyor ve tribünlerde herkes birbirini susturuyor.
Koskoca hipodromda çıt çıkmıyor.
Sessizlik Bold Pilot’a iyi geliyor, uysallaşıp yavaşça ‘starting box’a giriyor.
O sırada Halis Karataş’ın Bold Pilot’ın kafasını, boynunu sevip okşadığını görüyoruz.
Nerede mi?
Sinemada.
Şampiyon yarış atı Bold Pilot, rekortmen jokey Halis Karataş ve destansı bir aşkın gerçek hikâyesini anlatan, 2018 yapımı “Bizim İçin Şampiyon” filminde.
Bir insanla bir hayvanın bütünleşmesinin en duygusal sahnelerini izlerken... Ne saklayayım, yer yer gözlerim doldu.
Filme aktarılan gerçek öykünün en çarpıcı yanıysa genç jokey Halis Karataş’ın, Bold Pilot’un sahibesiyle yaşadığı aşk.
Begüm Atman eski TJK başkanlarından Özdemir Atman’ın kızı. Halis Karataş ile Bold Pilot sayesinde tanışıyorlar, atlara ve Bold Pilot’a duydukları sevda kendi sevdalarına dönüşüyor, âşık oluyorlar. Ama evlendikten 11 yıl sonra, daha 48 yaşında, Begüm Atman Karataş kansere yenik düşüyor.
Halis Karataş alyansını hâlâ çıkarmıyor. Girdiği yarışlarda hâlâ yüzüğünü öpüp havaya kaldırarak merhum eşine selam yolluyor.
Olmadı bu, yakışmadı sana Karataş
Aynı Halis Karataş önceki günkü yarışta, atı Art’s Man’e yumruk atarken görüntülendi.
Hayvan tıpkı bir zamanlar Bold Pilot’a olduğu gibi starting box’a girerken huysuzlanıyor.
Ama filmdekinin aksine Karataş’ı bu kez öpüp severken değil, döverken görüyoruz.
Var gücüyle atın kulağının altına vuruyor...
O daracık cenderenin içindeki dili olmayan hayvana vuran başkası olsa, yine dokunurdu insana.
Ama yapan Halis Karataş olunca, insan başka üzülüyor.
Olmadı bu, yakışmadı sana Karataş.
Hani “bizim için şampiyon”dun?
Bold Pilot’ın jokeyi, sen bunu yaparsan başkaları neler yapmaz?
Peki ya yarışlardan önce yüzüğünü öpüp selam çaktığın Begüm Ataman...
Yüzüğü gördü de bunu görmedi mi?
Mevzu bahis değil, yumruk
İnsanların gözünde bunca yıllık itibar tek bir hareketle yerle bir oldu. Binicilik dünyası ve sosyal medya bu olayla çalkalanıyor.
Tepki gösterenler, Karataş’a ceza verilmesi, yarışlardan men edilmesi, hatta artık emekli olması yönünde talepler dile getiriyor.
İşin ilginç yanı iki gün sonra, 30 Ağustos’ta Gazi Koşusu var. Karataş’ın bu yarıştan ihraç edilmesini istiyorlar.
Olay bir de Türkiye Jokey Kulübü’nün “Mevzu Bahis Değil” kampanyasına denk geldi.
Bir taraftan bütün kanallarda hayvan sevgisini nasıl geliştirdiğinizi anlatan tanıtımlar yapacaksınız, diğer yanda en efsane jokeyiniz at yumruklarken görüntülenecek.
Çok talihsiz oldu, çok...