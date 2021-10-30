Best Model bu haliyle devam edemez

Çağdaş sanat sergisi Mamut Art Project, Yapı Kredi bomontiada’da geçen hafta başladı. Ücretsiz gezilebilen sergide 44 sanatçının hayatımıza yeni bakış açıları katacak ilham verici eserleri görülebilir. Bugün ve yarın serginin son iki günü.

Bu sene bomontiada’nın üç farklı mekânına yayılarak ziyaretçilerine geniş bir keşif alanı sunan Mamut Art Project sergisinden ilham veren işleri seçtim.

Sosyal medya çocukça bir şey mi?

Video sanatçısı Ayris Alptekin’in ‘@92’den_beri Hayatımı Kurguluyorum’ ismini verdiği çalışması bugününden çocukluğuna, çocukluğundan da bugününe bakıyor. Bunun için babasının çocukluğundan ergenliğine kadar çektiği 50’ye yakın videoyu kullanmış. Bu görüntüleri “Günümüz sosyal medya pratiğinin atası” olarak yorumluyor. Çocuk yaşlarda ‘gösterme-görülme’, ergenlikteyse ‘görünmeme’ isteğinden yola çıkarak gündelik hayatı paylaşma/sergileme arzusunu tartışıyor.

Sinema insanı sömürüyor mu?

‘Pasif bir yumruğu ışıklara kazımak’ adlı eserinde sanatçı Batınay Ünsür, anaakım sinema ve gişenin diktatörlüğünde seyircilerin sömürülüp sömürülmediğini tartışıyor. Kamerasıyla topladığı görüntüleri bir araya getirerek asıl anlam kurucunun senaryo değil, görüntülerin bir araya gelme şekilleri olduğunu savunuyor.

Birileri sürekli bizi mi gözetliyor?

Damla Sari ‘Gelsin, Yüzüne de Söylerim’ adlı çalışmasında herhangi bir evde karşımıza çıkabilecek üç sandalyeyi kullanarak birçok izleyiciye tanıdık bir his yaşatıyor. Eserin kamerasına yüzünüzü okuttuğunuzda üç sandalye de sizi takip ediyor. Tıpkı mahallede bizi izleyen meraklı teyzeler gibi.