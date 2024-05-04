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24 metre boyunca bahar ve sakura

#Sakura Bahçesi#Kanyon Avm#Savaş Özbey

Daha önce Yumoş Sokak, Ferahlık Treni gibi çalışmalar yapan giysi bakım markası Yumoş, bu kez de metroyu Kanyon AVM’ye bağlayan yolu Yumoş Sakura Tüneli’ne çevirmiş.

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Metrodan indik, AVM’ye gireceğiz ki Kanyon’un alt giriş katına gelmeden bir tünel karşıladı bizi.
Duvarlar, yerler ışıklandırmalı panellerle rengârenk olmuş, çiçek desenleri, bahar görüntüleriyle içiniz açılıyor.
Çocuklar hayatlarından nasıl memnun anlatamam.

24 metre boyunca bahar ve sakura

Büyükler de öyle, o yoğun insan akışında bile herkes durup bir selfie çektirmenin derdinde.
Meğer yılın “Yumoş Zamanı”ndaymışız.
Daha önce Yumoş Sokak, Ferahlık Treni gibi çalışmalar yapan giysi bakım markası, bu kez de metroyu AVM’ye bağlayan yolu Yumoş Sakura Tüneli’ne çevirmiş.
Üstüne üstlük bambaşka bir iklimden bahar ve kokusuyla. Bilirsiniz, sakura yani kiraz çiçeği Japonya’nın ulusal simgelerinden biri. Mis gibi, ferahlık veren bir kokusu var.
Etkinlik çerçevesinde yeni ürünleri Yumoş Ektsra Sakura adına bütün tüneli bu kokuyu deneyimleyebileceğiniz bir alan haline getirmişler.

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24 metre boyunca bahar ve sakura

TÜNELİN UCUNDAKİ SÜRPRİZ

Bahar geldi, hoş geldi, bir de bunu, kısacık bir süre de olsa Tokyo’daymış gibi deneyimleme imkânı! Üstelik bedava...
Evet, kısa. Hepi topu 24 metre yaşayabiliyorsunuz bu deneyimi.
İçinizden, “Keşke kilometrelerce uzasa, böyle tatlış tatlış sakura ağaçlarının arasından yürüsem” diye geçiriyorsunuz.
Ama tünelin ucunda bir de bonus var.
Büyük bir ekranın karşısında durmanız gereken bir çember işaretlenmiş.
Eğer o çemberin üzerinde durursanız, ekrandaki Yumoş ayıcığı siz ne hareket yaparsanız, kameralarla algılayıp aynı hareketleri yapıyor.
Çok komik bir karakter. Bas, bas bas, burada da bas selfie’yi...

24 metre boyunca bahar ve sakura

HEYECANLA BEKLENEN BİR GELENEK

Unilever Çamaşır Bakım Kategorisi Direktörü Alper Çapar neden böyle bir “şehir amüzbuşu” hazırladıklarını şöyle anlatıyor:
“Ürünlerimizi tüketicilerimizle buluştururken aynı zamanda Yumoş’un capcanlı dünyasını da yansıtarak insanları mutlu etmek, yaşamlarına renk getirmek istiyoruz.
2021’den beri, insanları gülümsetmek için yaptığımız tüm marka çalışmalarımız çok beğeni topladı.
‘Yılın Yumoş Zamanı’ tabiriyle herkesin heyecanla beklediği bir geleneğe dönüştü.
Şimdi de çok sevilen ve yepyeni Sakura kokusuyla büyümeye devam eden Yumoş Extra ailesi için bir ilke imza attığımız bu uygulamayla karşınızdayız.
Yumoş’un eğlenceli ve ferahlık dolu dünyasına yakışır şekilde sadece görsel değil, tüm duyulara hitap eden, dijital ve interaktif bir iş gerçekleştirdik.
Yumoş’un renkli görsel dünyasını yansıtan, sevilen Yumoş ayılarının ve sakura çiçeklerinin olduğu deneyim alanımızla Kanyon metro girişinden geçen herkesin yaşamına spontane bir şekilde renk getirmeyi hedefliyoruz.”

KEŞKE UZATILSA

Direktörün söylediğine göre Yumoş Sakura Tüneli aktivasyonu, 9 Mayıs’a kadar Kanyon metro girişinde olacak.
Keşke uzamasının bir yolu olsa.
Sadece baharda değil, yılın diğer mevsimlerinde de yaşayabilsek bu deneyimi.
Yapay mı? Yapay. Dijital mi? Dijital. Ama 24 metreliğine de olsa böyle bir dünyadan geçmenin ne zararı var?
Kendinizi bambaşka bir dünyaya, sanki “Avatar” filmine ışınlanmış, o bambaşka bitkilerin, bambaşka canlıların arasına girmiş gibi hissediyorsunuz.

#Sakura Bahçesi#Kanyon Avm#Savaş Özbey
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