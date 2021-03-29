KORONAYI BOŞVEREMEYİZ

KORONAVİRÜS hayatımıza girdiğinden beri her şey değişti. Eğitim, ticaret, özel hayat…
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Salgının ilk zamanlarını hatırlayın; ayakkabıların altını dezenfektanla silip, doğru banyoya koşuyorduk.
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Sonra ne oldu? Yavaş yavaş biz virüse virüs bize alıştı. En yakınlarımızda yaşanan ölümler bile sıradan gelmeye başladı.
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Kısıtlamalar ilk kalktığında işte bu sıradanlık bize ikinci darbeyi vurdu ve yeniden evlere kapandık.
ANTALYA Gazi Bulvarı’nda yaşanan üst geçit sorununu hafta başındaki köşe yazımda, “Ne yapsın vatandaş uçsun mu” başlığıyla ele almıştım. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan herhangi bir açıklama gelmeyince Başkan Muhittin Böcek’i aradım.
BAŞKAN TALİMATI VERMİŞ
Sayın Böcek her zamanki gibi son derece ilgili yaklaştı konuya. Aslında bu bölgedeki sorunu daha önce de konuşmuştuk kendisiyle. Sürecin tüm detaylarına hâkim olduğunu, ilgili birimlere de sorunun çözümü için gerekli talimatları verdiğini söyledi.
NE OLDU ÜST GEÇİTLER
Hatta bizzat Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin’i arayarak sorularımızı yanıtlamamız için talimat verdi. Ben de vakit kaybetmeden Serkan Bey’i aradım ve sordum: “Üst geçitlerden haber var mı?”
FESİH SÜRECİ BAŞLADI
Tarih 15 Mart 2021… Ortada ne üst geçit, ne hem zemin geçit, ne sinyalizasyon sistemi var! Bulvardan sağ salim karşıya geçmek istiyorsanız ya şanslı ya da çok hızlı olmalısınız…
NE YAPSIN VATANDAŞ UÇSUN MU?
ANTALYA’da araç trafiğinin en fazla olduğu noktalardan biri Gazi Bulvarı. Her gün binlerce araç bu bulvarı kullanıyor. Daha önce bu noktada yayaların karşıdan karşıya geçmesi için hemzemin yaya geçitleri vardı.
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Ancak herhangi bir sinyalizasyon sistemi olmadığı için ve araçlar yüksek hızda seyrettiği için bu geçitler yayalar için adeta ölüm tuzağına dönüştü.
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Sonra mı ne oldu? Antalya Emniyet Müdürlüğü, “Hem zemin geçitler hem araç sürücüleri hem de yayalar için risk oluşturuyor. Buraya üst geçit yapılsın” önerisini Büyükşehir Belediyesi’ne sundu.
SADECE 8 Mart’ta değil her yeni günde kadının izi var. Koca koca adamların övündüğü, ‘Ben yaptım’ dediği her başarıda kadının izi var. Yaşam mucizesinde, eğitimde, sevgide, şefkatte kadının izi var…
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İşte bu ‘iz’ dünyayı değiştiriyor. Değişimin en büyük kanıtı da yanı başımızda, Akdeniz Üniversitesi’nde. 8 Mart öncesi Akdeniz’in başarılı bilim kadınları ile özel bir haber yapmak istedik.
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Arkadaşlarım uzun uzun çalıştı. Son dönemde kendi alanlarında yeniliklere imza atmış akademisyenlerin listesini çıkardı. Liste o kadar uzundu ki üzülsem mi sevinsem mi bilemedim.
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Sevindim, çünkü kadınların akademik alandaki bu başarılarını somut olarak görebildim. Üzüldüm, çünkü her bir ismi o haberin içine taşımak mümkün değildi.
Tek gayemiz işimizi iyi yapmak, daha fazla okuyucuya ulaşmak, daha fazla ses, nefes olmak. Bu amaca ulaşmanın da tek bir yolu var o da dönüşmek.
Bugün o dönüşümün ilk işaret fişeğini attık. Yeni sayfalar, yeni yazarlar, yeni köşelerle okuyucunun bakış açısını değiştirmek için harekete geçtik.
Biraz dijitalleştik, biraz esnafa, biraz Antalya, Alanyaspor taraftarına yakınlaştık. Aslında her şeye yeniden başladık. Daha fazla HÜRRİYET için…
2 MART’A NASIL UYANACAĞIZ?
Bugün yapılacak kabine toplantısı sonrasında alınacak yeni kararların Antalya’ya yansımalarını çok merak ediyorum. Hafta sonu yasakları kalkacak mı? Restoran ve kafeler açılacak mı?
SINIRLI SERBESTLİK
Resmi verilere göre Antalya ne çok iyi ne de çok kötü durumda. Bu açıdan bakarsak çok ciddi serbestlikler beklemiyorum açıkçası. Ancak Antalya’nın özel koşullarını göz önüne alırsak restoran ve kafelere birtakım serbestliklerin getirileceğini düşünüyorum.
EN BÜYÜK GÖREV VALİ’DE
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Ama bu fırsat maalesef sektör temsilcileri tarafından iyi kullanılamadı. Antalya’da öyle görüntüler ortaya çıktı ki herkes şaştı kaldı. O dönemde Kaleiçi’de yaptığımız tespitlerden sonra “Koronaiçi” başlığı ile manşete taşıdığımız haber süreçte yapılan hataların belgesi gibiydi.
Şimdi sektör yeni bir virajda. Gerçekten çok yoruldular. Bana göre ilk süreçten de ders çıkardılar. Hayat Eve Sığar (HES) koduyla açılma önerisi uygulanabilir ve mantıklıydı. Şimdi ise Sağlık Bakanlığı’nın gündeminde yeni bir formül var: “İl ve ilçeye özel serbestlik.”
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Peki, nasıl olacak? İl ya da ilçeler bazında daha az vaka ve ölüm olan yerlerde kısıtlamalar azaltılacak. Buna İl Hıfzıssıhha kurulları karar verecek. Bir il ya da ilçede vaka sayıları ve ölüm oranları azalmışsa, kurallara uyan vatandaş ödüllendirilecek. Vaka sayıları azalan illerde öncelikli olarak lokanta ve kafeler açılacak.
KORONAYI BOŞVEREMEYİZ
Salgının ilk zamanlarını hatırlayın; ayakkabıların altını dezenfektanla silip eve giriyorduk. Sonra ne oldu? Yavaş yavaş biz virüse virüs bize alıştı. En yakınlarımızda yaşanan ölümler bile sıradan gelmeye başladı…
YAŞAM TEDBİRLE DEVAM EDECEK (GENEL MASKELİ FOTO)
KORONAVİRÜS hayatımıza girdiğinden beri her şey değişti. Eğitim, ticaret, özel hayat…
*
Salgının ilk zamanlarını hatırlayın; ayakkabıların altını dezenfektanla silip, doğru banyoya koşuyorduk.
*
Sonra ne oldu? Yavaş yavaş biz virüse virüs bize alıştı. En yakınlarımızda yaşanan ölümler bile sıradan gelmeye başladı.
*
Kısıtlamalar ilk kalktığında işte bu sıradanlık bize ikinci darbeyi vurdu ve yeniden evlere kapandık.
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Sonra imdadımıza bilim insanları yetişti. Aşılama başladı. Aşılama süreciyle hastalığı ağır geçiren kişi sayısı azaldı.
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Ben de sağlık hizmeti yükünü çeken hastanelerin yetkili isimleri ile görüştüm, Antalya’daki durumu sordum.
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Edindiğim kanaat şu; vaka artıyor ancak bu vakaların sağlık sistemine etkisi sınırlı düzeyde.
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Yani yoğun bakıma yatırılan, entübe edilen hasta sayısı aşılama ve genç nüfusun etkisi ile belli düzeyde tutulabiliyor.
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Zaten yüksek riskli il konumuna geçen Antalya’da sosyal hayatı etkileyecek yeni tedbirlerin alınmamasının nedeni de bu sanırım.
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Ama kısıtlama gelmiyor diye maskeyi, mesafeyi, hijyeni bir kenara bırakırsak işte o zaman her şey daha kötüye gidebilir!
ANTALYA DA ÖRNEK OLSUN
Hafta başında Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Doç. Dr. İbrahim Atmaca ziyaretime geldi. Elbette konu da döndü dolaştı pandemiye geldi. İbrahim Bey, Antalya’daki okulların havalandırma sistemlerinin hızla ‘mekanik’ hale getirilmesini önerdi.
TOP VALİ BEY’DE
Nedir bu mekanik sistem? Ben de yeni öğrendim. İçerdeki havayı dışarı atıp taze havayı içeri alan sistemmiş. Maliyetini sordum. Son derece küçük maliyetlerle ve kısa sürede okullarda bu dönüşüm yapılabilirmiş. Hatta konuyu Antalya Valisi Ersin Yazıcı’yla da paylaşmış. Hatta İzmir’de hayırsever destekleri ile örnek bir okul yapılmış. Belki Antalya’da da örnek bir çalışma yapılabilir. Ne dersiniz?
TOKAT GİBİ YÜZÜMÜZE VURDU
Arkadaşımız Ceren Deniz, hafta içinde “Depremsiz yıkılacaklar” başlığı ile dikkat çekici haber hazırladı. Haberde konuşan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekip lideri Musa Yücel, Antalya’da hiç deprem olmadan kendine kedine yıkılacak binaların varlığından bahsetti. Aslında birçok kişi bu uyarıyı yaptı ama deprem sonrası insanları enkaz altından mucizeler çıkaran birinin bu uyarısı sanki ihmalkarlığımızı daha ağır biçimde yüzümüze vurdu.