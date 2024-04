Almanya Cumhurbaşkanı Füsun’un tokasını tanıdı

Haberin Devamı

Meğer tek tutkusu döner değilmiş, aynı zamanda iyi bir Orhan Pamuk okuruymuş.

İstanbul’daki ilk gününde yaptığı ziyaretlerden biri Orhan Pamuk’un aynı adlı eserinden yola çıkarak oluşturduğu Çukurcuma’daki ‘Masumiyet Müzesi’ oldu.

Steinmeier ile Pamuk’un tanışmaları 16 yıl öncesine dayanıyor. Türkiye 2008’de Frankfurt Kitap Fuarı’nın onur konuğu olarak seçilmiş ve açılış konuşmasını da Orhan Pamuk yapmıştı.

Törene o dönem Almanya Dışişleri Bakanı olan Steinmeier da katılmıştı.

Orhan Pamuk’un 70’inci doğum gününde kendisini kutlayan ve ‘Kafamda Bir Tuhaflık’ romanını öven bir bildiri yayımlayan Cumhurbaşkanı Steinmeier, ‘Masumiyet Müzesi’ romanını da okuduktan sonra İstanbul’a gelince müzeyi gezmek istediğini belirtmişti.

Steinmeier’in Masumiyet Müzesi romanı üzerine neredeyse eleştiri yazacak kadar iyi okuduğu ziyaret sırasında Orhan Pamuk’a sorduğu sorularla da ortaya çıkmış.

Haberin Devamı

Müzede yer alan eserleri incelerken “Bu Füsun’un tokası mı, Kemal’in babasının saati mi?” gibi soruları romana ne kadar hakim olduğunu göstermiş.

‘KAÇ ZİYARETÇİ ROMANI OKUYARAK MÜZEYİ GEZİYOR’

Roman kahramanlarını kullandıkları eşyaya kadar detaylı hatırladığını göstermiş sorularıyla.

Cumhurbaşkanının Orhan Pamuk’a sorduğu sorular arasında müzenin oluşması ve kitabın yazılmasının aynı anda olup olmadığı, ziyaretçilerin ne kadarının kitabı okuyarak müzeyi ziyaret ettiği de varmış.

Pamuk bu sorulara cevap olarak romanı ve müzeyi aynı zamanlarda açmayı düşündüğünü ama müze süreci yavaş ilerlediği için önce romanın çıktığını, açıldığından bu yana 12 yıl geçen müzeyi ziyaret edenlerin yüzde 35’inin yalnızca romanı okuyarak geldiğini söylemiş.

Pamuk müze sürecini anlatırken kendisine “Çok sabırlısınız” diyen Cumhurbaşkanı’na “Bu hiçbir şey, ben roman yazıyorum” diyerek yazmanın daha büyük sabır gerektirdiğinin altını çizmiş.

Steinmeier ziyaretinin sonunda müzenin anı defterini imzalamayı da ihmal etmemiş.

Haberin Devamı

Orhan Pamuk’un ‘Masumiyet Müzesi’ndeki vitrinlerinin birer benzerinden ve yeni yaptığı yirmi kutu eserden oluşan bir sergi şu anda Almanya Dresden’deki Eski Ustalar Müzesi’nde sergileniyor.

İSMET İNÖNÜ’NÜN OKUMA TUTKUSU

HAZIRLIK aşamasına tanıklık ettiğim ‘İnönü ve Okumak’ sergisi açıldı cumartesi günü Ankara Çankaya’da Pembe Köşk olarak da bilinen İsmet İnönü Evi’nde.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen sergi özel kütüphanesinde 8 bin cildin üzerinde kitap bulunan İsmet İnönü’nün okuma tutkusunu gösteriyor.

Küratörlüğünü İsmet Baydur’un yaptığı serginin tasarımı ise Ayşenaz Toker’e ait.

İnönü Vakfı Başkanı ve İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker okumanın babasının yaşamında her zaman önemli bir yer tuttuğunun altını çiziyor: “Almanca, İngilizce ve Fransızca eserleri, özgün baskılarından okumayı severdi. Babamın fizik, kimya ve astronomiye, askerlikten edebiyata kadar hemen her konuya ne kadar meraklı, ilgili olduğunu göreceksiniz.”

Haberin Devamı

Kurtuluş savaşı kahramanı, Lozan Anlaşması’nın mimarı, ilk Başbakan, ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün iflah olmaz bir kitap düşkünü olduğunu gösteriyor sergi.

HEMINGWAY’DEN İNÖNÜ’YE: HER ZAMAN İYİ DİLEKLERLE

Sergilenen objeler arasında İnönü’nün okul yıllarında Fransızca öğrenirken kullandığı sözlükten, Halide Edip Adıvar’ın kendisi için imzalanmış ilk basım Osmanlıca kitaplarına, Diyanet İşleri Başkanı A. Hamdi Akseki’nin İnönü’nün çocuklarına ithaf ettiği din bilgisi kitaplarından edebiyatın önde gelen isimlerinden Lev Tolstoy, Aldous Huxley, Goethe, Oscar Wilde, Thomas Mann gibi klasiklerin İngilizce, Almanca ve Fransızca eserleri de bulunuyor. Türk edebiyatındansa Ahmet Hamdi Tanpınar, Orhan Veli Kanık ve Necip Fazıl Kısakürek’in kitapları var.

Haberin Devamı

En dikkat çekici kitaplardan biri Nobel ödüllü yazar Ernest Hemingway’in ‘To The President İsmet İnönü, with all best wishes always’ (Başkan İsmet İnönü için, her zaman en iyi dileklerimle) diye yazarak 6 Eylül 1956 tarihinde imzaladığı ‘The Sun Also Rises.’ (Güneş de Doğar) romanı.

ÜCRETSİZ GEZİLEBİLİR

Sergi 26 Mayıs tarihine kadar her gün saat 10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

TATİLDE LİSE KİMYA KİTABI KARIŞTIRAN BİR LİDER

- İnönü, hayatı boyunca kimyadan biyolojiye, siyaset bilimden astronomiye çok farklı alanlara merak duyuyor. Kütüphanesinde de bu çok farklı alanlardan kitaplar bulunuyor. Çocuklarıyla mektuplaşmalarında okuduğu kitaplarla ilgili düşüncelerini paylaşıyor. Bunlardan dikkat çekici bir örnek 1941 yılında yazılmış: “Sevgili Oğlum. Güzel kitaplarım var. Edebiyat, fen, siyaset. Evvela fenni-içtimai birinden başlayacağım; Almanca ‘Chemie erobert die welt - Kimya Dünyayı Zaptediyor.’ Bu münasebetle sizin lisede okuduğunuz üç cilt kimya kitabını gözden geçireyim dedim, daha bir haftalık işim var sanıyorum. Ama bugün yarın ben de kanuni tatilden istifade edeceğim. İngilizce cilt cilt Bernard Shaw’lar da bekliyor. Ben bu şöhreti eserleriyle yakından tanımış değilim. Bakalım bu kış ne kadar vakit bulacağım. Goethe’nin bütün eserlerini de toptan edinmeye çalışıyorum.”