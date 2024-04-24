Beşiktaş’ın alışılmış çaresizliği

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Amerikan futbolunun en meşhur koçlarından Vince Lombardi şöyle der: “Kazanmak alışkanlıktır. Ne yazık ki kaybetmek de öyle.” Bayer Leverkusen, nasıl kaybetmemeye alışmış ve her maçın son dakikalarında bir tepki gösterip puanı ya da galibiyeti koparıyorsa, Beşiktaş bir o kadar puan kaybetmeye alıştı bu sezon.

FiZiKEN GERiDE

Bunu kadrodaki oyuncuların seviyesiyle açıklamak, hayalcilik olur. Örneğin pek de fark edilmeyen temel bir sorun var. Beşiktaş oynadığı hemen hemen her maçta fiziksel olarak rakibinin gerisinde. Doğru bir planla sahada olan, siyah beyazlıların savunmada zaaflarından sağ kanat ve sol bek pozisyonlarını zorlamayı amaçlayan Ankaragücü ve teknik direktör Emre Belözoğlu, ilk 45 dakikada sahada istediğini yapan taraftı.

ATILAN HER TOP DÖNDÜ

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Ön tarafta Ghezzal dışında sırtı dönük top alabilecek kimse de olmayınca, atılan her top geri döndü ve tekrar başkent temsilcisinin hücumu başladı. Sadece 26 ve 45. dakikalar arasında Ankaragücü’nün karşılık verilemeyen 6 tehlikeli atağı var.

Beşiktaş, soyunma odasına giderken %36 topa sahip olup rakip kaleyi isabetli/isabetsiz sadece bir kez yoklayabilmişti. Eminim ki siyah beyazlılara gönül veren birçok taraftar, devredeki beraberliğin iyi bir sonuç olduğu hissiyatındaydı. Bu bile mevcut durumu anlatmaya yeterli.

2. YARI HIZINI KESTi

Serdar Topraktepe, ikinci yarıya doğru iki hamleyle başladı. Masuaku ve Cenk Tosun’un girişiyle topu rakip yarı sahada tutmaya başlayıp, savunmada da denge sağlanınca baskı kuramasa bile baskı yemeyen bir takım gördük. Kaleyi daha fazla deneyen, Muleka’nın sola geçmesiyle de rakibi kenarlardan tehdit etmeye başlayan siyah beyazlılar, Ankaragücü’nün hızını kesmeyi başardı.

Yarı finalin ilk ayağının siyah beyazlılar için en büyük kazanımı, turu ikinci maça taşımayı başarmış olması. Emre Belözoğlu, özellikle ilk yarıdaki oyunla Ankara’dan turun bir ucundan tutamamış olarak ayrılmanın hayal kırıklığını yaşayacaktır. Bir de not: Efkan Bekiroğlu’nun yaşı belki 28 oldu ancak önümüzdeki sezon bir üst seviye yaparsa şaşırmamak lazım.