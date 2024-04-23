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Real Madrid'e transferi sonrasÄ± art arda talihsiz sakatlÄ±klar yaÅŸayan Arda GÃ¼ler, sakatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± atlattÄ±ktan sonra sÃ¼re almakta zorluk yaÅŸayan Arda GÃ¼ler iÃ§in transfer iddialarÄ± art arda gelirken Carlo Ancelotti'nin genÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ± sevindirecek bir karar aldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

BARÃ‡A'YA 11 PUAN FARK

Ä°spanya La Liga'da en yakÄ±n takipÃ§isi Barcelona'ya 11 puan fark atan Real Madrid, UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde City'yi eleyerek Bayern MÃ¼nih'le eÅŸleÅŸirken Carlo Ancelotti'nin ligin geri kalan bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndeki maÃ§lar iÃ§in yeni bir karar aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

B PLANI DEVREDE

Ä°spanyol basÄ±nÄ±, Real Madrid Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Carlo Ancelotti'nin ligde geri kalan maÃ§larda Arda GÃ¼ler'in de iÃ§inde olduÄŸu B planÄ±nÄ± devreye soktuÄŸunu duyurdu.

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DEVLER LÄ°GÄ° Ã–N PLANDA

UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi penaltÄ±lar sonucunda eleyen Real Madrid, La Liga'da bitime 6 hafta kala en yakÄ±n rakibi Barcelona'yla arasÄ±ndaki puan farkÄ±nÄ± 11 puan Ã§Ä±karmayÄ± baÅŸardÄ±.

LaLiga'da ÅŸampiyonluÄŸu Ã§ok yaklaÅŸan Real Madrid Carlo Ancelotti'nin Åžampiyonlar Ligi yarÄ± finalindeki zorlu maÃ§lar Ã¶ncesi az sÃ¼re alan oyunculara yer vereceÄŸi kaydedildi.

O MAÃ‡TA ROTASYON GELÄ°YOR

Åžampiyonlar Ligi yarÄ± finalinde Bayern MÃ¼nih ile eÅŸleÅŸen Real Madrid, bu zorlu karÅŸÄ±laÅŸma Ã¶ncesi La Liga'da Real Sociedad'a konuk olurken Alman ekibiyle oynanacak maÃ§ Ã¶ncesi rotasyona gidileceÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Ä°spanya'nÄ±n prestijli gazetelerinden AS'Ä±n iddiasÄ±na gÃ¶re; B planÄ±nÄ± devreye sokan Ä°talyan teknik adam, Arda GÃ¼ler'in de iÃ§inde bulunduÄŸu daha az sÃ¼re alan oyunculara yer verecek.

CARLO ANCELOTTI'NÄ°N SÃ–ZLERÄ°NE YER VERÄ°LDÄ°

Haberin devamÄ±nda, Carlo Ancelotti'nin Barcelona maÃ§Ä± sonrasÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda milli futbolcu iÃ§in ''Arda GÃ¼ler kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde oynayacaÄŸÄ±mÄ±z maÃ§larda sÃ¼reler alacak." aÃ§Ä±klamasÄ± yer alÄ±rkenÂ ÅŸu ifadelere yer verildi: "Sadece Eder Militao ve bir grup genÃ§ oyuncu Arda'dan daha az oynama sÃ¼resine sahip. Åžu an iÃ§in yazÄ±n ayrÄ±lÄ±k gibi bir plan ortada yok. Ancak ayrÄ±lÄ±rsa da talipleri eksik olmayacaktÄ±r. Arda GÃ¼ler'in Ã¶nÃ¼ndeki altÄ± sÄ±navdan ilki deplasmanda Real Sociedad'a karÅŸÄ± olacak."

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REAL MADRÄ°D'Ä°N SIRASIYLA LÄ°GDE KALAN MAÃ‡LARI:Â

33. hafta: Real Sociedad -Â Real Madrid

34. hafta: Real Madrid -Â Cadiz

35. hafta: Granada -Â Real Madrid

36. hafta: Real MadridÂ Â -Â AlavesÂ

37. hafta: Villarreal -Â Real Madrid

38. hafta: Real Madrid -Â Real Betis

BARCELONA'NIN ARDA GÃœLER ÃœZÃœNTÃœSÃœ

Ã–te yandan El Clasico'daÂ Carlo Ancelotti ile Xavi arasÄ±ndaki diyaloÄŸun konusunun milli yÄ±ldÄ±z olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Ä°spanyol basÄ±nÄ±ndan Defensa Central'a gÃ¶re; Xavi ile Carlo Ancelotti arasÄ±nda geÃ§en diyaloÄŸun konusu Arda GÃ¼ler'di.

Haberde Xavi'nin Arda'yÄ± transfer edemedikleri iÃ§in yaÅŸadÄ±klarÄ± piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± Carlo Ancelotti'ye anlattÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Xavi'nin ayrÄ±ca iki takÄ±m arasÄ±ndaki gÃ¼Ã§ farkÄ±na da deÄŸindiÄŸi belirtildi.

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BÄ°ZDE KESÄ°N OYNARDI"

GenÃ§ teknik adamÄ±n, Ancelotti'ye, "Arda GÃ¼ler bizim takÄ±mda olsaydÄ± kesinlikle oynardÄ±. Real Madrid'de Ã§ok fazla yÄ±ldÄ±z futbolcu var." dediÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

FenerbahÃ§e'den bonuslarla birlikte 30 milyon Euro'ya Ã§Ä±kabilecek bir bedelle transfer edilen Arda GÃ¼ler, bu sezon Real Madrid'le 7 maÃ§a Ã§Ä±ktÄ± ve 1 gol kaydetti.