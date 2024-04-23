Fenerbahçe'de İsmail Kartal hedefte! Son hamlesi olay oldu... Çok konuşulan İrfan Can Kahveci kararı...

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UEFA Konferans Ligi çeyrek finalindeki Olympiakos maçındaki oyuncu tercihleri nedeniyle eleştirilen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bir kez daha hedef tahtasında...

Avrupa'dan elenen sarı lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal, Olympiakos ile Pire'de oynanan maçta yaptığı rotasyon ve Zajc-Krunic orta saha kurgusu nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Kadıköy'de oynanan rövanşta özellikle Fred ve Dzeko'nun kenara alınması ve sonrasındaki değişikliklerin takımda olumsuz etki yaratması sonrası karşılaşma penaltılara kadar gitmiş ve temsilcimiz Avrupa'ya veda etmişti.

DZEKO VE TADIC'IN SÜRELERİ AZALDI

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına odaklanan Fenerbahçe, Sivas deplasmanında da istediğini alamadı. Ligde ve Avrupa'da üst üste resmi maçlar oynayan sarı lacivertlilerde Dzeko, Tadic gibi oyuncular dar rotasyon nedeniyle uzun süreler aldı ve dinlenme fırsatı da bulamadı. Kartal, bu oyuncuları maçların son periyotlarında saha kenarına alırken kamuoyu tarafından sıklıkla eleştirildi.

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Ligin ilk bölümünde rahat galibiyetler elde eden Fenerbahçe, son dönemde dalgalanmalar yaşarken Sivas deplasmanında çok kritik iki puan kaybetti.

SON SANİYE YAPILAN İRFAN-KING DEĞİŞİKLİĞİ ŞAŞIRTTI

İsmail Kartal'ın tercihleri bu maçta da eleştirilirken deneyimli teknik adamın uzatma anlarında yaptığı değişiklik Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.

Hakemin bitiş düdüğünün beklendiği anlarda oyuncu değişikliğine giden Kartal, İrfan Can Kahveci'yi oyundan alarak King'i sahaya attı. Sarı lacivertli taraftarlar özellikle sosyal medyada bu karara anlam veremedi. Kartal aleyhine çok sayıda mesaj yazıldı.

TÜMER METİN: HOCA 101. DAKİKADA İRFAN'I ÇIKARDI



Eski futbolcu Tümer Metin, İsmail Kartal'ın İrfan Can Kahveci değişikliğini sert şekilde eleştirdi. Tümer Metin, "Kimse bir şey yapmıyorken tek yapmaya çalışan oyuncuyu yine maçtan çıkardın. İrfan Can dakika 80'de takımını öne geçirmeden hemen önce King oyuna girmek için hazırlanıyordu. Golü atınca King'i oyuna almadı İsmail Hoca. Sonra 101. dakikada yine çıkardı İrfan'ı." ifadelerini kullandı

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"AYNI DEĞİŞİKLİKLERİ YAPARAK MAÇ KAZANAMAZSIN"

İsmail Kartal'ın sürekli benzer hamleler yaptığını belirten Metin, "İsmail Hoca, hep aynı değişiklikleri yaparak maç kazanamazsın. Ya hocam çıkar bir stoperini, lig gidiyor! Bu kadar muhafazakarlıkla işin zor. Doğru risk alınırsa tadından yemezsin. Yolla Becao ve Djiku'yu ileri, beklet İsmail'i tek. Sivasspor gelmiyor zaten. Böyle 3 gün öne kaybettin, 3 gün sonra yine aynı hamlelerle kaybediyorsun." şeklinde konuştu.

"İRFAN CAN KAHVECİ İÇİN ÖNÜMÜ İLİKLİYORUM"

İrfan Can Kahveci'ye övgüyle bahseden Tümer, "Önümü ilikliyorum İrfan Can Kahveci için. Gidişata isyan etmek çok önemli benim için. Bütün arkadaşlarının yapamadığını Fenerbahçe'nin bir neferi gibi yüreğini ortaya koyarak, isyan ederek, skora dokunarak inanılmaz bir iş çıkardı ama İsmail Hoca yine oyundan çıkardı." dedi.

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İRFAN CAN KAHVECİ'DEN TEPKİ

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada penaltı kararına tepki gösterdi.

"Şimdi de gördüm pozisyonu. Penaltı pozisyonu. Top auta gitmiş zaten. Top auta gittikten sonra darbe geliyor. Kalecinin ayağı sabit. Anlam veremiyorum. Cihan Hocamıza da orada açıkladım. Futbolu biraz bilmek lazım. Top artık auta gitmiş yani. Livakovic adama gitmiyor, adamın ayağı Livakovic'e geliyor. Çok sinirliyim. Önümüzdeki maçlarda elimizden geleni yapacağız. Böyle pozisyonları yakıştıramıyorum. Nerelere gideceğini tahmin edemiyorum Türkiye'de futbol açısından. Hayırlısı olsun bakalım."