Süper Lig'de 33. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Fenerbahçe aleyhine verilen penaltının VAR konuşmaları

Haberin Devamı

TFF, Süper Lig’in 33. haftasında oynanan 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın tamamlanmasının ardından ligde bu hafta oynanan maçların VAR kayıtlarını federasyonun YouTube hesabı üzerinden yayınladı.

SİVASSPOR SON ANLARDA PENALTI KAZANDI

Fenerbahçe, Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alırken sarı lacivertlilerin aleyhine verilen penaltı tartışma yarattı.

Sivasspor-Fenerbahçe maçının 88. dakikasında sezonun en çok konuşulacak pozisyonlarından birini yaşandı.

88. dakikada Yiğidolar’da Rey Manaj, Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptıktan sonra yerde kaldı.

Sivassporlu oyuncular penaltı beklerken hakem Cihan Aydın, itiraz eden kırmızı beyazlı futbolculara kulaklığını işaret ederek VAR incelemesi yapıldığını belirtti.

Haberin Devamı

VAR'DAN İZLEME TAVSİYESİ GELDİ

Alman VAR hakemi Benjamin Brand, 3 dakika süren incelemenin ardından Cihan Aydın’ı monitöre davet etti.

Monitörde pozisyonu inceleyen hakem Cihan Aydın, 90+4’te beyaz noktayı işaret ederken topun başına geçen Rey Manaj, topu ağlara gönderdi ve maç beraberlikle sonuçlandı.

İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları:

VAR hakemi Benjamin Brand: "Kalecinin net bir teması var. Kaleci, hücum oyuncusuna temas ediyor. Lütfen kenara gel, sana sahada incelemede göstereceğim."

AVAR: Cihan, kalecinin şuttan sonra teması olduğunu söylüyor sahada inceleme öneriyor potansiyel bir penaltı için.

Hakem Cihan Aydın: Tamam, evet Benjamin izliyorum

VAR hakemi Benjamin Brand: "Cihan, duraklatılmış görüntüde kalecinin ayağa temasını göreceksin.

Hakem Cihan Aydın: "Evet teması gördüm."

VAR hakemi Benjamin Brand: "Sana şimdi pozisyonun tekrarını göstereceğiz. Pozisyon bu."

Hakem Cihan Aydın: "Bu pozisyon dikkatsiz müdahale, penaltı ve sarı kart veriyorum."

VAR hakemi Benjamin Brand: "Onaylıyorum."

Hakem Cihan Aydın: "Tamam, teşekkürler."

KARTI UNUTTU

Dominik Livakovic ile Rey Manaj'ın pozisyonunda Fenerbahçe aleyhine penaltı çalan hakem Cihan Aydın'ın sarı kartı vermeyi unuttuğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

İşte Süper Lig'de 33. haftanın VAR kayıtları:

- İstanbulspor - Fatih Karagümrük müsabakasının 35. dakikasında konuk ekibin Markao ile bulduğu gol potansiyel ofsayt için inceleme verildi. Hakem Burak Şeker, pozisyonu monitörden izleyerek golü iptal etti.

- Aynı müsabakanın 45+2. dakikasında ofsayt ile durdurulan pozisyon öncesi kaleci Alp Arda'nın Rohden'e müdahalesi için inceleme tavsiyesi verildi. Hakem Şeker, pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

- İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçının 90+1. dakikasında İstanbulspor ceza sahası içerisinde hava topu mücadelesi sonrası 3. kez VAR uyarıda bulundu. Hakem Burak Şeker, Coly'nin topu elle oynadığını belirleyerek penaltı kararı verdi.

Haberin Devamı

- Kayserispor - Trabzonspor maçının 28. dakikasında ev sahibinin kazandığı penaltı, inceleme sonrası iptal edildi.

- Aynı müsabakanın 52. dakikasında konuk ekibin Enis Bardhi ile bulduğu gol sonrası VAR'dan tavsiye kararı verildi. Hakem Çağdaş Altay, pozisyon başlangıcı öncesi faul olduğunu tespit ederek golü iptal etti.