HAVANDA SU DÖVMEYİN

KİRLETİP köpürttüğümüz, balıklarını öldürdüğümüz Düden Çayı yine gündemde.
Neden?
Çünkü Düden Şelalesi ve Çayı Su Kirliliği Önleme ve Koruma Komitesi yaklaşık 1 yıllık çalışmanın ardından ‘Düden Çayı’ kirlilik raporunu açıkladı.
Raporda, Kızıllı Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, olağan şüpheli olarak gösterildi.
Zaten bu rapordan önce de meslek odaları ve Antalya Kent Konseyi, Kızıllı’yı kirlenmenin nedeni olarak işaret ediyordu.
Tartışmaların yaşandığı dönemde Kızıllı’yı işleten ITC Enerji Üretim A.Ş.’nin ortağı Hayati Özener, iddialara Hürriyet aracılığıyla yanıt vermişti.
Hayati Bey, 10 Mayıs 2021 tarihli açıklamasında aynen şunları söylemişti:
HİÇ CEZA ALMADIK
“Düden’i biz kirletmedik. Bunu da elimizdeki analiz raporları ile bilimsel olarak kanıtlıyoruz. Zaten yetkili kamu kurumlarının yaptığı hiçbir denetimde aleyhimize bir sonuç çıkmadı. Tüm denetlemelerden alnımızın akıyla geçtik. Hiçbir ceza almadık.”
DENETİME AÇIĞIZ
“Evet, yoğun yağış döneminde yüzey sularının tutulması noktasında sıkıntı yaşadık. Bunu da yeni yaptığımız yağmur suyu lagünü ile çözeceğiz. Lagünün yapımı bu ay sonu itibarıyla tamamlanacak. Bugüne kadar defalarca denetlendik. Bundan sonra da her türlü denetime açığız.”
Şimdi ise tamamı bağımsız ve alanında uzman üyelerden oluşan bir komite, Düden’in kirlenme nedeni olarak Kızıllı’yı tek geçiyor.
Üstelik bunu da kapsamlı ve bilimsel bir çalışmanın ardından yapıyor.
Bana kalırsa kamuoyu kime inanacağını şaşırdı!
ŞİMDİ NE OLACAK?
Kızıllı yönetimi daha önce yaptığı savunmanın arkasındaysa bu iddiaları yargıya taşımalı.
Veya tam tersi.
Eğer bu komite Kızıllı’nın çevreyi tahrip ettiğini kanıtlayabiliyorsa onlar da aynı yolu izlemeli.
Yoksa böyle bir rapor hazırlamanın veya “Düden’i biz kirletmedik” demenin havanda su dövmekten farkı kalmaz...
BU KENT BÜYÜLÜ
Özel bir program için yolum Gazipaşa’ya düştü. Bir kez daha gördüm ki Antalya büyülü bir kent. Sahil boyunca sanki bir filmin içinde gibiydim. Radyoda Neşet Baba, Sezen, gözümün önünde mavi ve yeşil. İnsan hiç durmadan 500 kilometre gider bu yolu...
CİĞERİM YANDI
Aspendos Bulvarı’nda kaza yapan ve hayatını kaybeden 3 genç ciğerimi yaktı. Kazanın güvenlik kamerası görüntülerini izledim. O kadar süratliler ki görüntüyü yavaşlatsanız da aracı görmekte zorlanıyorsunuz. Bu hız tutkusu daha kimlerin canını yakacak bilmiyorum? Ne olur çocuklarınızı uyarın! Bir kez daha uyarın! Bir kez daha uyarın!
HAVANDA SU DÖVMEYİN
KİRLETİP köpürttüğümüz, balıklarını öldürdüğümüz Düden Çayı yine gündemde.
Neden?
Çünkü Düden Şelalesi ve Çayı Su Kirliliği Önleme ve Koruma Komitesi yaklaşık 1 yıllık çalışmanın ardından ‘Düden Çayı’ kirlilik raporunu açıkladı.
Raporda, Kızıllı Katı Atık Düzenli Depolama Sahası, olağan şüpheli olarak gösterildi.
Zaten bu rapordan önce de meslek odaları ve Antalya Kent Konseyi, Kızıllı’yı kirlenmenin nedeni olarak işaret ediyordu.
Tartışmaların yaşandığı dönemde Kızıllı’yı işleten ITC Enerji Üretim A.Ş.’nin ortağı Hayati Özener, iddialara Hürriyet aracılığıyla yanıt vermişti.
Hayati Bey, 10 Mayıs 2021 tarihli açıklamasında aynen şunları söylemişti:
HİÇ CEZA ALMADIK
“Düden’i biz kirletmedik. Bunu da elimizdeki analiz raporları ile bilimsel olarak kanıtlıyoruz. Zaten yetkili kamu kurumlarının yaptığı hiçbir denetimde aleyhimize bir sonuç çıkmadı. Tüm denetlemelerden alnımızın akıyla geçtik. Hiçbir ceza almadık.”
DENETİME AÇIĞIZ
“Evet, yoğun yağış döneminde yüzey sularının tutulması noktasında sıkıntı yaşadık. Bunu da yeni yaptığımız yağmur suyu lagünü ile çözeceğiz. Lagünün yapımı bu ay sonu itibarıyla tamamlanacak. Bugüne kadar defalarca denetlendik. Bundan sonra da her türlü denetime açığız.”
Şimdi ise tamamı bağımsız ve alanında uzman üyelerden oluşan bir komite, Düden’in kirlenme nedeni olarak Kızıllı’yı tek geçiyor.
Üstelik bunu da kapsamlı ve bilimsel bir çalışmanın ardından yapıyor.
Bana kalırsa kamuoyu kime inanacağını şaşırdı!
ŞİMDİ NE OLACAK?
Kızıllı yönetimi daha önce yaptığı savunmanın arkasındaysa bu iddiaları yargıya taşımalı.
Veya tam tersi.
Eğer bu komite Kızıllı’nın çevreyi tahrip ettiğini kanıtlayabiliyorsa onlar da aynı yolu izlemeli.
Yoksa böyle bir rapor hazırlamanın veya “Düden’i biz kirletmedik” demenin havanda su dövmekten farkı kalmaz...
BU KENT BÜYÜLÜ
Özel bir program için yolum Gazipaşa’ya düştü. Bir kez daha gördüm ki Antalya büyülü bir kent. Sahil boyunca sanki bir filmin içinde gibiydim. Radyoda Neşet Baba, Sezen, gözümün önünde mavi ve yeşil. İnsan hiç durmadan 500 kilometre gider bu yolu...
CİĞERİM YANDI
Aspendos Bulvarı’nda kaza yapan ve hayatını kaybeden 3 genç ciğerimi yaktı. Kazanın güvenlik kamerası görüntülerini izledim. O kadar süratliler ki görüntüyü yavaşlatsanız da aracı görmekte zorlanıyorsunuz. Bu hız tutkusu daha kimlerin canını yakacak bilmiyorum? Ne olur çocuklarınızı uyarın! Bir kez daha uyarın! Bir kez daha uyarın!