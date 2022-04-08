Kıymalı Patlıcan Musakka

MALZEMELER
3 tombul topan patlıcan
Sos için:
4 yemek kaşığı zeytinyağı k 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı toz biber, köri (ya da kajun baharatı)
Kıymalı sos için:
300-400 gr az yağlı dana kıyma
2 adet iri boy kuru soğan k 2 adet havuç k 2 adet kapya biber k 3-4 diş sarmısak
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tatlı biber salçası
2 su bardağı sıcak su
YAPILIŞI
Tombul, şişman patlıcanları alacalı soyun ve yarım santimetre kalınlığında halka dilimleyin. Acı suyunu çıkarmak için tuzlu suda bekletin. Çıkarın, süzün. Pişirme kâğıdı serilmiş tepsiye yan yana patlıcanları dizin. Kâseye zeytinyağı, tuz ve baharatları koyup karıştırın ve fırçayla patlıcanların üzerine sürün. Fırını 200 derece alt-üst ayara getirip ısıtın. Sıcak fırında 30 dakika pişirin. Patlıcanlar yeterince yumuşayacaktır.
Kıymalı sos için; yemeklik ince doğranmış soğanı, salçayı, tavla zarı doğranmış havucu ve kıymayı büyükçe bir tavaya koyun. Zeytinyağını ilave edip orta ısıda 10 dakika kavurun. Minik doğranmış biber, tuz, baharatlar, sarmısaklar ve suyu katıp 5 dakika sonra ocaktan alın. 37-40 santimetre uzunluğundaki fırın kabına bir sıra patlıcan, üzerine kıymalı harç, tekrar patlıcan ve en üste kıymalı harç olacak biçimde tüm malzemeleri kullanın. Varsa halka doğranmış domatesi dizin. Yine ısınmış 200 dereceli fırında 20-25 dakika pişirip çıkarın. Sıcak servise sunun.
YUMURTALI UKRAYNA SALATASI
MALZEMELER
1 adet patates k 1 adet havuç k 1 su bardağı haşlanmış bezelye k Yarım su bardağı haşlanmış mısır
Sos için:
200 gr labne peyniri k 2 yemek kaşığı süzme yoğurt k 1 yemek kaşığı mayonez (isteğe bağlı)k 1 tatlı kaşığı hardal k 4-5 adet kornişon turşu (veya jalapeno turşusu) k 1 çay kaşığı tuz, kekik, pul biber k 2-3 adet haşlanmış yumurta
Ayrıca:
1 su bardağı robotta çekilmiş cips
YAPILIŞI
Önce patates ve havucu soyup minik küp şeklinde doğrayın. Kaynayan suda haşlayıp süzün. Sos için derin bir kabın içine labne, yoğurt, mayonez, hardal, tuz ve baharatları koyun. Bir tel çırpıcıyla iyice çırpın. Küp doğranmış turşuları ve yumurtaları ilave edin. Patates, havuç, bezelye ve mısırı da ekleyip iyice karıştırın. Salatayı servis tabağına alarak cips ve dereotu ile süsleyin.
Kıymalı Patlıcan Musakka
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MALZEMELER
3 tombul topan patlıcan
Sos için:
4 yemek kaşığı zeytinyağı k 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı toz biber, köri (ya da kajun baharatı)
Kıymalı sos için:
300-400 gr az yağlı dana kıyma
2 adet iri boy kuru soğan k 2 adet havuç k 2 adet kapya biber k 3-4 diş sarmısak
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tatlı biber salçası
2 su bardağı sıcak su
YAPILIŞI
Tombul, şişman patlıcanları alacalı soyun ve yarım santimetre kalınlığında halka dilimleyin. Acı suyunu çıkarmak için tuzlu suda bekletin. Çıkarın, süzün. Pişirme kâğıdı serilmiş tepsiye yan yana patlıcanları dizin. Kâseye zeytinyağı, tuz ve baharatları koyup karıştırın ve fırçayla patlıcanların üzerine sürün. Fırını 200 derece alt-üst ayara getirip ısıtın. Sıcak fırında 30 dakika pişirin. Patlıcanlar yeterince yumuşayacaktır.
Kıymalı sos için; yemeklik ince doğranmış soğanı, salçayı, tavla zarı doğranmış havucu ve kıymayı büyükçe bir tavaya koyun. Zeytinyağını ilave edip orta ısıda 10 dakika kavurun. Minik doğranmış biber, tuz, baharatlar, sarmısaklar ve suyu katıp 5 dakika sonra ocaktan alın. 37-40 santimetre uzunluğundaki fırın kabına bir sıra patlıcan, üzerine kıymalı harç, tekrar patlıcan ve en üste kıymalı harç olacak biçimde tüm malzemeleri kullanın. Varsa halka doğranmış domatesi dizin. Yine ısınmış 200 dereceli fırında 20-25 dakika pişirip çıkarın. Sıcak servise sunun.
YUMURTALI UKRAYNA SALATASI
MALZEMELER
1 adet patates k 1 adet havuç k 1 su bardağı haşlanmış bezelye k Yarım su bardağı haşlanmış mısır
Sos için:
200 gr labne peyniri k 2 yemek kaşığı süzme yoğurt k 1 yemek kaşığı mayonez (isteğe bağlı)k 1 tatlı kaşığı hardal k 4-5 adet kornişon turşu (veya jalapeno turşusu) k 1 çay kaşığı tuz, kekik, pul biber k 2-3 adet haşlanmış yumurta
Ayrıca:
1 su bardağı robotta çekilmiş cips
YAPILIŞI
Önce patates ve havucu soyup minik küp şeklinde doğrayın. Kaynayan suda haşlayıp süzün. Sos için derin bir kabın içine labne, yoğurt, mayonez, hardal, tuz ve baharatları koyun. Bir tel çırpıcıyla iyice çırpın. Küp doğranmış turşuları ve yumurtaları ilave edin. Patates, havuç, bezelye ve mısırı da ekleyip iyice karıştırın. Salatayı servis tabağına alarak cips ve dereotu ile süsleyin.