İftar-Etli köz patlıcan kebabı

Yapılışı: Patlıcanları bir fırın tepsisine koyun ve ısınmış 200 dereceli fırında iyice yumuşayıncaya dek pişirin.
Patlıcan közleme işini ocağın üzerindeki ateşte de yapabilirsiniz. Çıkarıp saplarından tutarak kabuklarını soyun. Kesme tahtası üzerinde incecik dilimleyip kenarda bekletin. Diğer taraftan, kuşbaşı eti orta boy bir teflon tavaya koyup orta ısılı ateşte, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 7-8 dakika kendi suyuyla pişirin. Üzerine çok ince doğradığınız soğanları ekleyip karıştırarak 5-6 dakika daha kavurun. 6 bardak su ilave edip etler yumuşayıncaya dek pişirin.
Beşamel sosu için: Zeytinyağı ve unu küçük bir tencereye aktarıp kısık ateşin üzerine oturtun. Tel çırpıcıyla sürekli karıştırarak unun kokusu çıkıncaya kadar 2-3 dakika kavurun. Rengi hafifçe sararan unun üzerine sütü yavaş yavaş ilave edip tel çırpıcıyla karıştırmaya devam edin. Koyulaşıp kaynamaya başlayan sosu hemen ocaktan alın. (Tel çırpıcıyla yaparsanız topaklanmasını engellemiş olursunuz.)
Sıcak haldeki beşamel sosun üzerine hemen patlıcanı ve pişirip süzdüğünüz etleri ekleyip tahta bir kaşıkla karıştırın. Tuzunu ve biberini kontrol edip orta boy dikdörtgen ya da kare bir borcama aktarın. Üzerini kaşığın tersiyle düzeltip rendelenmiş peyniri serpiştirin. Yemeği 5 dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında 25-30 dakika, peynir eriyinceye kadar pişirip çıkarın. Sıcak haldeyken ince kıyılmış maydanozla süsleyip kaşıkla servise sunun. Etin suyunu da çorba yapabilirsiniz.
Malzemeler
* 5-6 adet orta boy kemer patlıcan
* 500 gr kuşbaşı kuzu eti
* 2 adet orta boy kuru soğan
* 1 demet maydanoz
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber
Beşamel sos için:
* 4 yemek kaşığı zeytinyağı
* 2 yemek kaşığı un
* 4 su bardağı süt
* 1-1.5 su bardağı dolusu rendelenmiş taze kaşarpeyniri (veya çedar peyniri)
SAHUR
Yoğurtlu pırasa salatası
Yapılışı
Yıkanmış ve ayıklanmış pırasaları önce uzunlamasına ikiye bölün. Sonra her bir parçayı tekrar ikiye bölün. Küçük parmak uzunluğunda doğrayın. Soğanı yemeklik incecik dilimleyin.
Geniş bir teflon tencereye zeytinyağı, soğan ve pırasayı koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Karıştırarak pırasa iyice yumuşayıncaya kadar en az 15 dakika pişirin. Ocaktan alın, hafif ılınınca sarmısaklı yoğurt, mayonez ve ceviz içi ile karıştırın. Servis tabağına alıp üzerine toz biber serpiştirerek ikram edin.
Malzemeler
* 4 adet ince uzun pırasa
* 1 adet iri boy kuru soğan
* 4 yemek kaşığı zeytinyağı
* 1 çay kaşığı tuz, kırmızı pul biber
Sosu için:
* 1 kase sarmısaklı yoğurt
* 1 yemek kaşığı mayonez
* 1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi
Ayrıca:
* 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
İftar-Etli köz patlıcan kebabı
Yapılışı: Patlıcanları bir fırın tepsisine koyun ve ısınmış 200 dereceli fırında iyice yumuşayıncaya dek pişirin.
Patlıcan közleme işini ocağın üzerindeki ateşte de yapabilirsiniz. Çıkarıp saplarından tutarak kabuklarını soyun. Kesme tahtası üzerinde incecik dilimleyip kenarda bekletin. Diğer taraftan, kuşbaşı eti orta boy bir teflon tavaya koyup orta ısılı ateşte, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 7-8 dakika kendi suyuyla pişirin. Üzerine çok ince doğradığınız soğanları ekleyip karıştırarak 5-6 dakika daha kavurun. 6 bardak su ilave edip etler yumuşayıncaya dek pişirin.
Beşamel sosu için: Zeytinyağı ve unu küçük bir tencereye aktarıp kısık ateşin üzerine oturtun. Tel çırpıcıyla sürekli karıştırarak unun kokusu çıkıncaya kadar 2-3 dakika kavurun. Rengi hafifçe sararan unun üzerine sütü yavaş yavaş ilave edip tel çırpıcıyla karıştırmaya devam edin. Koyulaşıp kaynamaya başlayan sosu hemen ocaktan alın. (Tel çırpıcıyla yaparsanız topaklanmasını engellemiş olursunuz.)
Sıcak haldeki beşamel sosun üzerine hemen patlıcanı ve pişirip süzdüğünüz etleri ekleyip tahta bir kaşıkla karıştırın. Tuzunu ve biberini kontrol edip orta boy dikdörtgen ya da kare bir borcama aktarın. Üzerini kaşığın tersiyle düzeltip rendelenmiş peyniri serpiştirin. Yemeği 5 dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında 25-30 dakika, peynir eriyinceye kadar pişirip çıkarın. Sıcak haldeyken ince kıyılmış maydanozla süsleyip kaşıkla servise sunun. Etin suyunu da çorba yapabilirsiniz.
Malzemeler
* 5-6 adet orta boy kemer patlıcan
* 500 gr kuşbaşı kuzu eti
* 2 adet orta boy kuru soğan
* 1 demet maydanoz
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber
Beşamel sos için:
* 4 yemek kaşığı zeytinyağı
* 2 yemek kaşığı un
* 4 su bardağı süt
* 1-1.5 su bardağı dolusu rendelenmiş taze kaşarpeyniri (veya çedar peyniri)
SAHUR
Yoğurtlu pırasa salatası
Yapılışı
Yıkanmış ve ayıklanmış pırasaları önce uzunlamasına ikiye bölün. Sonra her bir parçayı tekrar ikiye bölün. Küçük parmak uzunluğunda doğrayın. Soğanı yemeklik incecik dilimleyin.
Geniş bir teflon tencereye zeytinyağı, soğan ve pırasayı koyup orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Karıştırarak pırasa iyice yumuşayıncaya kadar en az 15 dakika pişirin. Ocaktan alın, hafif ılınınca sarmısaklı yoğurt, mayonez ve ceviz içi ile karıştırın. Servis tabağına alıp üzerine toz biber serpiştirerek ikram edin.
Malzemeler
* 4 adet ince uzun pırasa
* 1 adet iri boy kuru soğan
* 4 yemek kaşığı zeytinyağı
* 1 çay kaşığı tuz, kırmızı pul biber
Sosu için:
* 1 kase sarmısaklı yoğurt
* 1 yemek kaşığı mayonez
* 1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi
Ayrıca:
* 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber