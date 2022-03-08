Fotoğraflar nasıl seçildi

Sevgili okurlar... Başkanı olduğum Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin(TFMD) 37 yıldır aralıksız olarak düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nın 2022 yılı ödülleri dün açıklandı.
Türk medyasının en prestijli fotoğraf ödüllerinde çevre fotoğrafları damga vurdu. Yılın Basın Fotoğrafı 2022 Ödülü ise AB Çevre ve Doğa Fotoğrafları arasından seçildi. Ukrayna’da yaşanan savaşta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i fotoğraflayarak dünya medyasında adından başarı ile söz ettiren Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş’ın çektiği Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilaj felaketini anlatan karesi, Yılın Basın Fotoğrafı Ödülü’nü kazandı. Sizlere bu hafta bu önemli organizasyondan, jüriden ve ödüllerin nasıl seçildiğinden bahsetmek istiyorum.
SAATLER SÜREN DEĞERLENDİRME
Yılın Basın fotoğrafları 2022 jürisinde Türk medya ve fotoğraf dünyasından önemli isimleri bir araya geldi. 5 bine yakın fotoğrafı katıldığı yarışmada, jüri fotoğraflarının seçimi Antalya’da Aska Lara Otel’de dört gün süren bir organizasyonla yapıldı. Yılın Basın Fotoğrafları 2022 jüri başkanlığını usta isim Coşkun Aral, Türkiye Güzellikleri 2022 jüri başkanlığını ise yine bir usta isim Mustafa Seven yaptı. Ödül kazanan fotoğraflar, iki gün süren toplantılarla belirlendi. Jürideki değerli isimler, her bir kategorideki değerlendirmelerini loş bir salonda dev bir yansı karşısında saatlerce fotoğraf baktıkları toplantılarla yaptı. Bazen bir kare fotoğraf için dakikalarca tartışıldı.
Bu ödülleri değerli kılan, her bir karenin tek tek değerlendirilmesi, üzerine konuşulması ve açık bir oylama ile objektif bir seçimle belirleniyor olması. Bu toplantıların sonunda 2021’de yaşanan olaylara damga vuran fotoğraflar arasından 6 kategoride 24 fotoğraf ve 4 fotoğraf serisi ödüle layık görüldü. TFMD’nin uluslararası sergilerle dünya başkentlerine taşıdığı Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Ödülleri’nde ise 7 fotoğraf ödüllendirildi. Türkiye Güzellikleri 11-13 Mart’ta Antalya Diplomasi Forumu’nda sergilendikten sonra dünyanın önemli kentlerine taşınacak.
Üniversite öğrencilerinin özendirilmesi amacı ile 4’üncüsü verilen Ara Güler Özendirme Ödülü ise Çukurova Üniversitesi’nden Nurullah Memiş’in oldu. Yarışmada, Spor Toto, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Kızılay, Aska, ATSO RotaAntalya, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile Sıfır Atık adına da özel ödüller verildi. Ayrıca bu yıl TFMD, aldığı bir kararla her yıl bir usta isme Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmesine karar verdi. İlk ödül 1958’de Yeni İstanbul Gazetesi’nde mesleğe başlayan, 1965 ve 1992 yılları arasında Hürriyet Gazetesi’nde görev yapan 86 yaşındaki Sökmen Baykara’ya verildi. Baykara’nın bu yıl içerisinde yayınlanan “Gözle Yazılan Tarih” adlı kitabı da ilgi çekmişti.
JÜRİ ZOR BİR SÜRECİ TAMAMLADI
37 yıl, bir fotoğraf organizasyonu açısından çok önemli. Aralıksız olarak böylesine büyük bir organizasyonu sürdürmek kolay değil. Geçen yıl çevresel felaketler tüm dünyayı etkiledi. Türkiye’de de orman yangınlarından, sellere, müsilajdan kuraklığa çevre felaketleri yaşandı. Çevre konusunda tüm insanlık daha duyarlı olmalıyız. Bu ödüllerle bu alandaki farkındalığa katkı sunacaktır. Jürinin fotoğrafları seçmekte zorlandığının altını çizen Jüri Başkanı Coşkun Aral, “TFMD olarak 37’ncisini bu yıl yaptığımız fotoğraf yarışmasında foto muhabirleri muhteşem çalışmalarını önümüze serdiler. Jüri olarak zorlandık ama en iyilerini seçtik.
2021’de tüm dünyada çevre felaketleri yaşandı. Bu felaketler fotoğraf ödüllerinde de dikkat çekti. Bu alanda ödül alan fotoğraflar, çevresel olaylar konusunda insanlığın farkındalığına da hizmet edecektir” diye konuştu. Türkiye Güzellikleri Jüri Başkanı Mustafa Seven’, “Yarışma jürisi, Türkiye fotoğrafı açısından ne kadar kıymetli bir yerde olduğumuzu görmemizi sağladı. Türk foto muhabirleri dünya ile rekabet edebilecek fotoğraflara imza atıyor. Çok hareketli bir coğrafyada yer alıyoruz, bu coğrafyanın avantajlarını iyi kullandıklarını düşünüyorum. Çok zorlu bir seçim süreci oldu” dedi.
GENÇLERLE BULUŞMA
Ayrıca her yıl jüriden önemli isimler Akdeniz Üniversitesi’nde gençlerle buluşuyor. Bu yıl ben, Tolga Adanalı, Mustafa Seven ve Mehmet Turgut, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde dop dolu bir salonda öğrencilere tecrübelerimizi aktardık. Toplam ödülü 37 bin TL olan yarışmanın ödülleri haziran ayında Ankara’da sahiplerini bulacak. Ödül alan kareler, TFMD’nin www.tfmd.org.tr adresinde de görülebilir.
JÜRİDE YER ALAN İSİMLER
Yılın Basın Fotoğrafları Jüri Başkanı: Foto Muhabiri Coşkun Aral
Jüri Üyeleri: Depo Photos Yayın Yönetmeni Tolga Adanalı, AFP Foto Muhabiri Adem Altan, İhlas Haber Ajansı Genel Koordinatörü İrfan Altıkardeş, Demirören Medya Fotoğraf Direktörü Bünyamin Aygün, Fotoğraf sanatçısı İlhan Eroğlu, Hürriyet Gazetesi Foto Muhabiri TFMD Başkanı Rıza Özel, Foto Muhabiri Mustafa Seven, Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Turgut, Akdeniz Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölüm Başkanı Uğur Günay Yavuz. (İsimler soyadı sırasıyla yazılmıştır)
Özel Jüriler: AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı İlknur Gündoğmuş, Aska Hotel İş Geliştirme Müdürü Mahir Gümüş, SGDD-ASAM Başkanı Cumhur Özen, Türk Kızılay Kurumsal İletişim Direktörü Halil İbrahim İzgi.
Fotoğraflar nasıl seçildi
Sevgili okurlar... Başkanı olduğum Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin(TFMD) 37 yıldır aralıksız olarak düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nın 2022 yılı ödülleri dün açıklandı.
Türk medyasının en prestijli fotoğraf ödüllerinde çevre fotoğrafları damga vurdu. Yılın Basın Fotoğrafı 2022 Ödülü ise AB Çevre ve Doğa Fotoğrafları arasından seçildi. Ukrayna’da yaşanan savaşta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i fotoğraflayarak dünya medyasında adından başarı ile söz ettiren Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş’ın çektiği Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilaj felaketini anlatan karesi, Yılın Basın Fotoğrafı Ödülü’nü kazandı. Sizlere bu hafta bu önemli organizasyondan, jüriden ve ödüllerin nasıl seçildiğinden bahsetmek istiyorum.
SAATLER SÜREN DEĞERLENDİRME
Yılın Basın fotoğrafları 2022 jürisinde Türk medya ve fotoğraf dünyasından önemli isimleri bir araya geldi. 5 bine yakın fotoğrafı katıldığı yarışmada, jüri fotoğraflarının seçimi Antalya’da Aska Lara Otel’de dört gün süren bir organizasyonla yapıldı. Yılın Basın Fotoğrafları 2022 jüri başkanlığını usta isim Coşkun Aral, Türkiye Güzellikleri 2022 jüri başkanlığını ise yine bir usta isim Mustafa Seven yaptı. Ödül kazanan fotoğraflar, iki gün süren toplantılarla belirlendi. Jürideki değerli isimler, her bir kategorideki değerlendirmelerini loş bir salonda dev bir yansı karşısında saatlerce fotoğraf baktıkları toplantılarla yaptı. Bazen bir kare fotoğraf için dakikalarca tartışıldı.
Bu ödülleri değerli kılan, her bir karenin tek tek değerlendirilmesi, üzerine konuşulması ve açık bir oylama ile objektif bir seçimle belirleniyor olması. Bu toplantıların sonunda 2021’de yaşanan olaylara damga vuran fotoğraflar arasından 6 kategoride 24 fotoğraf ve 4 fotoğraf serisi ödüle layık görüldü. TFMD’nin uluslararası sergilerle dünya başkentlerine taşıdığı Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Ödülleri’nde ise 7 fotoğraf ödüllendirildi. Türkiye Güzellikleri 11-13 Mart’ta Antalya Diplomasi Forumu’nda sergilendikten sonra dünyanın önemli kentlerine taşınacak.
Üniversite öğrencilerinin özendirilmesi amacı ile 4’üncüsü verilen Ara Güler Özendirme Ödülü ise Çukurova Üniversitesi’nden Nurullah Memiş’in oldu. Yarışmada, Spor Toto, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Kızılay, Aska, ATSO RotaAntalya, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile Sıfır Atık adına da özel ödüller verildi. Ayrıca bu yıl TFMD, aldığı bir kararla her yıl bir usta isme Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmesine karar verdi. İlk ödül 1958’de Yeni İstanbul Gazetesi’nde mesleğe başlayan, 1965 ve 1992 yılları arasında Hürriyet Gazetesi’nde görev yapan 86 yaşındaki Sökmen Baykara’ya verildi. Baykara’nın bu yıl içerisinde yayınlanan “Gözle Yazılan Tarih” adlı kitabı da ilgi çekmişti.
JÜRİ ZOR BİR SÜRECİ TAMAMLADI
37 yıl, bir fotoğraf organizasyonu açısından çok önemli. Aralıksız olarak böylesine büyük bir organizasyonu sürdürmek kolay değil. Geçen yıl çevresel felaketler tüm dünyayı etkiledi. Türkiye’de de orman yangınlarından, sellere, müsilajdan kuraklığa çevre felaketleri yaşandı. Çevre konusunda tüm insanlık daha duyarlı olmalıyız. Bu ödüllerle bu alandaki farkındalığa katkı sunacaktır. Jürinin fotoğrafları seçmekte zorlandığının altını çizen Jüri Başkanı Coşkun Aral, “TFMD olarak 37’ncisini bu yıl yaptığımız fotoğraf yarışmasında foto muhabirleri muhteşem çalışmalarını önümüze serdiler. Jüri olarak zorlandık ama en iyilerini seçtik.
2021’de tüm dünyada çevre felaketleri yaşandı. Bu felaketler fotoğraf ödüllerinde de dikkat çekti. Bu alanda ödül alan fotoğraflar, çevresel olaylar konusunda insanlığın farkındalığına da hizmet edecektir” diye konuştu. Türkiye Güzellikleri Jüri Başkanı Mustafa Seven’, “Yarışma jürisi, Türkiye fotoğrafı açısından ne kadar kıymetli bir yerde olduğumuzu görmemizi sağladı. Türk foto muhabirleri dünya ile rekabet edebilecek fotoğraflara imza atıyor. Çok hareketli bir coğrafyada yer alıyoruz, bu coğrafyanın avantajlarını iyi kullandıklarını düşünüyorum. Çok zorlu bir seçim süreci oldu” dedi.
GENÇLERLE BULUŞMA
Ayrıca her yıl jüriden önemli isimler Akdeniz Üniversitesi’nde gençlerle buluşuyor. Bu yıl ben, Tolga Adanalı, Mustafa Seven ve Mehmet Turgut, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde dop dolu bir salonda öğrencilere tecrübelerimizi aktardık. Toplam ödülü 37 bin TL olan yarışmanın ödülleri haziran ayında Ankara’da sahiplerini bulacak. Ödül alan kareler, TFMD’nin www.tfmd.org.tr adresinde de görülebilir.
JÜRİDE YER ALAN İSİMLER
Yılın Basın Fotoğrafları Jüri Başkanı: Foto Muhabiri Coşkun Aral
Jüri Üyeleri: Depo Photos Yayın Yönetmeni Tolga Adanalı, AFP Foto Muhabiri Adem Altan, İhlas Haber Ajansı Genel Koordinatörü İrfan Altıkardeş, Demirören Medya Fotoğraf Direktörü Bünyamin Aygün, Fotoğraf sanatçısı İlhan Eroğlu, Hürriyet Gazetesi Foto Muhabiri TFMD Başkanı Rıza Özel, Foto Muhabiri Mustafa Seven, Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Turgut, Akdeniz Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölüm Başkanı Uğur Günay Yavuz. (İsimler soyadı sırasıyla yazılmıştır)
Özel Jüriler: AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı İlknur Gündoğmuş, Aska Hotel İş Geliştirme Müdürü Mahir Gümüş, SGDD-ASAM Başkanı Cumhur Özen, Türk Kızılay Kurumsal İletişim Direktörü Halil İbrahim İzgi.