Tarihte Rusya, dünyadan ilk defa bu derece dışlandı, ilk defa bu derece tepki gördü.
Rus Ordusu’nun performansı, bu savaş vesilesiyle test edilmiş oldu.
...........
En ürkek ülkeler bile, artık Rusya’ya tavır koymaya başladı.
...........
Putin, sırf dünyada değil, kendi ülkesinde bile karizmayı çizdirdi.
...........
Putin’in sinirleri o kadar bozuk ki, “arabulucuya ihtiyaç yok” derken Türkiye’ye laf sokuşturacak derecede çiğlik etti.
...........
Savaşın sonucu ne olursa olsun, Ukrayna diye bir yıldız parladı.
***
Dahası var:
Henüz savaşın dördüncü, beşinci günü nükleer kelimesini telaffuz etmek, bir acizlik olarak algılandı.
...........
Yaptırımların içinde Rus Sporu’na vurulan darbe, Ruslara hakaret noktasına vardı.
...........
AB’yi bilmem ama bu savaş NATO’ya hayat verdi.
...........
Şımarık dünya, savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu unutmuştu, nihayet hatırladı.
...........
Maşallah maşallah, on binlerce Ukraynalı göçmene kapılarını hemen açan Avrupa, yine Haçlı Ruhu’na bürünüverdi.
***
Bize gelince:
Ukrayna kökenli Hürrem Sultan yengemiz bol bol anıldı.
...........
Lakin ne aksilik, 28 Şubatçı müttefiklerin deklarasyonu, bu savaş yüzünden kaynadı gitti.
Birer cümleyle özetlersek...
Tarihte Rusya, dünyadan ilk defa bu derece dışlandı, ilk defa bu derece tepki gördü.
Rus Ordusu’nun performansı, bu savaş vesilesiyle test edilmiş oldu.
...........
En ürkek ülkeler bile, artık Rusya’ya tavır koymaya başladı.
...........
Putin, sırf dünyada değil, kendi ülkesinde bile karizmayı çizdirdi.
...........
Putin’in sinirleri o kadar bozuk ki, “arabulucuya ihtiyaç yok” derken Türkiye’ye laf sokuşturacak derecede çiğlik etti.
...........
Savaşın sonucu ne olursa olsun, Ukrayna diye bir yıldız parladı.
***
Dahası var:
Henüz savaşın dördüncü, beşinci günü nükleer kelimesini telaffuz etmek, bir acizlik olarak algılandı.
...........
Yaptırımların içinde Rus Sporu’na vurulan darbe, Ruslara hakaret noktasına vardı.
...........
AB’yi bilmem ama bu savaş NATO’ya hayat verdi.
...........
Şımarık dünya, savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu unutmuştu, nihayet hatırladı.
...........
Maşallah maşallah, on binlerce Ukraynalı göçmene kapılarını hemen açan Avrupa, yine Haçlı Ruhu’na bürünüverdi.
***
Bize gelince:
Ukrayna kökenli Hürrem Sultan yengemiz bol bol anıldı.
...........
Lakin ne aksilik, 28 Şubatçı müttefiklerin deklarasyonu, bu savaş yüzünden kaynadı gitti.