Bursa’nın avatarı Hacivat Karagöz

Geçtiğimiz günlerde Bursa’nın simgeleri arasında sayılan Karagöz ve Hacıvat ile ilgili çok önemli bir etkinlik gerçekleştirildi.
Bursa’nın kadim tarihi boyunca insanların severek izlediği Karagöz gölge oyunu bu kez bir belgesele konu oldu. Belgeselde perde arkasındaki “Hayâlî”ler konu edildi. Tasvir yapımından perde kurmaya kadar tek kişilik bir prodüksiyon olan hayalilerin oyun öncesi, sırası ve sonrasında neler yaptığı anlatıldı. Anadolu kültürünün bir simgesi, halkın sağ duyusu olan Karagöz bu kez çocukların değil yetişkinlerin ilgi odağı oldu.
Kısa adı (KARAKUM) olan Bursa Uludağ Üniversitesi Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından çekilen belgeselin Yapımcılığını Dr. İbrahim Öztahtalı, Yönetmenliğini Doç. Ali Sait Liman üstlenmiş. “Perdenin Arkasındaki Karagöz” adıyla yapılan film yoğun ilgiyle ilk gösterimini yaptı. Ayrıca, galaya katılan BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Şahin, Karagöz’ün Bursa için her zaman en ön sırada durması gereken çok önemli bir kültürel değer olduğuna vurgu yaparak, üniversitenin bu değerli çalışmayı sanat, bilim dünyasına ve izleyicilere sunduğu için yapım ekibine teşekkür etti.
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KARAKUM Müdürü Dr. İbrahim Öztahtalı da UNESCO’nun 2009’da Somut Olmayan Dünya Mirası listesine aldığı Karagöz’ün sadece Bursa ve ülkemize değil bütün dünyaya tanıtmamız gereken bir dünya mirası olduğunu vurguladı. Öztahtalı, belgeselin bugün bu konuda yapılmış dünyadaki ilk ve tek belgesel olması nedeniyle oldukça kıymetli olduğunu vurgulayarak önümüzdeki süreçte belgeselin yapımcısı da olarak filmi ulusal ve uluslararası belgesel film festivallerine de götüreceklerini söyledi.
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Belgeselde Hayâlîler UNIMA Bursa Şubesi Başkanı Şinasi Çelikkol, Ufuk Durmaz ve Nevzat Çiftçi, Karagöz Gölge Oyunu’nun perde arkasındaki hikâyesini ve inceliklerini anlattı.
Bursa gastronomisi ve Hacivat Karagöz
Proje koordinatörü ve senaryo yazarı Dr. İbrahim Öztahtalı ile sohbetimizde Hacivat ve Karagöz’ün Bursa Gastronomisi ve değerlerinin tanıtımında çok önemli rol verilebileceğini konuştuk. Hacivat ve Karagöz’ün hayatın içinde yer alan konuları işlemesi nedeniyle, Bursa Gastronomi değerlerini ikilinin konuşmalarına eklenerek Bursa tanıtımına yönelik farklı ve ilgi çekici boyut kazanabilir.
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Hacivat ve Karagöz ile ‘Bursa gastronomisini anlatan bir içerik ve film hazırlanabilir. Böylelikle eylül ayında yapılması planlanan Bursa Gastronomi Festivali’ne yetiştirilerek festivale renk katacağını düşünüyorum.
*
Bursa bıçağını, Bursa dönerini, cantığını, gazozunu, kestane şekerini, enginarını, tahinli pidesini, Bursa şeftalisini, cevizli lokumunu, Kemalpaşa tatlısını, süt helvasını, siyah incirini, meyvelerini, sebzelerini Karagöz ve Hacivat ile anlatsak, turizm merkezlerini Hacivat ve Karagöz’e gezdirsek nasıl olur?
*
‘Hacivat ve Karagöz Bursa’yı Geziyor’ şeklinde bir proje yıllar boyu izlenebilecek bir eser yaratmış oluruz. Ayrıca çocuklara Bursa değerlerini anlatabilmenin en güzel yolunu bulmuş oluruz.
Karagöz ve Hacivat’ın nüktedan atışmaları, sempatik anlatımı, bu haliyle iletişimin en güzel yoludur. Mesafeli ve resmi anlatımdan uzak halkın gözüyle yapılacak bu anlatım ile ortaya çıkan bu eser Bursa’yı tüm dünyaya en güzel şekilde anlatacaktır.
*
Yıllarca çocukluğumuzda izlediğimiz ve şimdi de bizim çocuklarımızın izlediği uluslararası filmler, çizgi filmler aslında farkına varmadan bizlere yapılan PR faaliyetleridir. Pinokyo İtalya’dan çıkıp dünyaya nasıl mal olduysa Hacivat Karagöz ile bunu biz de başarabiliriz.
Çağımızın ‘video çağı ‘adını aldığı, youtube ve sosyal medya bombardımanının yaşandığı bu dönemde bir çok marka kendini avatarlarla anlattığı bir dönemde Bursa’nın Avatarı da Hacivat Karagöz olmalıdır.
Bursa’nın avatarı Hacivat Karagöz
Geçtiğimiz günlerde Bursa’nın simgeleri arasında sayılan Karagöz ve Hacıvat ile ilgili çok önemli bir etkinlik gerçekleştirildi.
Bursa’nın kadim tarihi boyunca insanların severek izlediği Karagöz gölge oyunu bu kez bir belgesele konu oldu. Belgeselde perde arkasındaki “Hayâlî”ler konu edildi. Tasvir yapımından perde kurmaya kadar tek kişilik bir prodüksiyon olan hayalilerin oyun öncesi, sırası ve sonrasında neler yaptığı anlatıldı. Anadolu kültürünün bir simgesi, halkın sağ duyusu olan Karagöz bu kez çocukların değil yetişkinlerin ilgi odağı oldu.
Kısa adı (KARAKUM) olan Bursa Uludağ Üniversitesi Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından çekilen belgeselin Yapımcılığını Dr. İbrahim Öztahtalı, Yönetmenliğini Doç. Ali Sait Liman üstlenmiş. “Perdenin Arkasındaki Karagöz” adıyla yapılan film yoğun ilgiyle ilk gösterimini yaptı. Ayrıca, galaya katılan BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Şahin, Karagöz’ün Bursa için her zaman en ön sırada durması gereken çok önemli bir kültürel değer olduğuna vurgu yaparak, üniversitenin bu değerli çalışmayı sanat, bilim dünyasına ve izleyicilere sunduğu için yapım ekibine teşekkür etti.
*
KARAKUM Müdürü Dr. İbrahim Öztahtalı da UNESCO’nun 2009’da Somut Olmayan Dünya Mirası listesine aldığı Karagöz’ün sadece Bursa ve ülkemize değil bütün dünyaya tanıtmamız gereken bir dünya mirası olduğunu vurguladı. Öztahtalı, belgeselin bugün bu konuda yapılmış dünyadaki ilk ve tek belgesel olması nedeniyle oldukça kıymetli olduğunu vurgulayarak önümüzdeki süreçte belgeselin yapımcısı da olarak filmi ulusal ve uluslararası belgesel film festivallerine de götüreceklerini söyledi.
*
Belgeselde Hayâlîler UNIMA Bursa Şubesi Başkanı Şinasi Çelikkol, Ufuk Durmaz ve Nevzat Çiftçi, Karagöz Gölge Oyunu’nun perde arkasındaki hikâyesini ve inceliklerini anlattı.
Bursa gastronomisi ve Hacivat Karagöz
Proje koordinatörü ve senaryo yazarı Dr. İbrahim Öztahtalı ile sohbetimizde Hacivat ve Karagöz’ün Bursa Gastronomisi ve değerlerinin tanıtımında çok önemli rol verilebileceğini konuştuk. Hacivat ve Karagöz’ün hayatın içinde yer alan konuları işlemesi nedeniyle, Bursa Gastronomi değerlerini ikilinin konuşmalarına eklenerek Bursa tanıtımına yönelik farklı ve ilgi çekici boyut kazanabilir.
*
Hacivat ve Karagöz ile ‘Bursa gastronomisini anlatan bir içerik ve film hazırlanabilir. Böylelikle eylül ayında yapılması planlanan Bursa Gastronomi Festivali’ne yetiştirilerek festivale renk katacağını düşünüyorum.
*
Bursa bıçağını, Bursa dönerini, cantığını, gazozunu, kestane şekerini, enginarını, tahinli pidesini, Bursa şeftalisini, cevizli lokumunu, Kemalpaşa tatlısını, süt helvasını, siyah incirini, meyvelerini, sebzelerini Karagöz ve Hacivat ile anlatsak, turizm merkezlerini Hacivat ve Karagöz’e gezdirsek nasıl olur?
*
‘Hacivat ve Karagöz Bursa’yı Geziyor’ şeklinde bir proje yıllar boyu izlenebilecek bir eser yaratmış oluruz. Ayrıca çocuklara Bursa değerlerini anlatabilmenin en güzel yolunu bulmuş oluruz.
Karagöz ve Hacivat’ın nüktedan atışmaları, sempatik anlatımı, bu haliyle iletişimin en güzel yoludur. Mesafeli ve resmi anlatımdan uzak halkın gözüyle yapılacak bu anlatım ile ortaya çıkan bu eser Bursa’yı tüm dünyaya en güzel şekilde anlatacaktır.
*
Yıllarca çocukluğumuzda izlediğimiz ve şimdi de bizim çocuklarımızın izlediği uluslararası filmler, çizgi filmler aslında farkına varmadan bizlere yapılan PR faaliyetleridir. Pinokyo İtalya’dan çıkıp dünyaya nasıl mal olduysa Hacivat Karagöz ile bunu biz de başarabiliriz.
Çağımızın ‘video çağı ‘adını aldığı, youtube ve sosyal medya bombardımanının yaşandığı bu dönemde bir çok marka kendini avatarlarla anlattığı bir dönemde Bursa’nın Avatarı da Hacivat Karagöz olmalıdır.