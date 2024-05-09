Hazzı ıskalamayın

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Peki, yeterli mi? Doğru mu yapıyoruz? Net ve açık olarak söylüyorum: Yeterli değil, doğru yapmıyoruz! Çünkü önemli bir ayrıntıyı “hazzı” çok sık ıskalıyoruz. Benim tavsiyem haz duygusunu da ihmal etmememiz. Eğlenmekten, gülüp oynamaktan, dalga geçmekten, boş vermenin tadına varmaktan da vazgeçmememiz.

Sağlıklı kalmayı sadece sağlıklı şeyler “YEMEK”, yalnızca düzenli ve güçlü egzersizlerle “TERLEMEK” ve sık sık farklı ruhsal seanslara girip “GEVŞEMEK” ya da günde mutlaka 7-8 saat “UYUMAK” olarak değerlendiriyoruz.

Ne var ki “ne kalitede ve hangi sağlık düzeyinde, ne süre ve nasıl bir ömür süreceğimize” sadece tahlil kâğıtlarımızdaki rakamlar, tartımızdaki ölçüler ya da yağ/kas oranlarımız belirlemiyor. Haz duygusunun da çok önemli bir belirleyici olduğu da kesin. Hazzı ıskalamayalım...

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HATIRLATMA

MÜKEMMEL SAĞLIK İÇİN İLK 10

Yaşınız, cinsiniz, işiniz gücünüz, gelir düzeyiniz, genetik mirasınız ya da yaşadığınız coğrafya... Bunların her biri önemli birer sağlık/sağlamlık belirleyicisi. Ama bilelim ki hepimiz için ortak olan başka bazı sağlık hedefleri de var ve onları asla unutmamamız lazım. İsterseniz gelin o hedeflerin ilk 10’unu bir kez daha hatırlayalım..

İLK 5

1- Hazdan kopma, keyfi bırakma, yüzünden gülümsemeyi ağzından kahkahayı eksik etme.

2- Stresten uzak dur, huzura odaklan. İşe evini, eve işini götürme.

3- Aileni ve sosyal ilişkilerini güçlü ve büyük tut. Arkadaşsız, dostsuz, komşusuz kalma.

4- Sağlık kontrollerini ihmal etme, gereksiz ilaç kullanma, manevi ve doğal şifaya da zaman ayır.

5- İncinme, incitme, eşine, işine, çocuklarına, doğaya ve duaya aşk ile sarıl.





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İKİNCİ 5

1- Her gün yürü. Paslanmamak için 5 bin, yağlanmamak için 7 bin 500, iyi yaşlanmak için 10 bin adımı hedefle.

2- Uykundan asla taviz verme. Duasız ve dileksiz yatağa girme. Aynı saatlerde erken yatıp erkan kalk.

3- Az ve öz ye. Yaşın ilerledikçe lokmaları azalt adımları çoğalt.

4- Kilonu ve bel çevreni dikkatle izle.

5- Sağlık kontrollerini yaptırmayı ve su içmeyi unutma.

OKUR SORUSU

KETEN TOHUMUNDAN NASIL FAYDALANALIM

Keten tohumu ucuz ve güçlü bir sağlık mucizesi. Ama nedense çoğumuz bu muazzam doğal hazinenin hâlâ farkında değiliz. Oysa o minicik tohumlar tıkabasa bitkisel omega-3 (alfa linolenik asid), sağlık dostu lignanlar (bitkisel östrojen benzeri doğal moleküller) ve vitamin, mineral, posa (sağlıklı lif) ile yüklüler.

Bu nedenle bulduğumuz her fırsatta keten tohumundan daha sık ve çok faydalanalım. Peki, nasıl? İşte size kısa bir yol haritası...

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1- Tam tohumları değil, öğütülmüş halini tercih edin.

2- Tercihiniz taze öğütülmüş ürün olmalı. Bekleyince çok kısa sürede oksitlenebiliyor. En iyisi evinizde siz kendiniz öğütün.

3- Keten tohumu tozunu koyu renkli ağzı iyice kapalı cam bir kapta ve buzdolabında saklayın.

4- 1-2 çay kaşığı ile başlayıp dozu yavaş yavaş artırın. 1 yemek kaşığı güvenli bir dozdur.

5- Keten tohumu tozu bol su ile içilebilir.

6- Salatanıza, yoğurdunuz ya da çorbanıza da ekleyebilirsiniz...”

BİR UYARI

GENETİK MİRAS KALP İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Genetik miras her zaman herkes için önemli bir sağlık belirleyicisi ama konu “KALP DAMAR HASTALIKLARI” olunca o miras çok daha mühim bir ayrıntı haline geliyor. Bu nedenle kalp-damar hastalığı önleme planı hazırlanırken genetik faktörleri de asla pas geçmemek gerekiyor.

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Mesela anne, baba veya kardeşlerden birinde erkek akrabalar için 55, kadın akrabalar için 65 yaşından önce kalp hastalığı başlangıcı öyküsü varsa kalp riskiniz yükseliyor. Özellikle anne, baba veya kardeşlerden birinin erken yaşlarda kalp krizi geçirmesi çok önemli bir genetik risk faktörü. Bu akrabalardan herhangi biri erkekler için 50’nin, kadınlar için 55’in altında kalp krizi geçirmişse riskiniz daha da artıyor. Kriz geçirilen yaş küçüldükçe risk iyice yükseliyor.

Eğer böyle bir durum söz konusuysa yapmanız gereken ilk şey önemli bazı yaşam tarzı değişikliklerini daha 20’li yaşlarda devreye sokmanızdır. Sigara içiyorsanız hemen bırakacaksınız. İnsülin direnciniz varsa kıracaksınız. Fazla kilolarınızı vereceksiniz. Kolesterol-trigliserid-kan şekeri artışını frenleyeceksiniz. Hipertansiyon yönünden daha dikkatli bir takip planı oluşturacaksınız. Stresten, uykusuzluktan uzak kalacak, egzersizi hayatınızın vazgeçilmez bir parçası haline getireceksiniz.

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Unutmayın! Birinci zarınız (genetik mirasınız) çok kötü bile olsa ikinci zarınızı değiştirmek (yaşam tarzı seçimleriniz) her zaman size bağlıdır. Özetle kişisel kararlarınız ile genetik mirasımızı kontrol etmeniz mümkündür.

TIP CAMİASININ BÜYÜK KAYBI

Kalp ve damar cerrahisinin duayen isimlerinden Prof. Dr. Cevat Yakut’un hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Türkiye’de ilk kalp nakli ameliyatını başarıyla gerçekleştiren, Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi’ni kuran ve 22 yıl boyunca başhekimlik görevini üstlenen, tedavi ettiği yüz binlerce hastanın, yetiştirdigi yüzlerce akademisyen, doçent ve profesörün kıymetli hocası Prof. Yakut’un vefatı ülkemiz için çok büyük bir kayıptır. Bütün sağlık camiasının, ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun.



Cevat Yakut