Bugün ne yapsak?

En az tek doz aşısını olmayanların bundan böyle;
Maçlara girmesi...
Konserlere gitmesi...
Restoran ve kafelerde bir çay kahve yudumlaması...
Uçağa binmeleri...
Engellenecek.
“Madem aşını olmadın olanın hayatını riske atamazsın” mantığı devreye girecek.
Sabah erken kalkanlar olimpiyat oyunlarını canlı seyredebilir. Hem de Türk sporcularımıza ekran karşısından destek vermiş olursunuz.
Gümüşsuyu’ndaki Izaka Terrace yenilendi. Muazzam bir manzarada, suşi, et ya da balık tercih edebilirsiniz. Bu akşam için güzel bir adres olabilir.
KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu kapsamında bu akşam “Cyrano de Bergerac” adlı oyun ilk kez tiyatroseverlerle buluşuyor.
Saat 21.00’de Florya Hayal Kahvesi’nde sahne Bilal Sonses’in. Biletix’ten bilet alabilirsiniz.
Yabancı ve Türk komedyenlerden oluşan İngilizce stand-up gösteri ekibi Standup Turkey bu akşam BKM Mutfak’ta.
Haydi hafta sonu için Kuzey Ege planı yapın. Gün batımının en güzel seyredildiği yerlerden biri olan Assos Sunaba Kasrı Otel kısa tatillerin ideal adresi.
Salata sevenler dikkat! Bugün salata yiyecekseniz, sosunu, zeytinyağını ve içindeki meyveyi abartmayın.
Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu “Bir Baba Hamlet” oyunuyla aynı sahnede. 30 Temmuz sonrası için bilet alabilirsiniz...
Restorana gitmeye halen tereddüt ediyorsanız, BigChefs sevilen lezzetlerini kutuya sığdırdı. ‘BigBox’ adını verdikleri kutulardan sipariş verip pikniğe çıkın...
Çağdaş sanatçı Melek Kocasinan moda ile düşleri birleştiren eserleriyle BAAF Bodrum Sanat ve Antika Fuarı’nda. Tatilde sanat iyi gelir...
Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi, ‘Dolce Vita! İtalyan Tatlıları’ workshop’u düzenliyor. Hemen bilet alıp akşama evde tatlınızı yapın...
Anadolu Ateşi sahnelere döndü. Bu görsel şöleni izlemek için alternatif çok. Biletix’ten uygun olduğunuz tarihi ve yeri seçin bugün...
Ben “Pişmanım” beyanına kandığıma değil, şu bebeksi vicdanıma üzülüyorum.
Komşusuyla kavgaya tutuşan ve yaşlı adamı darp eden Halil Sezai bir süre tutuklu kalmıştı.
Ünlü şarkıcı serbest bırakıldı ve sahnelere döndü.
Ama şarkı söylemek için dönmemiş...
-Şiddeti meşrulaştırmak,
-Sahneden hakaret etmek,
-“Kafam güzeldi yaptım, kime ne” demek
Olimpiyatlar başladı. Seyretmeyi ihmal etmeyin. Ülkemizi temsil eden sporcuların desteğe ihtiyacı var.
İBB Kent Orkestrası Yaz Konserleri, tam gaz devam ediyor. Orkestra bugün, 21.00’de Maçka Parkı’nda olacak.
Grand Hyatt İstanbul’da ‘Madonna’nın balmumu heykelini görmek istiyorsanız, bugün son gün.
18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali başlıyor. Çocuklar için de etkinlikler var.
Ankara’da bugün Flamenko rüzgarı esecek. ‘JazzExpose’ konserleri kapsamındaki gece ‘CerModern’de, biletler ‘Biletix’te.
Hafta başları kısa dönem kurslarının da başlangıç günü oluyor. Bir hobi edinip eğitimini almaya başlayın.
Tatil için yüksek ücretler ödemek zorunda değilsiniz. Henüz keşfetmedilmemiş yerleri araştırıp tatilinizi ucuza getirebilirsiniz.
Yalıkavak’ta Elementa Otel’i açtı bu sene.
Açtı diyorum çünkü kışın inşaatın başında durdu, otel bahçesindeki heykelleri kendi seçti, bahçedeki çiçekleri kendi elleriyle dikti.
Genç bir de ortağı var...
Adı Mina Gök.
O da 20’li yaşlarında.
Düşünsenize bu yaşta koca bir otel operasyonunun başında iki genç kız.
Gel de etkilenme, gel de dinleme hikayelerini, gel de alkışlama onları.
Bir gün boyunca da orada kaldı Hadise’nin fotoğrafı.
Parasıyla değil mi, ben versem parayı benim de reklamım çıkar.
Sorun orada değil...
Sorun Hadise’nin açıklamalarındaki aforizmalarda...
Times Meydanı’ndaki reklamının görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı...
“Benim adım Hadise” ile başlayan cümleler kurdu...
“Yaşamak istediklerimi yaşıyorum, korkmuyorum. İstediğimi konuşuyorum. Kadınların daha çok sesi çıkacak” falan dedi.
‘Hay hay’ Hadise...
Beyoğlu’nun yenisi Le Cuistot Bistro Fransız mutfağının seçkin lezzetlerini sunuyor. Deneyin...
Beyoğlu–Asmalımescit’te bulunan ‘Kevok Ocakbaşı’ rakiplerinden fazlasıyla önde. Halen denemediyseniz bugün uğrayın...
Bir barınağı ziyaret edin bugün. Öyle tatlı ve sevgiye muhtaçlar ki... Aklınızda yokken bile bir kedi ya da köpek sahiplenebilirsiniz...
Caz severler için günün adresi Zai Bodrum. Elif Çağlar bugün Zai sahnesinde olacak...
Alaçatı Jolly Joker sahnesinde Levent Yüksel sahneye çıkacak. 90’ları özleyenler koşun...
Daha önce hiç resim yapmayanların bile yeteneklerini keşfedeceği bir etkinlik var. ‘Resim Workshop–Çiçekli Kız’ İstanbul Ankaworkshop’ta...
Onun söylemediklerini ama benim anladıklarımı...
Hiç girmediğimiz konularla ilgili hissettiklerimi...
Acun Ilıcalı’nın belki de sürpriz yapmak adına henüz anlatmak istemediklerini...
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Fenerbahçe:
Ben bu kadar çılgın bir takım taraftarı olup da karşı takımlara aynı derecede saygısı olan çok az taraftar gördüm.
Bodrum’da gündüz partileri başlıyor. ‘Folie Restaurant & Sea’nin geniş alanında gündüzden başlayıp akşama kadar sürecek partiler için yerinizi ayırtın.
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Gündoğan’daki Mivara Luxury Resort müzikli geceler başladı. Yarın sahnede genç isim Pınar Arpınar olacak. Rezervasyon şart.
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Topkapı Sarayı tarifinden esinlenen Karaköy Güllüoğlu ‘yaz baklavası’ yaptı. Denemediyseniz bayram sofranızda yerini acilen almalı.
◊ Şu an bulunduğumuz Alaçatı’daki bu evin sizin için ayrı bir anlamı var sanırım...
- Bu evde yeni bir düzenleme yaptım. Kullanılmayan alanlara üç yeni misafir odası yaptırdım. 11 odalı oldu artık. Hayatta en mutlu olduğum şey dostlarımın evimde olması. Rahmetli anne ve babamla yaşadığım günlerde de misafirlerimiz günlerce evimizde ağırlanırdı. Herhalde oradan içimde kaldı.
◊ Kalabalığı seviyorsunuz. Peki eski bayramlarınız nasıl geçerdi? Kalabalık yemek masaları kurulur muydu?
- Çocukluğumda bütün aile fertlerini gördüğüm çok özel günlerdi bayramlar. Bizim bayramımız şimdiki gibi “İlk gün nereye kaçalım” değildi. İlk iki gün herkes buluşur, yemek yer, sonraki günlerde bir yere gidilecekse gidilirdi. Şimdilerde o ilk iki günü kaybettik.
◊ El öpüp harçlık alır mıydınız?
Küs olduğunuz biri varsa bayramını kutlayın. İlk adımı siz atıp barışın.
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Bodrum’da olanlar Türkbükü’nde yeni açılan ‘Galia Sea Food’a giderlerse çok farklı bir deneyim yaşayacaklar. Mekan hem tasarımı hem de yemek ve müzikleriyle bir adım önde.
Alaçatı Jolly Joker’de bayramın ilk günü Yeni Türkü-Cem Adrian ve Emir Can İğrek sahnede olacak.
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Türkiye’nin ilk açık hava heykel parkı bugün açılıyor. Loft Art Sculptville adı verilen park Bodrum Loft’ta.
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Evgeny Grinko yaz turnesi kapsamında bugün Marmaris Amfi Tiyatro’da olacak. Rus müzisyenin konserine gidebilirsiniz.
Apple Music, “Yaz Notaları” listesini güncelledi. Tatil hiç bitmesin diyenlerdenseniz, başa sarıp sarıp dinleyin.
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◊ İyi bir sahne şovunun olması...
◊ Sanatçının sesiyle sahnesini ‘ağlatması’...
◊ Kendi tarzı dışındaki şarkılardan birkaç tane ‘patlatması’...
◊ “Ne bitmek tükenmek bilmez enerjisi varmış” diye fısıltılara neden olması...
◊ Dinlemeye gelenlerin heyecanını saniyesinde anlaması...
◊ İlk konseriymiş gibi heyecanla o sahnede yerini alması...
Gibi ufak ama önemli detaylar gerekir.
Side’deki ‘Paloma Finesse’ dünyaca ünlü şefleri ağırlıyor. Chef’s Kitchen’ı bugün ünlü restoran 7 Mehmet’in şefi Mehmet Akdağ yönetecek.
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İstanbul’da ‘Çocuk Tiyatro Festivali’ sürüyor. Bugün Sultanbeyli Gölet Parkı ve Zeytinburnu Çırpıcı Parkı’nda çocuk tiyatroları sahnelenecek.
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Çocuğunuz için mobil eğitim uygulaması ‘Da Vinci Kids’i akıllı cihazınıza indirin.
Gündeme gelmek için klavye kıranlar hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı.
O talihsiz tepkiler yeni bir akım başlattı.
O akımın adı:
“Sana ne ne giyeceğimden!”
Bu sezon besbelli bu akımın önüne geçilemeyecek.
Artık sahne öncesi yapılan “İlk hangi şarkıyla çıkacak” tartışmalarının yerini “Acaba sahnede ne giyecek” tartışmaları alacak.
Ve “Esas unsur aldığın mal değil, komşundur (yani yanında hangi ünlü isimlerin olduğu)” diye eklemiş.
Evet, bazı mekanlarda lahmacun fiyatı zaten yıllardır belli. İsteyen gider istemeyen gitmez, katılıyorum. Ancak her sezon üç-beş mekan daha ortaya çıkıyor ve onlar da kafalarına göre fiyatlandırıyorlar lahmacunu.
Ben buna karşıyım. Çünkü onlar böyle yaptıkça, biz normal vatandaşların hareket alanı azalıyor.
10-20 liraya lahmacun yiyecek yer bulamıyorsun.
Hadi lahmacunu geçelim...
Ama su da mı Hıncal Abi? 8 litre suya 960 TL yazılır mı? Ben suya 960 TL verdikten sonra...
‘Two Tenors’ iki tenörün müzikal düellosu için biletinizi aldınız mı? Müzikal bu akşam 20.00’de Trump Sahne’de...
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Soner Arıca bu akşam Hayal Kahvesi Kocaeli’de sahneye çıkacak. Biletler, ‘Biletix’te...
İstanbul’da ise Kenan Doğulu yılın ilk konserini veriyor. Maximum Uniq Açıkhava’daki konser 21.00’de başlıyor...
“Heidi Live Show” adlı çocuk müzikali Bornova Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Çocuklarınız için değerlendirebilirsiniz.
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Manisa... Her yerde konserler var. Biri mutlaka size göredir.
Yeşilliğe ayak basabiliyorsanız şanslınız. Bugün çıkarın ayakkabınızı ve kötü enerjinizi toprağa bırakın.
Sakıp Sabancı Müzesi bugün kapılarını çocuklu ailelere açıyor.
“Müzede Şekil Avı” adlı atölyede aileler ve çocukları keyifli vakit geçirecek.
Küçükçiftlik Bahçe konserleri başladı. Bu akşam sahnede Yok Öyle Kararlı Şeyler, Can Oflaz ve Bağzıları olacak.
Starbucks bağımlılık yaratacak bir ürün çıkardı. Dondurmalı kahveyi ilk gördüğünüz yerde deneyin.
Bugün ne yapsak?
Fransız filmleri, Atlas 1948 Sineması’nda gösteriliyor. Pazar gününe kadar Türk ve Fransız ortak yapımı filmleri izleyebilirsiniz.
Küçükçiftlik Park’ta bugün rock müzik günü. Sahnede Manga ve Düşdünya olacak.
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Beykoz’daki Kundura Sineması’nda bu akşam 1954 yapımı “Bir Yıldız Doğuyor” filmi gösterilecek. Beykozkundura.com’dan bilet alabilirsiniz.
Bozcaada Caz Festivali’nin beşinci yıl kutlamaları başladı. Belki hafta sonunuzu Bozcaada’da kalarak geçirebilirsiniz.
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Sinema salonlarına macera dolu bir film geldi. “The Suicide Squad: İntihar Timi” filmini beyazperdede seyredin.
Kıbrıs’taki oteller bu sezon canlı müziğe doyuruyor. Sahnelerini özlediğimiz sanatçıları Kıbrıs’ta dinlemek için hafta sonu programlarına bir göz atın.
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Harbiye Cemil Topuzlu’da CRR Senfoni Orkestrası, “Bir Yaz Akşamı” dinletisiyle İstanbullulara senfonik bir akşam yaşatacak.
Lezzetli mini atıştırmalıklar yapmayı öğrenmek istiyorsanız akşam 19.00’da Bodrum Straf’a uğrayın. Atölye için biletler Biletix’te.