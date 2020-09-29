Bizi bu siyah odalar mahvedecek

O açıklamanın ardından TikTok fenomenleri, Yılmaz’a cevap verdi. Eleştiren de oldu...
“Cem Yılmaz bizi kastetmemiştir” diyen de...
TikTok’ta çok garip şeyler oluyor.
İzlenme uğruna yapılanlar bazen görenlerin canını sıkacak cinsten.
Peki ünlü komedyen TikTok isyanında haklı mı? Bu hafta izlediğim bir Tiktok videosu Cem Yılmaz’ı haklı çıkarır cinsten. İki genç kız Taksim Meydanı’na çıkmışlar, tanımadıkları erkeklerin elini tutup kahkahalar atarak video çekiyorlar.
Pandemi durgunluğunu fırsat bilen bazı uyanıklar, bu güzelim lokasyonda kumarhane işletmeye başladı.
Bu yasa dışı mekanlar tespit edildiği anda polis tarafından yapılan baskınlarla mühürleniyor.
Ama o kadar sık yer değiştiriyorlar ki.
Arnavutköy’ün tercih edilme sebebi, bu kadar yoğunluğun olduğu yerde gizlice bu mekanları açık tutabileceklerini düşünmeleri.
Kumarhaneye gelenler önce kafe ve restoranlarda vakit geçiriyor.
Gecenin ilerleyen saatlerinde ise yürüme mesafesindeki kumarhaneler dolup taşıyor.
Dışarıdan bakıp ‘burası kumarhane’ denmesinin imkansız olduğu yerlere konuşlanmış Arnavutköy’deki bu tip yerler.
Covid-19 testleri pozitif çıkan hastalar karantinada olmalarına rağmen, kendilerini iyi hissettikleri anda dışarıya çıkıyor, kafe ve restoranlara gidip oturuyor, kalabalığa karışıyorlar. Çünkü...
Ateş deseniz yok...
Belirti deseniz o da yok...
Ama virüsü taşıyor...
Ve yayıyorlar...
Bunun önüne geçmenin tek yolu HES kodu.
Çünkü siz Covid pozitifken HES uygulamasında riskli olarak görünüyorsunuz, pozitif biriyle temaslı iseniz de uygulama sayesinde karantinada olmanız gerektiği görülebiliyor. Restoran ve kafeler, rezervasyon alırken veya girişte müşterilerini karşılarken bu koda baksalar birçok kişiyi o kapıdan geri çevirmek zorunda kalabilirler. Şu ana kadar yaklaşık 150 bin kişi HES kodu sayesinde yakalandı. Bunların bir kısmı yurtlara, bir kısmı evlerine karantinaya gönderildi.
“Arkadaş grubumu nasıl buldun?” diye sordu. Gayet anlamsız soru karşısında, “Neden soruyorsun?” dedim.
Verdiği cevapla şoke oldum. Öğrendim ki yanındakiler, parayla tutulan bir arkadaş grubuymuş.
14 yıldır gazetecilik yapıyorum. Gittiğim haberlerde türlü
saçmalıklara şahit olmuşluğum var. Ama bu tip olayların son bulduğunu sanırken, çok acayip detaylar öğrendim...
950 liraya arkadaşlık
Ertesi gün bu işi yapan yerleri araştırıp buldum. Sisteme dahil olmak için bazı kriterleri var bu tip sitelerin;
◊ Üyelerin üniversite mezunu ya da meslek sahibi olup iyi maddi kazançlarının olması
◊ Kafa dengi arkadaşlıklar hedeflemesi
Şiddeti meşrulaştırmak
için çok uğraştılar
Bazı olaylar vardır ki ikiye bölünmek olmaz. O olaylardan biri Halil Sezai’nin komşusuna uyguladığı şiddet.
Her şey apaçık ortadayken, Halil Sezai’nin yanında durup uyguladığı şiddete müdahale etmeyen ve hatta gülen kişi, bir televizyon kanalına konuk alındı. Yayının özeti şuydu:
Halil Sezai’nin şiddet görüntüleri montajlanmış... Aslında ilk tokadı atan, 67 yaşındaki komşusuymuş...
Oysa Halil Sezai komşusunun evine çiçekle gidiyormuş...
Sık sık “Bakın görüntülerde sekme var, kesin montajlanmış, olay göründüğü gibi değil” mesajları verildi. Programın sonlarına doğru film yapımcısı olduğunu söyleyen görgü tanığına stüdyodan bir soru geldi.
Kabul, 1 milyona yakın kişinin ekmek yediği sektörde, artık geçimini sağlayamayanlar var.
Yüzde yüz kabul, bir çözüm yolu bulunmalı...
Kafam bunlarla dolu sokakta yürürken, birçok mekanın işletmecisi olan Tayfun Topal ile karşılaştım.
Tayfun Topal, bitmek üzere olan canlı müzik piyasasını açtığı mekanlarla tekrar canlandırmış bir isim... Ama çok kırgınmış...
Yeni normal ile birlikte restoranlar açılmaya başlayınca, kapattığı People adlı mekanını kısa bir süreliğine tekrardan açmak istemiş. Sanatçı menajerleriyle görüşmeler yapmış. İşte isyanı da bu noktada başlamış.
“Hem sektöre destek olsun diye hem de para kazanamadığımız günlerin ardından biraz iş yapmak için sanatçılarla görüşmeler yaptık. Bir tanesi bile fiyatında indirim yapmadı. Bırakın indirimi, 6 ay önceki fiyatlarının üzerine zam yapmışlar.
İnanamadım.
Aynı günün akşam saatlerinde alınan bir karar ile yasak kapsamından tiyatro oyunları çıkarıldı.
Bu sevindirici bir haber. Çözüm için uğraşıldığının net bir göstergesi.
Aynı gün başka bir karar daha dikkatimi çekti...
O da, işletmelerinin faaliyet alanlarını değiştirerek yasağı delmeye çalışan uyanıklarla ilgiliydi.
Peki ne demek faaliyet alanını değiştirmek?
Akıllara ilk olarak açık hava konserleri gelse de karardan etkilenen sadece konserler değil.
Temmuz ayında tedbirler kapsamında açılan tiyatrolar kısmen yeniden kapandı.
Kısmen diyorum, çünkü bir garip durum var ortada.
Ağustos itibarıyla bazı etkinlik alanları sahnelerini tiyatroya göre düzenlemiş ve bahçe tiyatrosu adıyla oyunlara sahnelerini açmıştı.
Bilinçli tiyatro seyircisi açık havada, tedbirlere uyarak oyunları izliyordu.
Ta ki bu hafta başına kadar...
Artık açık havada tiyatro oyunları oynanmayacak.
Çok konuştuk.
Yeri geldi eleştirdik.
Bu kalabalıkta kontrol çok zor dedik. Ama bir yandan “Buna ihtiyacımız var biraz eğlenmeliyiz” de dedik.
Harbiye Açıkhava konserleri son haftalarda hep gündemimizdeydi.
Cuma akşamı gece yarısından önce alınan bir kararla açık hava konserlerinin iptal edildiği haberi geldi.
Sadece Harbiye konserleri değil
Boğaz’daki teknelerde gerçekleştirilen nişan, kına, düğün etkinleri de koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı.
Arkadaşlarımı görmedim.
Evime kimseyi sokmadım.
Maskemi bir an olsun çıkarmadım.
Ama açık havada yemek yediğim bir mekanda virüse yakalandım.
Üstelik masada sadece üç kişiydik.
***
Bir akşam Bebek’te yemek yerken bir bakmışsınız ertesi gün Bodrum’da sürat teknesiyle koyları geziyor.
Akşam yemeğine Çeşme’de mi olması lazım, teknesiyle 45-50 dakika içinde Bodrum’dan Çeşme’ye gidiyor.
Bu tempoyu çok seviyor Acun Ilıcalı...
Tüm bu koşturmaca arasında sessiz sedasız büyük bir işe imza attı ünlü televizyoncu. Kuracağı dijital platform için tüm hazırlıkları tamamladı.
Projeler netleşti, hatta ünlü isimlerle anlaşmaya bile varıldı.
¡¡¡
“Survivor 2020” yıldızları, Acun Ilıcalı’nın dijital platformunun da yıldızı olmaya adaylar. O isimlerin başında son şampiyon Cemal Can geliyor.
Acun Ilıcalı ve Cemal Can geçtiğimiz gün bir araya gelmiş ama iki isim de o buluşmanın detaylarını açıklamamıştı.
Bizi bu siyah odalar mahvedecek
Son dönemin popüler formatlarından biri, soru cevap şeklinde ilerleyen, ünlü isimlerin konuk olup ilginç itiraflarda bulundukları programlar...
Son dönemin popüler formatlarından biri, soru cevap şeklinde ilerleyen, ünlü isimlerin konuk olup ilginç itiraflarda bulundukları programlar...
Ama ne itiraflar.
O koltuğa oturan, asla söylemeyeceği şeyleri bir bir itiraf ediyor.
CNN TÜRK’te yeni başlayan, Merve Şahin’le Melis Özcan’ın sunduğu “Sorgu Sual” ve Armağan Çağlayan ve Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın kendi sosyal medya kanallarından yayınladıkları programlar en çok takip edilenler.
Konuklar simsiyah bir odaya girip, kendilerine ayrılan koltuklara oturuyor.
Normalde geçiştirilecek ya da “Yorum yok” denecek soruların hepsine cevap veriyorlar.
Gözyaşı...
Dram...
Şaşkınlık yaratacak itiraflar ne ararsanız var.
Her söylenen anında gündem oluyor.
CNN TÜRK ekranlarında Dilan Çıtak Tatlıses’in İbrahim Tatlıses ile ilgili sözlerini hatırlayın.
Son örnek ise Sinan Akçıl oldu...
Katıldığı programda Sinan Akçıl öyle bir açıklama yaptı ki; erkekler ses etmedi ama kadınlar çok kızdı.
“Son ilişkime kadar çapkındım, ilk defa tek eşliyim” diye bir itiraf patlattı Akçıl.
Sinan Akçıl’ın ilişki yaşadığı isimler arasında bu açıklamayı umursayanlar olmadığı kadar “Nasıl ya, beni de mi aldattı” diyenler muhakkak olmuştur.
Ama denmez ki böyle bir laf...
İtiraf etmeliyim diye bu da söylenmez ki...
Bir kadın yapsa şu açıklamayı, bir düşünün masalarda ne muhabbetler dönecekti...
Siyah odalara iyi ve kötü konuklar
◊ Acun Ilıcalı: Asla iyi bir konuk olamaz, çünkü hayatına dair her detaya milletçe hakimiz.
◊ Teoman: Harika bir konuk tercihi olabilir. İtiraflarını hayal bile edemiyorum
◊ Hakan Ural: Kanal D’de Nur Tuğba Namlı ile sundukları “Neler Oluyor Hayatta” adlı sabah programında zaten her şeyi söylüyor. Siyah odada farklı bir şey kaçırır mı ağzından derseniz... Sanmam.
◊ Şevval Şahin: Buyurun size efsane bir konuk. Ne dediğini normal hayatta da pek bilmediği için programda skandal itiraflarda bulunabilir. “Siz benim yaptığım partileri haber yapıyorsunuz ama bir o kadar da bilmediğiniz partiler düzenliyorum” falan diyebilir mesela.
◊ Nusret Gökçe: Doğru konuklardan biri olur Nusret. Eğer konuşturabilirseniz, söyleyecekleri ağızları açık bırakacaktır.
◊ Şener Şen: Keşke otursa o koltuğa. Yakın tarihimize ne güzel ışık tutar...
◊ Haluk Bilginer: Öyle kontrollü ki usta oyuncu...
Tüm programların sunucuları bir araya gelse, ne itiraf duyabilirler ne de gözünden bir damla yaş akıtabilirler.
Hafta sonu yaşananlar
Geride bıraktığımız hafta sonunu unutmayalım.
Çünkü...
Cumadan pazara yine sağlığımızla oynandı. Yine aklımızla dalga geçildi.
Koronalı olan bir kişinin evinde yapılan kahvaltı...
Şile’de kamp kurulup yapılan festival...
Bebek’te düzenlenen ve adeta maske takmanın küfür sayıldığı parti...
Ve yine Yeniköy’de, Şevval Şahincilerin doğum günü partisi...
Yani gülsem; dur Orkun, söz konusu olan bizim sağlığımız ne gülmesi derken buluyorum kendimi...
Kızsam; yapma etme kendine yazık, strese girme boşuna diyorum...
Ne yapacağız nasıl çıkacağız bu işin içinden hiç bilmiyorum.
Bir mekan düşünün, kurallara uymadığı gerekçesiyle aldığı kapatma cezası biter bitmez, alay eder gibi sabahın ilk ışıklarına kadar parti düzenliyor.
Ve içerideki şuursuzlar da o görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşıyor...
Bir arkadaş grubu düşünün, defalarca haber olup tepki çekmelerine rağmen yine büyük bir evde bir araya gelip doğum günü partisi veriyor.
Dillerde tüy bitti... Klavyelerimizde bazı harflerin üzeri basmaktan silindi...
Yeter artık!
Bu insanlar parti sonrası halkın içine karışıyor...
Bu insanlar yaşlı aile fertleri ile bir araya geliyor...
Bu insanlarla belki aynı taksiye biniyor...
Belki onların kalktığı masaya oturuyoruz. Yeter artık!
Nusret ses vermeli
Dün çok ilginç bir görüntü seyrettim. Amerika’da yeni açtığı şubesinde genç bir hanımefendi Nusret’e ‘twerk’ adı verilen dansı yapıyor.
Nusret de telefonu elinde o anları kaydediyor...
Tam o sırada bir kişi önce kapıyı yumrukluyor, sonra içeri dalıyor.
Dans eden kız arkadaşının üzerine küfür ederek yürüyor.
Sonrası yok.
Sonrası karanlık.
Sonrası endişe verici...
Kızgın sevgili, kız arkadaşına bağırıp çağırdıktan sonra Nusret’e doğru yöneldi mi?
Eğer yöneldiyse Nusret ne yaptı?
Şimdi iyi mi?
Nusret acilen bir-iki hikaye paylaşarak içimizi rahatlatmalı.
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