Artık ‘pandemi mağdurudur’ Fazıl Say

Cihangir ‘Miss Pizza’ yıllara meydan okuyor. Halen denemediyseniz acele edin derim.
Akşam 20.00’de ‘Kadınlar İçin Stil ve İmaj’ eğitimi var. Online etkinlik için ‘biletino.com’dan bilet alın.
Bir şeyi daha iyi ve hızlı yapmak için neye ihtiyacınız var? Bugünü bunu öğrenmeye ayırın.
Ufak tefek bekleyen işleriniz vardır. Bugün onları da bitirebilirsiniz.
Zeynep Sağdaş’ın “Dağılmış Taşlar” şarkısını dinlediniz mi? Yeni şarkıyla beraber yeni bir Zeynep Sağdaş var artık karşımızda.
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Akaretler’de ‘Minoa’ diye bir kitap kafe var. Kitap satın alıp bahçesinde kahvenizi için.
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Yeniköy’deki ‘Marcel Patisserie’, fırınından çıkan sıcacık lezzetleri ile fark yaratıyor.
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Düşünmeden cevap verdi güzel oyuncu.
“Burak King’in ‘Eyvallah’ şarkısını çok gizlice dinlerim” dedi. Hatta programda şarkıyı da söyledi.
¡¡¡
Şaşırmadım.
Benim bir değil birkaç tane var gizli şarkım.
Biri konusunu açtı mı bilmezden geldiğim, herkesin ortasında çalınca duymazdan geldiğim şarkılar.
Mert Fırat’ın İdil Fırat’ı aldattığı.
İddia sahibi kim?
Sosyal medyadaki ‘isimsiz’ biri.
İddiayı ortaya atan neresi?
Sosyal medyadaki bir magazin sayfası...
Yani baştan sona ‘at çamuru izi kalsın’ olayı da olabilir, ‘vay arkadaş böyle bir aldatma görülmemiş’ olayı da...
Genç kızın ‘ihbar’ niteliğindeki mesajlarını okudum.
‘Mert ile uzun zamandır görüştüklerini, evlendikten sonra Mert’in ona daha çok ilgi gösterdiğini, Mert’in kendisine ‘meleğim’ diye hitap ettiğini, İdil Fırat için çok üzgün olduğunu falan yazmış.
Cumartesi öğle yemeği için ‘Yeniköy’e atın kendinizi. Mutlaka zevkinize göre bir yer bulacaksınız.
Evde yemek yapacak olanlar; taze balık için son günler! Bu akşam sofranızda balığa yer açın.
Nova Norda’nın son single’ı ‘Cehennem’in klibi ‘iphone 12 Pro’ ile çekilmiş. İzleyince ‘yok artık’ diyebilirsiniz.
Çocuklar için saat 14.00’te ‘Sebzeler Ülkesi’ adlı online tiyatro oyunu var. Biletleri ‘biletix’ten alabilirsiniz.
Oyunculuğu kadar müzisyenliği ile de ön planda olan ‘Işıl Yücesoy’ Sezen Aksu Sokağı adlı bir albüm çıkardı. Arkada gün boyu hafif hafif çalsın.
Cumartesi günü ‘Grand Hyatt İstanbul’ adlı otelin uzun süren kahvaltılarını deneyebilirsiniz. Sonrasında belki İstanbul sokaklarında yürüyüş...
Dışarı çıkacaklar ‘çift maske’ artık çok önemli. Uflayıp puflamak yok ‘çift maske’ var...
‘Bir Ofis Gecesi Rüyası’ bu akşam 18.00’de Oda Tiyatrosu sahnesinde seyircisini bekliyor...
JoJo Sahnesi’nde Cem Adrian türkü söyleyecek. 22.00’deki online konserin biletleri ‘biletix’te...
Cuma ve cumartesi yemekleriniz için ‘Ya Sonra Ortaköy’ü denemelisiniz. Güzel meze, kaliteli yemek, huzurlu ortam...
Çerkes ve Anadolu mutfağı için ‘Fıccın’ı unutmayın. Menüye bakınca bile acıkacağınıza eminim...
Kahve ve makine birleşimi önemli. Genelde yabancı markaların makineleri tercih ediliyor ama Vestel oyuna girmiş ve ‘kahve.com’ ile bir işbirliği yapmış. Bir abonelik seçin ve 1 yıl boyunca kahve keyfinizi uzmanlara bırakın...
+1 Fest
Var.
Bunu söylemeye çekinenler var mı?
Çok fazla var.
Peki bu yaşadıkları ayrı ‘ev’lilikleri suistimal edenler var mı?
O da var.
2-3 sene önceydi sanırım.
Burcu Esmersoy, “
Bugüne bir ‘çilekli milföy pasta’ çok yakışır. Tarif için Hürriyet’in ‘Lezizz’ sayfasını ziyaret edin...
‘Kötü uyku’ insanı daha bencil hale getiriyor. Belki ‘tartışmalarınızın’ sebebi budur. Bugünden itibaren uykunuzu düzene sokmaya çalışın...
Türkiye’nin ilk dijital kahve zirvesinde bugün Türk kahvesinin bilinmeyenleri anlatılacak. ‘istanbulcoffeesummit.com’dan kayıt olmanız yeterli...
‘Ağaçla Bir Ömür’ sergisi Üsküdar’da ‘Nevmekan Sahil’de ziyarete açıldı. Ahşap sanatına yolculuk yapabilirsiniz...
Bağ Kültür Atölyeleri çok rağbet görüyor. Bugün biletix’ten bilet alıp, ‘Bağcılık Atölyesi’ne katılın...
7 değerli sanatçının yapıtlarını yakından hissedin. ‘KÖK’ adı verilen sergi ‘Galeri Diani’de başladı...
‘Better Call Saul’ 5. sezonu ile dijital platformda yayında. Dizinin hayranlarına duyurulur...
İletişim uzmanı Dr. Çiçek Doğan’ın roman türündeki kitabı ‘Pau Şatosu’ çıktı. Okuması kolay bir kitap bu...
Çiçek Pasajı’na en son ne zaman gittiniz? Belki bir öğlen turu planlayabilirsiniz...
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Hocapaşa Mevlevileri’nin sunduğu ‘Sema Gösterisi ve Semazen Dünyası Sergisi’ne gidip kendinizi bu büyülü dünyaya bırakın bugün. Adres, Hocapaşa Kültür Merkezi...
David Fincher’ın yeni flmi “Mank” 10 dalda Oscar odayı oldu. İzleyin derim...
İstanbul’u tepeden seyrederken güzel yemekler yemek için adres Gümüşsuyu’ndaki ‘Izaka Restoran’ olsun...
◊ Haftada bir iki gün görüşüp, magazine görüntü verip birilerine mesaj gönderiyorlardır, bu da bizi hiç ilgilendirmez.◊ Bir gün el ele kamera karşısına çıkıp ertesi gün ayrılabilirler de, bu zaten kimseyi ilgilendirmez.
Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu böyle enteresan bir durum içindeler işte.
Bir şey yaşıyorlar yaşamasına ama ne yaşadıklarını kendileri bile çözemedikleri bir durumdalar.
Hafta sonu bir restoran çıkışı arabalarına binerken, Uraz Kaygılaroğlu magazincilerin sorusuna ‘iki kişilik bir şey zaten’ diye cevap verdi.
Yandı tabii bu cevaptan sonra beyinler.
Kafalar karıştı.
Yahu ne demek ‘iki kişilik bir şey zaten?’
İlişki dediğin tabii ki
Kuzeyden Su ve Getir’in kampanyasına destek olun. Sipariş verdiğiniz sular ile 5 orman oluşturulacak.
Adınıza fidanlarınız olsun istemez misiniz?
‘Bodo.com’dan bir arkadaşınız ile kendinize ‘karting’ deneyimi satın alabilirsiniz. Haydi karting pistine...
‘Glens İstanbul’ pizzalarıyla öne çıkıyor. Bugün Nişantaşı’na gidip kendinize pizza ısmarlayın...
Bir otelde tek başınıza konaklamak biraz olsun sizi rahatlatacaktır. Favori otelinizde yarın akşam için yer ayırtın...
Arter Sanat Platformu’nu
AMAN TANRIM!
‘Kağıttan Hayatlar’da kağıt toplayan genç Mehmet’in hikayesi anlatılıyor.
‘Ben Bir Denizim’ filminde de ne tesadüftür ki kağıt toplayan genç Deniz’in hikayesi var.
Hatta bir kez daha ‘ne tesadüftür ki’ kağıt toplayıcılarının gün sonunda uğradıkları depo, ‘Kağıttan Hayatlar’da da, ‘Ben Bir Denizim’de de sık sık gösteriliyor.
Kağıt toplama araçlarıyla yarışma sahneleri, dükkan dekorları, filmin geçtiği mekanlar, kasadan para alınması...
Gibi gibi gibi...
Meslek birliğinin üyelerinden olan Çılgın Sedat, başkan Candan Erçetin’e okkalı bir sitem etti. “Siz benden sorumlusunuz, insan bir arar. Bizim sizin gibi insanlara ihtiyacımız yok” dedi.
Yahu adamın evi gözlerinin önünde yandı.
Kül oldu koca ev.
Her şeyi geçtim Candan Hanım, etmeyin yardım tamam...
Ama bir telefon da edilmez mi?
Bir geçmiş olsun denmez mi?
Amatör komedyenlerin sahne aldığı ‘Stand Up Ankara’ bugün 16.30’da Ankaralıları güldürmek için sahnede olacak. Mekan ‘Route Ankara’.
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Oturduğumuz yerden dünyayı keşfetme şansımızı kaçırmayalım. ‘Floransa Uffizi Galerisi’ sanal gezisi için Biletix’ten bilet alın.
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Bu akşamın online konserinde sahnede ‘İlyas Yalçıntaş’ var. ‘JoJo’ sahnesindeki konser saat 22.00’de, biletler Biletix’te.
‘Yok Öyle Kararlı Şeyler’in yeni albümü ‘Olasılıklar’a vakit ayırın.
Akbank Sanat Dans Atölyesi “düetler” gösterileri devam ediyor. Sesin ve hareketin büyülü dünyasına kendinizi kaptırmak için ‘Akbank Sanat’ YouTube kanalına girebilirsiniz
Okurken heyecandan yerinizde duramayacağınız bir kitap, Tim Maughan’ın ‘Sonsuz Ayrıntı’ romanı The Roman Yayınları etiketiyle raflarda.
‘Kliktag.com’
Detaylar ‘Biletix’te...
Cihangir’in ara sokaklarında ufak ufak kafeler var.
Alın kahvenizi, dışarda arkadaşlarınızla sohbet edin...
Kadıköy Moda sahili, Moda parkı, çevredeki kafe ve restoranlar eski günlerine dönmeye başladı.
Bu özel yerleri ziyaret edin...
Eskişehir’de bugün ‘heykel’ atölyesi yapılacak. Adres ‘Masterpiece Eskişehir’...
Bugün ‘
En son Aleyna Tilki’yi hedefe aldı Akalın. Dalga geçti aslında genç isimle.
“‘Dünya starı olacağım’ diye yola çıktı, yazık bak çocuk dizisinde oynuyor” dedi...
“İlk çıktığında ben ona çok destek olmuştum” diye de ekledi.
Yani belli ki kendince bir kırgınlığı var Aleyna’ya.
Bu ‘alaycı’ sözlere Aleyna Tilki ne cevap verdi peki?
Bu sefer farklı bir yol izledi ve hayranlarının paylaştığı bir tweeti paylaşmakla yetindi.
O paylaşımda dünyaca ünlü yıldızlar Miley Cyrus, Ariana Grande ve Selena Gomez’in oynadıkları çocuk ve genç dizilerinin afişleri vardı.
‘Evde Kal Fest’ sahnesinde bu akşam Gaye Su Akyol var. 22:00’deki konser için detaylı bilgi @kendinehasonline instagram sayfasında...
Cif Ultra Serum diye bir ürün yapmış. Hem mutfak hem banyoda devrim yaratmış. Sprey şişeleri artık evde tekrar tekrar doldurup kullanabilirsiniz. Biraz doğaya ve bütçeye katkımız olsun...
‘Hayatımda olumsuzlukları tecrübe etmek istemiyorum’ diyenlerdenseniz uzmanlar ‘thetahealing’ eğitimlerine başvurmanızı öneriyor...
Yatak odanızda gece lambası var mı? Hemen atın hemen. Çünkü uyumanızı engelleyen en büyük etkenlerden biri gece lambaları...
Yeniköy Emek Cafe’ye halen gitmediyseniz kahvaltı için bugün vakit ayırın...
İstanbul manzarası eşliğinde, Ulus Parkı’nda öğlen kahvesi için güzel bir gün...
Artık ‘pandemi mağdurudur’ Fazıl Say
En son “Evliyiz ama ayrı evlerde yaşıyoruz” açıklamalarıyla çok konuşulmuştu Fazıl Say ve Ece Dağıstan çifti.
“Vay be Fazıl Say’ı bile çektik magazinin içine” sohbetleriyle geçti bu hafta sonu.
Ama sevdi Fazıl Say bu magazin işini. Sanki bu ‘an’ı bekliyormuş ünlü piyanist...
10 sene önce Safiye Soyman’ın bir konserinde giydiği ilginç kıyafetin fotoğrafını bulup “Hayatımda çok elbise gördüm arkadaş. Ama böylesini ben de görmedim. Salvador Dali gibi” mesajıyla paylaştı.
Bir magazin avcısı edasıyla yaptığı bu hareket haliyle çok konuşuldu.
Benimse inceden bir gönlüm kırıldı sanki...
İçim sıkıştı biraz...
Neden be Fazıl Say?
Sen ki...
◊ Avrupa ve dünya birincilikleri olan bir piyanistsin.
◊ Klasik batı müziğinde ‘üstat’sın sen.
◊ Bestelerin ülke sınırlarını aşalı uzun yıllar oldu.
◊ Neredeyse 40 yılı devirdin ve ülkenin gurur duyacağı sanatçılar arasındasın...
Yoksa...
◊ Evde ‘tek başına’ canın mı sıkılıyor?
◊ “Bir dakika ya biz evliyiz, e o zaman eşim nerede” diye düşüncelere mi daldın?
◊ Tamam “iki ayrı ev” kararınıza saygı duyuyorum ama acaba vazgeçmek mi üzeresin?
◊ “Ece yanımda olmayınca nasıl da işlere kalkışıyorum” mesajı mı veriyorsun?
Bence...
◊ Bu uzak kalma kararını hızlıca gözden geçirin.
◊ Evleri hemen birleştirin demiyorum ama 2 günü en azından 4 güne çıkarın.
◊ Özellikle sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde sakın ayrı evlerde durmayın.
Faik, Fazıl’ı bu sefer ‘Say’ma
Fazıl Say’ın yaptığı yoruma Safiye Soyman ve Faik Öztürk’ten de yanıt geldi dün...
Safiye Soyman “Salvador kimdir nedir bilmem, anlamam” dedi, konuyu kapattı. Faik Öztürk ise daha sert bir açıklama yaptı.
“Biz gündemde olduğumuz için bize bulaştı, uçlarda olan düşüncelerine katılmıyorum. Bana nasıl dil uzatır anlamıyorum” dedi...
Sizler neşesiyle bize neşe katan insanlarsınız. İyi ki de varsınız.
O yüzden gel sen bu sefer Fazıl’ı ‘Say’ma be Faik Öztürk.
Eminim Fazıl Say da şu saatten sonra “hay klavyem kırılsaydı” diye kafasını duvarlara vuruyordur.
Aşk ne zamandır parayla yaşanıyor
◊ Zengin sev...
◊ Fakirle selamlaşma...
◊ Orta halliyle ilişkiye başlama...
◊ Maço değilse aynı masada oturma...
◊ Hediye almazsa suratına bakma...
Yeter be! Kesinlikle ‘kabak tadı’ verdi artık.
Bir de Tuğba Ekinci var ki, her şeyin arasından kafasını uzatıyor.
Ceren Hindistan’ın “Fakir sevmiyorum” açıklamasına cevap verip “Zengin adam sevmek ucuzluktur” demiş Ekinci.
İki açıklama da çok saçma.
◊ Birini severken zengin-fakir diye ayırt edemezsin.
◊ Birine âşık olurken “cebindeki parasına bakayım” demezsin.
Yolda ne olur bilmem ama o yola böyle çıkılmayacağını bilirim.
“Bütün erkek arkadaşlarım benden fakirdi, hepsi de benim sayemde tanındı” demiş Tuğba Ekinci. Ben Tuğba Hanım’la birlikte olup tanınan kim var bilmiyorum.
Ne kattı Tuğba Hanım onlara onu hiç bilmiyorum.
Ama birçok erkeğin “Benden çok kazanan bir kadınla birlikte olamam, yürümez o ilişki” diye başlayan açıklamalarına çok kez şahit oldum.
Bazı erkekler bu konuda çok hassas.
Kız arkadaşları kendilerinden biraz daha fazla kazanıyorsa hemen ‘triplere’ giriyorlar.
Ne yani şimdi o erkeklerin hayatına giren kadınlar ‘ucuz’ mu oluyor?
Erkeklerin de, kadınların da gündeminde ‘para’ ilk sıralarda son zamanlarda.
Bırakalım bunları artık lütfen.
İlişkilerde en son gündeme gelmesi gereken mevzu ‘para’ olmalı.
Yoksa işler öyle bir çıkmaza giriyor ki, çık içinden çıkabilirsen.
Sektöre inancımı yitirdim
CZN Burak ismiyle tanınan Burak Özdemir’i ben sempatik hareketleriyle tanıyordum. Restoranına hiç gitmedim ama namını çokça duydum.
Dubai’de de bir şube açan isim, Türk lezzetlerini dünyanın farklı yerlerinden gelenlere tanıtıyor.
Buraya kadar ‘harika’...
Geçen haftalarda CZN’nin paramotorla gökyüzünde ‘künefe doğradığı’ bir videoyu seyrettim.
Şimdi de denizde ‘soğan doğrarken’ çıktı karşıma.
İşte bazı şeflerimizin ortaya çıkmama sebebi tam olarak bu.
Çıksalar bile kısa sürede pes edip ülkeyi terk etmelerinin sebebi de bu.
Siz hiç dünyaca ünlü bir şefin gökyüzünde istiridye açtığını, okyanusta makarnaya ‘trüf mantarı’ dilimlediğini gördünüz mü? Göremezsiniz.
Onlar işlerini mutfakta yapıyor, ‘like’larını müşterilerinin masalarından alıyor.
O yüzden maalesef çok ilerideler bizden.