Geçen sene Özdemir Erdoğan çıktı ve “Zeki Müren gençlere kötü örnek oldu” dedi. Sonra Alpay sazı eline alıp “Zeki Müren Türk müziğini katletti” açıklamasını yaptı.
Sıranın kendisine geldiğini düşünen Selçuk Ural da çok tepki çekecek sözler söyledi.
“Bergen’in tek bir şarkısını bile söyleyemezsiniz. Suratına kezzap atılmasıydı filmi falan olmazdı” dedi.
Ona göre formül basit. “Külotla sokakta koşarsam benim de filmim yapılır” diye garip bir söz söyledi.
Selçuk Bey, emin olun yapılmaz ama istediğiniz gündem olmaksa uzun süre gündemde kalırsınız o ayrı.
Yazının başlığında “acaba dertleri ne?” diye sordum ya...
Bence bu isimlerin derdi ‘konuşulmamak’.
Zamanında öyle alışmışlar ki el üstünde tutulmaya...
Şimdilerde gündeme gelen isimler sinirlerini bozuyor. Onlar da kontrolsüz şekilde sallıyor.
Sallamak hakları ama Türk insanının damarına basarcasına konuşmak hiç de hakları falan değil!
Keşke onlar gibi ‘eski topraklar’ böyle açıklamalardan uzak dursa.
Bu isimleri düşünüp bir kabus senaryosu çizdim...
Düşünsenize...
◊ İyi örnek kötü örnek kriterlerimizi Özdemir Erdoğan’a...
◊ Müzik standartlarını Alpay’a...
◊ Giyim kuşam tercihimizi İzzet Yıldızhan’a...
◊ Film ve dizi zevkimizi de Selçuk Ural’a göre belirleseydik...
Halimiz nice olurdu acaba...
Biri Yıldız Tilbe’ye söylesin
Yıldız Tilbe sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığı ‘skandal’ açıklamadan sonra birtakım şekerlikler, tatlılıklar, hoşluklar yapmaya başladı.
Geçen gece sosyal medya hesabından bir canlı yayın açan Tilbe, kedisiyle birlikte kamera karşısına geçti ve “hayvanlar çok tatlı, hepsi tatlı ama akıllı olanlar daha tatlı” dedi.
Bir dostu Yıldız Tilbe’ye söyler mi, artık çok geç diye...
Bir süre mümkünse hayvanlarla ilgili hiçbir şey yapmasın falan diye...
Tamam pişman çok belli ama olmuyor işte...
Sıcağı sıcağına bu kurtarma çalışmaları çok ‘sakil’ duruyor be Yıldız Hanım.
Yapmayın...
Ah kıskançlık...
Gülşen, 3 program sunucusuna ‘kendisi hakkında konuşmama’ kararı aldırttı. O üç isim 1 ay boyunca Gülşen ile ilgili iyi veya kötü konuşamayacak...
Gülşen’in kararı aldırmaktaki gerekçeleri ise...
◊ Hedef gösteriliyorum...
◊ Hakarete uğruyorum...
◊ Israrlı şekilde psikolojik baskıya maruz kalıyorum...
◊ Kişilik haklarıma karşı bir saldırı altındayım...
Yazması, okuması kolay olan bu maddeler aslında çok ağır!
Ve evet, son dönemde Gülşen bu maddelerin hepsine maruz kalıyor.
Üstelik ‘işini yaptığı’ için.
Hakkında konuşuyorlar, hakkında yazıp çiziyorlar, eşine bile çok ağır laflar ediyorlar. Gülşen ilk değil ve büyük ihtimalle son da olmayacak.
Ne acıdır ki bu böyle sürüp gidecek... Ta ki şu problemlerimizi çözene kadar...
◊ Kıskançlık...
◊ Gündem olmak için her yol mübah anlayışı...
◊ Kaostan beslenme duygusu...
Bunları çözersek ya da bu anlayıştaki insanları yok saymayı başarırsak bu işi kökten çözeriz.
Biri sonunda doğru söyledi: Başarılı insan seviyorum
Biz sık sık...
◊ Parası olsun...
◊ Fakirle asla olmaz...
◊ Parasız adam gereksiz adamdır sözlerini tartışıyoruz...
Çağla Şıkel nihayet en mantıklı tanımlamayı yaptı.
“Ben başarılı insan seviyorum” diyerek olayı özetledi.
Bunun altını doldurmak kolay.
◊ Tembel insan...
◊ Disiplinsiz insan...
◊ Evde yan gelip yatan ve sadece para yiyen tiplerden haz etmem diyor Çağla...
İşte budur.
Burada duralım ve paralı parasız, çok zengin az zengin tartışmalarını unutalım.
Kriterimiz ‘başarı’ olabilir artık...
Hem başarılı insanın parası da olur...
Daha kaç kişi bu şarkıyı söyleyecek?
Genç yaşta hayatını kaybeden bir müzisyendi Onur Can Özcan... Kıymeti vefatının ardından anlaşıldı. Meğer ne güzel şarkılar yapmış. O şarkıların en bilinenlerinden biri “Yaramızda Kalsın” isimli şarkı. Ben şarkıyı ilk Merve Özbey’den sonra da asıl sahibi Onur’dan dinledim.
Şimdi de Kenan Doğulu seslendirmiş “Yaramızda Kalsın”ı.
Eğer kıyaslama yaparsak...
◊ Merve Özbey şarkıyı söylerken ciğerini bırakıyor...
◊ Kenan Doğulu’ysa her zamanki ‘cool’luğuyla söylüyor...
Fakat bu şarkıda o ‘cool’luk işe yaramamış.
Kötü demiyorum ama Merve zaten şarkının çıtasını çok tepelere koymuştu, onun yanına bile yaklaşamamış diyorum.
Param biterse
Algı Eke isminde bir oyuncu var.
Aslında beğendiğim de bir oyuncu Algı... Ama son açıklaması üzdü biraz.
Bir röportajında “şu an kendi isteğimle dizi yapmıyorum ama param biterse dizi yaparım” dedi.
◊ Bu bir şarkıcının, “param bittikçe sahneye çıkarım”
◊ Bir gazetecinin “param bittikçe yazarım”
◊ Bir avukatın “param bittiği anda savunurum” demesiyle aynı şey.
Bu sözler...
◊ Mesleğini arka sıralara atmış...
◊ İşini sadece yapmak için yapan...
◊ Asla ekstra bir çaba sarf etmeyen...
◊ Ve işinden hayli mutsuz birinin sözleri gibi geldi bana.
Eğer Algı Eke ciddiyse vay hayranlarının haline.
Acaba dertleri ne...
Geçen sene Özdemir Erdoğan çıktı ve “Zeki Müren gençlere kötü örnek oldu” dedi. Sonra Alpay sazı eline alıp “Zeki Müren Türk müziğini katletti” açıklamasını yaptı.
Sıranın kendisine geldiğini düşünen Selçuk Ural da çok tepki çekecek sözler söyledi.
“Bergen’in tek bir şarkısını bile söyleyemezsiniz. Suratına kezzap atılmasıydı filmi falan olmazdı” dedi.
Ona göre formül basit. “Külotla sokakta koşarsam benim de filmim yapılır” diye garip bir söz söyledi.
Selçuk Bey, emin olun yapılmaz ama istediğiniz gündem olmaksa uzun süre gündemde kalırsınız o ayrı.
Yazının başlığında “acaba dertleri ne?” diye sordum ya...
Bence bu isimlerin derdi ‘konuşulmamak’.
Zamanında öyle alışmışlar ki el üstünde tutulmaya...
Şimdilerde gündeme gelen isimler sinirlerini bozuyor. Onlar da kontrolsüz şekilde sallıyor.
Sallamak hakları ama Türk insanının damarına basarcasına konuşmak hiç de hakları falan değil!
Keşke onlar gibi ‘eski topraklar’ böyle açıklamalardan uzak dursa.
Bu isimleri düşünüp bir kabus senaryosu çizdim...
Düşünsenize...
◊ İyi örnek kötü örnek kriterlerimizi Özdemir Erdoğan’a...
◊ Müzik standartlarını Alpay’a...
◊ Giyim kuşam tercihimizi İzzet Yıldızhan’a...
◊ Film ve dizi zevkimizi de Selçuk Ural’a göre belirleseydik...
Halimiz nice olurdu acaba...
Biri Yıldız Tilbe’ye söylesin
Yıldız Tilbe sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığı ‘skandal’ açıklamadan sonra birtakım şekerlikler, tatlılıklar, hoşluklar yapmaya başladı.
Geçen gece sosyal medya hesabından bir canlı yayın açan Tilbe, kedisiyle birlikte kamera karşısına geçti ve “hayvanlar çok tatlı, hepsi tatlı ama akıllı olanlar daha tatlı” dedi.
Bir dostu Yıldız Tilbe’ye söyler mi, artık çok geç diye...
Bir süre mümkünse hayvanlarla ilgili hiçbir şey yapmasın falan diye...
Tamam pişman çok belli ama olmuyor işte...
Sıcağı sıcağına bu kurtarma çalışmaları çok ‘sakil’ duruyor be Yıldız Hanım.
Yapmayın...
Ah kıskançlık...
Gülşen, 3 program sunucusuna ‘kendisi hakkında konuşmama’ kararı aldırttı. O üç isim 1 ay boyunca Gülşen ile ilgili iyi veya kötü konuşamayacak...
Gülşen’in kararı aldırmaktaki gerekçeleri ise...
◊ Hedef gösteriliyorum...
◊ Hakarete uğruyorum...
◊ Israrlı şekilde psikolojik baskıya maruz kalıyorum...
◊ Kişilik haklarıma karşı bir saldırı altındayım...
Yazması, okuması kolay olan bu maddeler aslında çok ağır!
Ve evet, son dönemde Gülşen bu maddelerin hepsine maruz kalıyor.
Üstelik ‘işini yaptığı’ için.
Hakkında konuşuyorlar, hakkında yazıp çiziyorlar, eşine bile çok ağır laflar ediyorlar. Gülşen ilk değil ve büyük ihtimalle son da olmayacak.
Ne acıdır ki bu böyle sürüp gidecek... Ta ki şu problemlerimizi çözene kadar...
◊ Kıskançlık...
◊ Gündem olmak için her yol mübah anlayışı...
◊ Kaostan beslenme duygusu...
Bunları çözersek ya da bu anlayıştaki insanları yok saymayı başarırsak bu işi kökten çözeriz.
Biri sonunda doğru söyledi: Başarılı insan seviyorum
Biz sık sık...
◊ Parası olsun...
◊ Fakirle asla olmaz...
◊ Parasız adam gereksiz adamdır sözlerini tartışıyoruz...
Çağla Şıkel nihayet en mantıklı tanımlamayı yaptı.
“Ben başarılı insan seviyorum” diyerek olayı özetledi.
Bunun altını doldurmak kolay.
◊ Tembel insan...
◊ Disiplinsiz insan...
◊ Evde yan gelip yatan ve sadece para yiyen tiplerden haz etmem diyor Çağla...
İşte budur.
Burada duralım ve paralı parasız, çok zengin az zengin tartışmalarını unutalım.
Kriterimiz ‘başarı’ olabilir artık...
Hem başarılı insanın parası da olur...
Daha kaç kişi bu şarkıyı söyleyecek?
Genç yaşta hayatını kaybeden bir müzisyendi Onur Can Özcan... Kıymeti vefatının ardından anlaşıldı. Meğer ne güzel şarkılar yapmış. O şarkıların en bilinenlerinden biri “Yaramızda Kalsın” isimli şarkı. Ben şarkıyı ilk Merve Özbey’den sonra da asıl sahibi Onur’dan dinledim.
Şimdi de Kenan Doğulu seslendirmiş “Yaramızda Kalsın”ı.
Eğer kıyaslama yaparsak...
◊ Merve Özbey şarkıyı söylerken ciğerini bırakıyor...
◊ Kenan Doğulu’ysa her zamanki ‘cool’luğuyla söylüyor...
Fakat bu şarkıda o ‘cool’luk işe yaramamış.
Kötü demiyorum ama Merve zaten şarkının çıtasını çok tepelere koymuştu, onun yanına bile yaklaşamamış diyorum.
Param biterse
Algı Eke isminde bir oyuncu var.
Aslında beğendiğim de bir oyuncu Algı... Ama son açıklaması üzdü biraz.
Bir röportajında “şu an kendi isteğimle dizi yapmıyorum ama param biterse dizi yaparım” dedi.
◊ Bu bir şarkıcının, “param bittikçe sahneye çıkarım”
◊ Bir gazetecinin “param bittikçe yazarım”
◊ Bir avukatın “param bittiği anda savunurum” demesiyle aynı şey.
Bu sözler...
◊ Mesleğini arka sıralara atmış...
◊ İşini sadece yapmak için yapan...
◊ Asla ekstra bir çaba sarf etmeyen...
◊ Ve işinden hayli mutsuz birinin sözleri gibi geldi bana.
Eğer Algı Eke ciddiyse vay hayranlarının haline.