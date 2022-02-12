 Çocuğunuzu sevgisizlikle tehdit etmeyin

‘Her Koşulda Ebeveynlik’ kitabında psikolog Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk, çocuk yetiştirirken mizacın mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini söylüyor.

Psikolog Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk, çocuk gelişimi alanında ülkemizdeki önemli isimlerden biri. Akademisyen Emre Dorman’ın ‘Aklımdaki Sorular’ programına katıldığında, anne-babalardan kendisine ebeveynlik hakkında çok soru gelmiş. Ve Dorman’la birlikte söyleşi tarzında bir kitap hazırlamaya karar vermişler. Selçuk ‘Her Koşulda Ebeveynlik’ kitabı için “Ebeveynlerin güvenilir bilgiye çok ihtiyaç duyduğu farkındalığıyla ortaya çıktı bu kitap” diyor.

Bir evde aynı ekonomik koşullar ve aynı anne-babadan doğmuş çocukların farklı özellikleri var. Burada mizaç devreye giriyor. Mizaç neden önemli?

Kardeşler aynı evde yetişseler bile, anne-babalarıyla ilişkilerinin aynı olduğunu söyleyemeyiz. Daha hamilelik döneminden itibaren bebeklerin gelişimleri farklılaşıyor. Kardeşlerin sağlıkları, fiziksel özellikleri gibi mizaçları da farklıdır. Anne-babanın çok ağlayan bebekle kurduğu ilişkiyle az ağlayan bebekle kurduğu ilişki aynı olmuyor. Çocukların gelişimsel ihtiyaçlarını desteklemek için gereken ebeveyn davranışları da aynı değil. Bu durumları fark etmek, doğru anlamak iyi ebeveynliğin ilk şartı.

Çocukluk çağı insanların tüm yaşamını etkiliyor. Bu çağda anne-babaların dikkat etmesi gereken en temel şeyler neler?

Anne-babalar, öncelikle kendi kontrollerinde olan durumlardan, kendi davranışlarından çocuk nasıl etkileniyor, buna dikkat etmeliler. Ebeveynin kendisinin duygu kontrolünde zorluk yaşıyor olması, çok kaygılı veya öfkeli olması, çocuğun da duygu kontrolünde zorluk çekmesine sebep olur. Dikkat edilmesi gereken bir durum da diğer kişilerden ve olaylardan çocuğun nasıl etkilendiği. Anne-babanın sahip olması gereken belki de ilk özellik iyi bir gözlemci olmak. Böylece çocuk duygusal ve davranışsal olarak zorlanıyorsa bunun hızlı şekilde önü alınabilir. Zorlanma devam ettikçe kuvvetleniyor, daha kalıcı psikolojik güçlükler halini alıyor.

Biz okula çok anlam yüklüyoruz, oysa siz sosyal çevrenin ve ebeveynliğin daha önemli olduğunu ifade ediyorsunuz...