Ukrayna’daki barınaklara destek oluyoruz

Savaşın kazananı yok, kaybedeni ise çok.
Üstelik sadece masum insanlar değil masum hayvanlar da kaybediyor, acı çekiyor bu insanlık dışı, medeniyetten uzak, ilk çağlardan kalma rezillikten.
Dünyanın dört bir yanından savaş mağduru insanlara yardım gitmeye başladı.
Duyduğumuz kadarıyla barınaklarda bulunan ve ülkeyi terk eden sahipleri tarafından geride bırakılan hayvanlar da zor durumda.
Onlar da aynı bu kabusun içinde yaşam savaşı veriyor.
Biz de HAÇİKO olarak savaş bölgesindeki hayvanlara mama yardımı için kolları sıvadık.
Bu konuda Kızılay ile işbirliği içindeyiz.
Hafta sonu bölgeye gidecek olan Kızılay ekiplerine teslim edilmek üzere erzak toplamaya başladık bile.
Bize hangi platform üzerinden destek olabileceğinizle ilgili bilgilere HAÇİKO Derneği sosyal medya hesaplarından ya da 0 535 252 88 15 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
Dünyadaki kötülükleri iyilikle dengelemek için yardımlarınızı bekliyoruz
Kurtların kaşesi
Mavzer filminde oynayan Serhat Kılıç, “Filmde oynayan kurtların kaşesi, başrol oyuncularından daha yüksek” demiş.
Kaşesi derken “onları oraya getirip, oynatan sahiplerinin aldığı para” dese daha doğru olurdu.
Yoksa kurtlar karın tokluğuna çalışıyor, aldıkları başka bir şey yok.
Macaristan’da başka bir film setinden buraya getirilen hayvanların yolda çektiği eziyet, doğalarına ters olan ömür boyu esaret gibi şeyleri konuşursak insan olarak bu hayvanlara borçlu çıkarız, o da ayrı.
Her hayvansever gibi ben de vahşi hayvanların filmlerde, sirklerde olmasına karşıyım.
Ne zaman evleneceksiniz?
Evliliği geciktirmek için hiç böyle bahane duymamıştım.
Bizim ünlüler de bu klasik ve kaçınılmaz soru karşısında zor durumda kaldıklarında kullansınlar diye buraya bırakıyorum.
Ünlü rap’çi Machine Gun Kelly, ocak ayında nişanlandığı Megan Fox ile ne zaman evleneceği sorulunca “Hâlâ uygun bir mekan bakıyorum, bulunca evleneceğiz” dedi.
Bakalım bizde bu tuhaf bahaneyi kopyalayarak gündeme gelecek ilk ünlü kim olacak!
Bu arada Machine Gun Kelly’nin bahane bulmak gibi kötü bir niyeti yok, gerçekten de uygun yer bakıyor.
Çiftin kırmızı nehir ve gotik atmosfer takıntısı, düğün mekanı bulma konusunda muhtemelen sıkıntı yaratıyor.
Vakalar gerçekten düşüyor mu?
Vakalardaki düşüş trendi dikkat çekiyor diye bir haber okudum.
Keşke. Ama göz ardı edilen bir şey var.
Kimse artık resmi olarak PCR yaptırmıyor.
Duyduğuma göre bir sürü insan yurtdışından aldıklarını söyledikleri hızlı test kitleriyle korona pozitif olduklarını öğreniyor.
Evde kendi kendilerini karantinaya alarak atlatıyorlar bu dönemi.
Sisteme “pozitif” olarak kayıt olmuyorlar yani.
Şimdi bu durumda vakalar düşüyor ya da düştü diyemeyiz.
Korona hâlâ ciddi bir tehdit.
Tedbirleri elden bırakmayalım, salmayalım yani.
Unutulmayan bir film sözü
“Eskiden hayatta en kötü şeyin yalnız kalmak olduğunu sanırdım, değilmiş, hayatta en kötü şey seni yalnız hissettirenlerle kalmakmış.” (Büyük Baba-World’s Greatest Dad)
Ukrayna’daki barınaklara destek oluyoruz
Savaşın kazananı yok, kaybedeni ise çok.
Üstelik sadece masum insanlar değil masum hayvanlar da kaybediyor, acı çekiyor bu insanlık dışı, medeniyetten uzak, ilk çağlardan kalma rezillikten.
Dünyanın dört bir yanından savaş mağduru insanlara yardım gitmeye başladı.
Duyduğumuz kadarıyla barınaklarda bulunan ve ülkeyi terk eden sahipleri tarafından geride bırakılan hayvanlar da zor durumda.
Onlar da aynı bu kabusun içinde yaşam savaşı veriyor.
Biz de HAÇİKO olarak savaş bölgesindeki hayvanlara mama yardımı için kolları sıvadık.
Bu konuda Kızılay ile işbirliği içindeyiz.
Hafta sonu bölgeye gidecek olan Kızılay ekiplerine teslim edilmek üzere erzak toplamaya başladık bile.
Bize hangi platform üzerinden destek olabileceğinizle ilgili bilgilere HAÇİKO Derneği sosyal medya hesaplarından ya da 0 535 252 88 15 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.
Dünyadaki kötülükleri iyilikle dengelemek için yardımlarınızı bekliyoruz
Kurtların kaşesi
Mavzer filminde oynayan Serhat Kılıç, “Filmde oynayan kurtların kaşesi, başrol oyuncularından daha yüksek” demiş.
Kaşesi derken “onları oraya getirip, oynatan sahiplerinin aldığı para” dese daha doğru olurdu.
Yoksa kurtlar karın tokluğuna çalışıyor, aldıkları başka bir şey yok.
Macaristan’da başka bir film setinden buraya getirilen hayvanların yolda çektiği eziyet, doğalarına ters olan ömür boyu esaret gibi şeyleri konuşursak insan olarak bu hayvanlara borçlu çıkarız, o da ayrı.
Her hayvansever gibi ben de vahşi hayvanların filmlerde, sirklerde olmasına karşıyım.
Ne zaman evleneceksiniz?
Evliliği geciktirmek için hiç böyle bahane duymamıştım.
Bizim ünlüler de bu klasik ve kaçınılmaz soru karşısında zor durumda kaldıklarında kullansınlar diye buraya bırakıyorum.
Ünlü rap’çi Machine Gun Kelly, ocak ayında nişanlandığı Megan Fox ile ne zaman evleneceği sorulunca “Hâlâ uygun bir mekan bakıyorum, bulunca evleneceğiz” dedi.
Bakalım bizde bu tuhaf bahaneyi kopyalayarak gündeme gelecek ilk ünlü kim olacak!
Bu arada Machine Gun Kelly’nin bahane bulmak gibi kötü bir niyeti yok, gerçekten de uygun yer bakıyor.
Çiftin kırmızı nehir ve gotik atmosfer takıntısı, düğün mekanı bulma konusunda muhtemelen sıkıntı yaratıyor.
Vakalar gerçekten düşüyor mu?
Vakalardaki düşüş trendi dikkat çekiyor diye bir haber okudum.
Keşke. Ama göz ardı edilen bir şey var.
Kimse artık resmi olarak PCR yaptırmıyor.
Duyduğuma göre bir sürü insan yurtdışından aldıklarını söyledikleri hızlı test kitleriyle korona pozitif olduklarını öğreniyor.
Evde kendi kendilerini karantinaya alarak atlatıyorlar bu dönemi.
Sisteme “pozitif” olarak kayıt olmuyorlar yani.
Şimdi bu durumda vakalar düşüyor ya da düştü diyemeyiz.
Korona hâlâ ciddi bir tehdit.
Tedbirleri elden bırakmayalım, salmayalım yani.
Unutulmayan bir film sözü
“Eskiden hayatta en kötü şeyin yalnız kalmak olduğunu sanırdım, değilmiş, hayatta en kötü şey seni yalnız hissettirenlerle kalmakmış.” (Büyük Baba-World’s Greatest Dad)