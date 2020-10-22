En mutlu yılımız 2015’miş

Ne çok ağladım onun hayvanları konuşturan yazılarını okurken.
Ne çok cümlesiyle kalbime, yüreğime dokundu.
Ve tabii ne çok hayvanın, hayvanseverin hayatını değiştirdi güzel kalbi ve sağlam kalemiyle.
Pako’ya Mektuplar’ı unutmak mümkün mü?
Pako’ya gönderilen mektuplar kitaplaştırılmış, ‘best seller’ olmuş, sonrasında da sadece Türkiye’de değil yedi Avrupa ülkesinde de yayınlanan 12 dizilik film haline gelmişti.
Efsaneleşmişti yani.
Bir süredir hastaydı Bekir Coşkun, evet çok erkendi ama gideceğini biliyordu, yazıyordu da.
Vizonlarda koronaya rastlandı çünkü.
Evet, yanlış duymadınız. Amerika’da, Utah’ta kürk çiftliği çalışanlarından Covid-19 kapan 10 bin vizon öldü ve 9 çiftlik karantinaya alındı.
Koronadan ölen vizonların kürklerinin imha edildiğini ya da yakıldığını hiç sanmıyorum.
Koronalı kürkler üçüncü dünya ülkelerine doğru yola çıkmıştır bile.
Daha önce de Hollanda’daki vizon çiftliklerinde koronaya rastlanmıştı.
Ve insandan vizona, sonrasında da vizondan insana geçiş tespit edilmişti.
Korona insanlarda ve vizonlarda benzer semptomlar gösteriyor.
Evle ilgili her şey ve ev kadınlığı artık bir sektör.
Maaşsız işçi konumundaki ev kadınlığına karşı bakış açısı ne oldu da böyle değişti diye sorabilirsiniz.
Bunda iki, hatta üç şey önemli rol oynuyor.
Birincisi; pandemi nedeniyle işsiz kalanların ve eve kapananların oranında kadınlar daha ağır basıyor.
Yani bir sürü işkadını, kimisi işsiz kaldığı için kimisi ise işyerinden ‘home office’ moduna geçtiği için ev işleriyle tanışmış oldu.
Hem de ne tanışma! Artık herkes birer aşçı, herkes birer ev hanımı...
Bu kadınların çoğu da ev işlerini sosyal medyada öyle farklı ve güzel paylaşımlarla sundular ki, ev kadınlığına bakış açısı birden değişti.
Çocuklar hayvanları çok sever, hayvanlar da onları.
Ebru Şallı’nın oğlu Pars’ın mezarının başına iki kedi yuvası koydurmuş Sezen Aksu.
Ve oradaki görevlilerden kedilerin mama ve su kaplarını boş bırakmamalarını rica etmiş.
İnce ruhlu olmak böyle bir şey işte.
Dünyadan giden güzel bir ruh için burada masum ruhlara can vermek...
Her şey gizlice çekilen bir video ile başladı.
Bir aktivist tarafından 2 ay süreyle bir cep telefonu ve bir kamera kullanılarak çekilen korkunç görüntüler, Polonya’nın önde gelen haber sitelerinden Onet.pl’de yayınlanınca hükümet yaşanan ve yaşatılanlara daha fazla seyirci kalamadı.
Videoda vizonların birbirlerini yediği, açık yaralarının gözler önüne serildiği dayanılmaz görüntüler var.
Bu videonun ortalığı ayağa kaldırmasının ardından yıllardır bekleyen yasanın önümüzdeki ay kabul edileceği duyuruldu.
Böylece Avusturya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Lüksemburg, Makedonya, Sırbistan, Slovenya ve İngiltere’den sonra Polonya da kürk üretim çiftliklerini tarihin kirli sayfalarına gömen ülkeler arasına girmiş olacak.
Sırada Fransa var.
Polonya’nın kürk üretim çiftliklerindeki hayvanların büyük çoğunluğunu vizonlar oluşturuyor.
Ülkedeki vizonların sayısı 6 milyon ve bu sayı toplamdaki kürk hayvanlarının yüzde 94’ü.
11 yıllık bir geçmişi ve rekor izlenmeleriyle dünyanın en popüler podcast’i “The Joe Rogan Experience” Spotify’a geçtiği gün, Spotify’ın değeri 31 milyar dolardan 35 milyar dolara fırladı.
Bu transferle büyük kâr sağladılar yani.
1 Eylül itibarıyla 1500 bölümden oluşan bu seri Spotify’a açılmaya başladı.
Serinin tamamı yıl sonuna kadar tümüyle YouTube’dan kalkmış ve sadece Spotify’a özel hale gelmiş olacak.
Joe Rogan “Asla Spotify’ın çalışanı olmayacağım, aynı ekiple, aynı işleri yapmaya devam edeceğim” dese de Spotify tarafında kazan kaynamaya başladı bile.
Spotify çalışanları ırkçı, seksist ve transfobik buldukları Joe Rogan podcast’inin editoryal anlamda denetlenmesi ve gerektiğinde bazı bölümlerinin yayından çıkarılması, bazılarından önce ise izleyici için uyarılar konulması gerektiğini söylemeye başladı.
Bu taleplerin bir kısmı Spotify tarafından kabul edildi ve uygulanmaya başladı bile.
Oğlu Edoardo Ponti’nin yönettiği bir filmle.
Romain Gary’nin “The Life Before Us” adlı romanından uyarlanan filmin yayın tarihi 13 Kasım olarak duyuruldu.
Dünya ile aynı
anda Türkiye’de de yayında olacak filmde Madam Rosa’yı oynayacak olan
Sophia Loren
karakteri için “Sert, kırılgan ama hayatta kalan biri, birçok yönden bana kendi annemi hatırlatıyor” demiş.
Efsaneyi yeniden izleyebilecek olmak gerçekten heyecanlandırıyor.
Uzak yakın, akraba, arkadaş, herkesi ama herkesi “Masken nerede?”, “Maske takmadan yaklaşma”, “Maskeni çenene değil, ağzını ve burnunu kapatacak şekilde tak”, “Tokalaşma, hatta yumruğunu bile dokundurma, kafa selamı yeter de artar bile”, “Sofrada otururken başkasının yemeğinin üzerine konuşma” gibi bir sürü ikaz cümlesiyle uyarmaktan normal konuşmayı unuttum.
Etrafımın benden bıktığı doğrudur.
Ama görmezden gelmeden, elinden maşayı bırakmadan, bıktırana, yaptırana, taktırana kadar pandemi gönüllüsü olarak görev başında olmaya devam edeceğim.
Karşılaştığım, karşılaşacağım, yolumun kesiştiği, kesişeceği herkese duyurulur.
Ünlü markaya ırkçılık suçlaması
“Star Wars”un siyahi oyuncularından John Boyega, marka elçisi olduğu ünlü parfüm ve mum markası Jo Malone’den istifa etti.
İstifasının nedenini markanın ırkçılık yapması olarak açıkladı.
Bunu demeyeni dövüyorlar sanki.Ben de kurdum aynı cümleyi kaç defa.
Kış aylarında öksürmüştüm, ateşim de çıkmıştı.
Arada ishal olmuştum. Sonra bir ara göğsüme öküz oturdu gibi hissettiğim zamanlar da olmuştu.
Halsizlik, geçenlerde kolumu zor kaldırıyordum.
Birinde olmasa diğerinde kesin korona olmuş, atlatmış ve bağışıklık kazanmıştım.
Bu tuhaf kendini kandırma durumu rahatsız etti bir süre sonra beni. Sağlamcıyımdır, emin olmak isterim her şeyden.
Madem oldum, gidip test yaptırayım da rahatlayayım iyice dedim.
Dünyanın pek çok ülkesinde tiyatrolar ve tiyatro salonlarında yapılan konserler, aynı festivaller ve gece hayatı gibi bir süreliğine rafa kalktı.
Bir süreliğine derken ne kadar zamandan bahsettiğimiz hakkında farklı söylemler var.
Ama en güvenilir olanlar, 2021’in ortaları ve hatta sonuna kadar yasaklar, tedbir ve önlemlerle yaşamamız gerektiğini söylüyor.
Amerika Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi’nin başındaki isim olan Dr. Anthony Fauci, tiyatro salonlarına maske takmadan, enfekte olma riski taşımadan maskesiz girebilmek için 1 yıl daha beklememiz gerektiğini söylüyor.
Aşı bu yılın sonunda ya da 2021’in başlarında bulunmuş olsa bile etkisi yüzde 75 ile sınırlı olacak ve tüm toplumun aşılanması 1 yılı bulacak.
Fauci’ye göre, bulaşma riskinin düşük olduğu yerlerdeki tiyatro salonları önümüzdeki yılın başlarında ancak yüzde 25 kapasite ve maske takma zorunluluğu ile açılabilecek.
Kültür sanat adına durum sadece Türkiye değil, tüm dünyada sıkıntılı yani.
“Gitmiştin baktığımda”
Yani korona ile savaşımızın kaybedenlerinden biri de, umarım ki grip olacak.
Ekim gibi başlayıp şubat sonuna kadar devam eden bu bol virüslü sezon, hem korona hem de gribe karşı ortak tedbirlerle geçecek.
Sadece Amerika’da gripten her yıl 810 bin kişinin hastanelik olduğu ve bunlardan 60 bininin öldüğü biliniyor.
“Korona gripten daha zararsız” diyenler için ise birkaç rakam vermek istiyorum.
Amerika’da 1 yıl boyunca 60 bin kişinin ölümüne yol açan gribe karşı son yarım yılda (ki daha bunun kışı var) koronadan ölen kişi sayısı 170 bini geçmiş bulunuyor.
Mart ve mayıs ayları arasında korona nedeniyle hastanelik olanlar ise 300 bini bulmuş durumda.
Üstelik koronalı rakamlar devletlerin karantina uygulamalarıyla minimuma indirilmiş rakamlar.
O iş o kadar kolay ve basit değil arkadaşlar.
Araştırmaları sıkı takip ediyorum.
Her gün hakkında yeni bir şey öğrenilen bu bilinmez virüsle ilgili gelen bilgiler hiç de parlak değil.
Koronayı atlatanlar üzerinde yapılan araştırmalar, test sonucu negatife döndükten haftalar sonra bile öksürük, ciğerlerde tahribat ve nefes darlığının devam ettiğini söylüyor.
Covid-19’un uzun ve devam eden etkilerinin kalıcılığında haftalardan değil aylardan bahsediliyor.
Avustralya’da yapılan yeni bir araştırma, iyileşen hastaların yüzde 88’inin akciğer tomografilerinde buzlu cam görüntüsünün yani hasarın, yüzde 47’sinde ise nefes darlığının 2 ay sonra bile devam ettiğini gösterdi.
Yani korona pozitif olduktan 14 gün sonra negatife dönmek ve iyileşmek, her şeyin geçtiği anlamına gelmiyor.
Yarın ise Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte yerel tohum ve AR-GE merkezinin açılışına katılarak, 7 bin yıllık karakılçık buğday tohumuyla, yani bir tarihle tanışacağım.
“Bodrum Özüne Dönüyor” projesinin temel taşlarından olan Ata Tohum ve AR-GE Merkezi, 5 dönüm arazi üzerine kurulu ve yüzölçümü açısından Türkiye’nin en büyüğü.
133 metrekare tohum depolama alanı, nem alıcı cihazlar ve klimalar ile sabit bir sıcaklıkta tohumların sağlıklı bir şekilde saklanması için tasarlanmış.
Ayrıca sıvı azot tankları sayesinde tohumlar yüzyıllar boyunca saklanarak, nesiller boyu üretimi destekleyebiliyor.
Toplanan tohumların içerideki 24 deneme parselinde test edildikten sonra tamamen doğal olarak çoğaltılması hedefleniyor.
Bu tohumlar çiftçilik ve üretim yapanlara bedelsiz olarak dağıtılacak.
Bu güzel haberi de çiftçilere buradan duyurmuş olayım.
Durum tek kelime ile rezalet.
Dükkanlarda, yani kapalı alanların çoğunda satış elemanları dahil kimse maske takmıyor.
Polisi görünce çenelerindekiler maskeleri göstermelik olarak takıyorlar, o kadar.
6 aydır ilk kez alışveriş yapayım dedim, dükkanlara giresim gelmedi.
Girdiklerimden de kaçarak uzaklaştım.
Yolda ya da mekanlarda karşılaşan insanlar sanki korona yokmuş gibi tokalaşıyor, sarılıyor ve hatta öpüşüyorlar.
Ben 6 aydır aynı evde yaşadığım insanlardan uzak duruyorum, bunlar yolda gördükleriyle sosyalleşme derdinde.
Yıllar önceydi tabii, çok da keyifliydi. Bikini izi yok, askı izi yok, özgür, rahat.
Şimdi ne oldu da bu aklına geldi diyeceksiniz.
Bir haber okudum; Fransa’da jandarma, plajda üstsüz güneşlenen kadınları uyarmış ve bikinilerinin üstlerini giymelerini söylemiş.
Şok, şok, şok tabii. Fransa’da oluyor çünkü olay, özgürlüklerin ülkesinde!
Jandarmanın bu uyarıyı yapmasının nedeni, kadınların üstsüz güneşlenmesinden rahatsız olduğunu söyleyen ve şikayet eden bir aile.
Bu şikayet ve ardından jandarmadan gelen uyarı Fransa’da tepkilere yol açtı tabii. “Sokakta böyle dolaşsalar uyarınızı anlardık ama plajda üstsüz güneşlenmenin nesinden rahatsız olup uyarıda bulundunuz” diye o ailenin ve jandarmaların üzerine gelindi.
Bu olayın akabinde Fransa’da üstsüz güneşlenme istatistikleri de gündeme geldi. Sayılara bakılırsa Fransa’da üstsüz güneşlenme yıllar içinde popülerliğini iyice yitirmiş.
Yıllardır veryansın ediyoruz, doğaya ve canlara kıymayın, satmayın bu hayvanları diyoruz ama her yıl o ihaleler açılıyor.
Masumun
canı, kanı,
zenginin eğlencesi oluyor.
Bu yıl Türkiye genelinde 798 yaban hayvanı için av izni çıktı.
Doğada, güvende hissettikleri evlerinde aileleri ile yaşayan dağ keçileri, yaban domuzları, yaban koyunları, ceylanlar, kızıl geyikler ve karacalar öldürme izni için para veren zenginlerin silahlarından çıkan kurşunlarla yere yığılacak, can çekişecek, o güzel gözlerinden yaş akacak ve son nefeslerini verecekler.
Diğer ülkelerden farkımız ve dezavantajımız aile yapımız.
Avrupa’da yaşlılar çocuklarından ayrı yaşarken, bizde kuvvetli olan aile bağları nedeniyle pek çok 65 yaş üstü bireyin çocukları ve torunlarıyla temasları yoğun.
Çoğu büyükanne ve büyükbaba çocuklarının evinde yaşıyor.
Ayrı evlerde olanlar bile sıkça çocuklarına gidip geliyorlar.
Yani bizde virüsün çocuk ve gençlere yayılması demek, risk grubundaki 65 yaş üstüne de geçmesi demek.
Artı değerimiz olan aile bağları ne yazık ki bu kez karşımıza bir dezavantaj olarak çıkmış durumda.
P&G ve Denizbank’ın sponsorluğunda ve 80 sanatçının katılımıyla gerçekleşen festivalden elde ettiğimiz geliri dağıtma zamanı geldi.
Covid-19 salgını nedeniyle iş ve gelir kaybına uğrayan sahne emekçilerinden gelen yoğun talep sonrası uzun bir eleme süreci yaşadığımızı söylemem gerek.
Müzisyen, dansçı ve sahne organizasyon işlerinde görev alan arkadaşlar arasından en zor durumda olan 500 kişiyi belirledik.
Eylül ayı ortasından itibaren yardımlar kendilerine gönderilmeye başlanacak.
Korona salgını böyle devam ederse müzik endüstrisinin daha çok desteğe ihtiyacı olacak gibi duruyor.
POPSAV olarak yeni yardım paketleri için projeler üretmeye devam ediyoruz.
Bunları da POPSAV sosyal medya hesaplarından paylaşıyor olacağız.
Çenede maske olayına fena halde bozulanlardanım.
Sadece devlet zorunlu tuttuğu için maske takıp, etrafta polis ya da uyaran biri olmadığı zaman maskeyi kolunda ya da çenesinde gezdirip, ağzını açıkta bırakanlara da çok kızıyorum.
Hadi kendilerini düşünmüyorlar, büyüklerini ve hastanelerde risk altında olan sağlık personelini de mi düşünmüyorlar?
Düşünmüyorlar demek ki, bu kadar umursamaz olmalarının başka açıklaması yok. Bu ay iki kez İstanbul-Bodrum arası araba yolculuğu yaptım. Mola verdiğim benzincilerde marketlerin içinde maskesiz dolaşan müşterileri uyarmakla geçti ömrüm.
Bir yanda çalıştığı işyerlerinde gün boyu maske takanlar, diğer yanda ise beş dakikalığına girdiği markette maskesiz gezmeyi marifet sayanlar...
Bir tık ötesi de uyarıldığında kavga çıkaranlar tabii.
Ama onlara rağmen susmayalım derim, güzel bir dille uyarmaya devam edelim.
En mutlu yılımız 2015’miş
2020’nin ileride hiç de güzel hatırlanmayacak bir yıl olduğunu söylemeye gerek bile yok aslında.
Ama bu durum istatistiklerle de kanıtlanmış oldu.
Sık sosyal medya kullanımının depresyon ve mutsuzluk göstergesi olduğu biliniyor, bu yıl geçmiş tüm yıllardan çok daha fazla gömüldü insanlar sosyal medyalarına.
Bunu Hedonometre araştırmaları da destekledi.
“Hedonometre ne?” diyeceksiniz...
Twitter’da 10 yılı aşkın bir süredir insanların kullandıkları kelimeler incelenerek genel ruh hali, mutluluk ya da mutsuzluklar ölçülüyor.
Matematikçiler ve bilgisayar uzmanlarının çalıştığı bu ölçme sistemine “Hedonometre” deniliyor.
Amerika’da Twitter üzerinde Hedonometre ölçümleri yapılıp son 10 yıla bakıldığında, 2020’nin insanların en mutsuz olduğu yıl olduğu ortaya çıktı. (Yine aynı araştırmaya göre en mutlu yılımız 2015’miş.)
En mutsuz tweet’lerin atıldığı günlerden biri, Tom Hanks’in korona olduğunun ve NBA’in iptalinin açıklandığı 12 Mart.
1 Haziran’da protestocuların üzerine gaz bombası atılması da Twitter’ı hayli üzmüştü.
Ama sadece 2020’nin değil, son 10 yılın en mutsuz günü, George Floyd’un bir polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmesinden 1 hafta sonraya ve yaz boyunca devam edecek protestoların başlamasına denk gelen 31 Mayıs 2020 olarak tarihe geçti.
Bizim de Hedonometremiz olsa, Türkiye’de de sosyal medya üzerinden böyle toplum mutluluğu, iyiliği, sağlığı araştırmaları yapılsa keşke.
Dövmede yeni moda
Sevgililerin, eşlerin birbirlerinin isimlerini yüzük parmaklarına ya da ellerine yazdırmaları hâlâ moda.
Geçen gün Hailey Baldwin, pandemi döneminde bir dakika olsun yanından ayrılmadığı eşi Justin Bieber’ın adının baş harfini parmağına dövme yaptırdı.
J harfi dövmesinin şekli Justin’in eski sevgilisi Selena Gomez’in taktığı yüzüğe benzetildi ama olsun.
Sonuçta kalıcı olan Hailey ve bu dövme olacak.
Parmağa isimler ve harfler derken ünlüler dünyasında parmak ve isimlerden daha orijinal fikirlerle gelenler de olmuyor değil.
Birbirlerinin gözlerini dövme yaptırıyorlar.
En çok tercih edilen bölge de ense.
Amerikalı şarkıcı Joe Jonas, oyuncu eşi Sophie Turner’ın gözlerini ensesine dövme yaptırdı en son.
Parmağa isim mi, enseye göz mü derseniz, ben oyumu çok daha cool bulduğum ikincisinden yana kullanırım.
TikTok’tan #pembekurdele kampanyası
40 milyon civarındaki kullanıcısı ile Türkiye’nin en etkin sosyal mecralarından biri olan TikTok, belli zamanlarda şahane sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor.
Onlardan biri de ekim ayı boyunca MEMEDER Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri TikTok Meme Kanseri Farkındalık Kampanyası.
Bu ay süresince meme kanserine dikkat çekmek için paylaşımlarda pembe hakim.
Kullanıcılardan #pembekurdele hashtag’i ile konsepte uygun videolar çekmeleri isteniyor.
“Pembe bir ekim hayal et. Saçın pembe, odan pembe, makyajın pembe, giydiklerin, taktıkların, yediklerin pembe... Meme kanserinin rengi olan pembe ile pembe bir dünya yarat kendine!”
Ülkemizde her yıl 160 binden fazla kişiye kanser teşhisi konuluyor ve teşhis konulan her 4 kadından ve her 10 erkekten biri meme kanseri.
Erken teşhisi ile tedavisi çok daha kolaylaşan meme kanseri konusunda bilinç oluşturmak açısından her sosyal medya paylaşımı çok değerli.
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