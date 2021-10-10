Meclis’in sanatla imtihanı

Şimdi işin uzmanı olan bilim insanları, ABD’de bulunan ilacın ne kadar işe yarayacağının yanı sıra, koronavirüs ile ilgili yeni bir tartışma açtılar.

Ankara’da, “Bu kışın sonunda pandemi, endemiye dönüşür mü? Yani grip vakaları gibi hayatımızda hep var olan, ancak riskli gruplar dışında ölüme neden olmayan bir hastalığa dönüşebilir mi?” sorusu tartışılıyor. Buna “Evet” diyenlerin sayısı az değil.

Salgın nedeniyle uyguladığımız önlemler, grip (influenza) gibi hastalıklardan korunmamızı sağladı. Bir nevi ‘temiz toplum’ yaratıldı. Şimdi toplumsal hareketliliğin yeniden başlaması nedeniyle grip vakalarında artış bekleniyor. Nedeni, hem korumanın gevşemesi hem de bir önceki yıl gribe yakalanmayanların, bağışıklık geliştiremediği için şimdi daha açık hedef haline gelmeleri. Uzmanların uyarıları da son günlerde arttı.

Tartışma burada yoğunlaşıyor. Grip ile koronavirüs belirtilerinin aynı olması nedeniyle bu ikisi karıştırılacak. Ya grip sanarak COVID-19 ciddiye alınmayacak ya da her grip vakası koronavirüsün yeni varyantı sanılarak telaş yapılacak. Uzmanlar, bu nedenle PCR testinin ve sağlık kuruluşlarına başvurmanın önemine vurgu yapıyor.

Ancak beklentiler, pandeminin endemiye dönüşmesi yönünde. Diğer bulaşıcı hastalıklar gibi seyreden, hızlı bulaşmayan, risk grupları dışında ölüme neden olmayan bir hastalığı dönüşme beklentisi artmış görünüyor. Anlaşılan bu kış, bunu konuşacağız.