Rekorlara imza atan üniversitenin ödüllü rektörü

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1977’de Batman Beşiri’de 7 çocuklu memur bir ailenin 2’inci çocuğu olarak dünyaya gelen Yusuf Baran, 1998’de Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan ulusal sınavda Türkiye birincisi olarak yüksek lisans ve doktora için ODTÜ’ye geçti. Doktora eğitimi sırasında kazandığı NATO bursu ile gittiği ABD’de Medical University of South Carolina’da misafir araştırmacı olarak çalıştı. Ardından İzmir Yüksek Teknoloji Enstütü’ne (İYTE) döndü ve bütün akademik kariyerini burada yaptı. 2018’den itibaren de üniversitenin rektörü oldu ve sonrasında da hem kendisi hem de üniversitesi dünya çapında ödülden ödüle koştu.









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ZİRVELERDE KONFERANSLAR

İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan, çeşitli kurumlar tarafından desteklenen 40’ın üzerinde bilimsel araştırma projesi, 500’ün üzerinde bilimsel eseri ve Kanser Moleküler Biyolojisi kitabı olan Rektör Baran, Birleşmiş Milletler, Avrupa Parlamentosu, Dünya Bilim Forumu, Bakü Forumu, Dünya Ekonomik Forumu, Dünya Yaşam Bilimleri Forumu, Bilim Diplomasisi, Bilim Liderliği, Küresel İnovasyon Zirvesi, Küresel Yükseköğretim Zirvesi, G20 Araştırma ve Dijital Bakanları Zirvesi gibi çok önemli toplantılara davet edildi, konferanslar verdi ve katılım sağladı.

100’ÜN ÜZERİNDE ÖDÜL

Ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından verilmiş 100’ün üzerinde ödülü var. 2013 yılında, Dünya Ekonomik Forumu’nun her yıl tüm dünyadan “akademik mükemmeliyet, topluma hizmet ve bilim ile dünyayı değiştirme potansiyeli” bulunan 40 yaşın altındaki 40 lider genç bilim insanına verdiği “Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü”nü, 2023 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kurulan Dünya Bilimler Akademisi’nin tüm dünyadan beş kişiye verdiği bölgesel ödüller kapsamında “Bilim Diplomasi Ödülü”nü, 2014 yılında Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği’nden “Bilimsel Önderlik Alanında Türkiye’nin en Başarılı İnsanı Ödülü”nü aldı. Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2023’te Rektör Performansı Değerlendirme sıralamasında Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran “Altın Ödül” ile ödüllendirildi.

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AYAKTA ALKIŞLANDI

Prof. Dr. Yusuf Baran, Antalya’da geçtiğimiz ay Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından düzenlenen, “Eğitime Bütünsel Yaklaşım ve Yapay Zekâ” konulu toplantıda üniversitesini anlatırken salonu dolduran binlerce kişi tarafından ayakta alkışlandı. Prof. Dr. Baran’a Batman’dan dünya çapında başarıya uzanan hikâyesinin sırrını sorduğumda, “Hayal etmek, çok çalışmak ve asla vazgeçmemek” dedi ve ekledi: “Hayat da hikâye de insanların kendisinin. Hiç kimsenin hikâyenizi bozmasına izin vermeyin.”

KASLARIMI ÇALIŞARAK YAPTIM









Prof. Dr. Yusuf Baran, eğitim hayatı boyunca hep çalıştığını, liseye giderken dershane parasını kazandığını, üniversitede de ilçedeki tütün alım işletmesinde geçici işçi olduğunu anlatırken, “Beni görenler hep fitness yaptığımı sanıyorlar, oysa kaslarım çalışmakla gelişti” diyor. İki kardeşinin lise, bir kardeşinin üniversite, bir kardeşinin yüksek lisans, bir kardeşinin doktora yaptığını ve bir kardeşinin de bir ay önce doktora unvanını aldığını söyleyen Prof. Dr. Baran, başta kardeşleri olmak üzere ilçede gençleri yükseköğretime kazandırmak için de çaba harcıyor. Hem kişisel hem de kurumsal başarının altında yatan nedeni “Doğru hayal ve hedefin peşinden giden, bu hayal ve hedefe inanan, aşkla, adanarak çalışan, tabii ki çok çalışan ama asla yorulmayan bir yaklaşım” olarak özetleyen Prof. Dr. Baran, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ne rektör olduktan sonra zaten başarılı olan üniversitenin başarı grafiğinin nasıl yükseldiğini şu sözlerle anlattı: “Üniversitemiz 1992’de kuruldu. Ben de son 5 yıldır rektörüm. 6 binin üzerinde lisans, 1500 civarında da yüksek lisans ve doktora öğrencimiz var. Üniversitemiz Londra merkezli dünya üniversitelerini değerlendiren derecelendirme kuruluşu THE’nın 2022’de uluslararasılaşma, 2023’te tanıtım ekseninde mansiyon ödülünü aldı. Bu yıl için de liderlik ve yönetim ekseninde finaldeyiz, sonuçlar nisanda belli olacak. Bu ödülleri Türkiye’ye ilk getiren biziz. Teknopark İzmir’deki araştırma geliştirme firmalarımızda 1850 tam zamanlı AR-GE personeli görev yapıyor. 5 milyar TL toplam ciromuz ve 200 milyon dolar toplam ihracatımız var. Bunda iki temel etken var: Çok çalışıyoruz, akıllıca çalışıyoruz.”

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YKS’DE İLK 10’DA

* İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, YKS başarı sıralamasında tüm bölümleri devlet üniversiteleri arasında ilk 10’da.

* Fotonik, Biyomühendislik, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümleri devlet üniversiteleri arasında Türkiye birincisi.

* YKS’de devlet üniversiteleri arasında 12 bölümün puanı ilk 5’te, 18 bölümün puanı da ilk 10’da.

* Öğretim üyesi başına düşen bilimsel yayınlarda devlet üniversiteleri arasında Türkiye birincisi.

* Üniversite memnuniyet araştırmasında 208 üniversite arasında Türkiye birincisi.

* YÖK Araştırma Üniversiteleri sıralamasında Ege Bölge birincisi, Türkiye dördüncüsü.

* Avrupa Komisyonu’ndan Araştırmada İnsan Kaynağı Mükemmeliyet Ödülü’nü aldı.