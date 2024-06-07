Kaynaştırma değil ayrıştırma olabiliyor

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Eğer bu büyükler dışlayıcı ve ayrıştırıcı tutumlar sergiliyorsa çocuklara kötü örnek oluyorlar. Bu durumdan mağdur olan çocuk da bu duruma tanık olan çocuk da böylece yaşam boyunca bir şekilde aklında ve ruhunda yer edecek bir olumsuz ize sahip oluyor. Okullarda kimi zaman fiziksel engelli, kimi zaman etnik kimliği farklı olan, kimi zaman burslu ve başarılı, kimi zaman da dersleri kötü olan öğrenciler ayrımcılığa uğrayabiliyor. İşin ilginç yanı bu ayrımcılığı sadece çocuklar birbirlerine değil bazen öğretmenler hatta veliler bile yapabiliyor. Ebeveynlerin farklı olan çocuğa yönelik ayrımcılığının gerekçesi ise çoğu zaman kendi çocuklarını korumak. Çünkü bazıları, farklı olan çocuğun kendi çocuklarının psikolojisini bozduğunu düşünebiliyor. Aslında resmi prosedürde bütün bunlara izin yok. Ama anne babalar, öğretmenler bazen de yöneticiler her zaman bu insanlık dışı düşünce ve duygularına gerekçe bulabiliyor. Mesela bazı yöneticiler akademik açıdan başarısız olan öğrencileri diğerlerinin düzeyine nasıl çıkaracağına kafa yormak yerine onları ayrı bir sınıfa toplayabiliyor.

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DIŞLAYICI TUTUM VELİLERDEN

20 milyonu aşkın öğrencisi olan ülkemizde küçük yaştaki bazı çocuklara ayrımcılık yüzünden okul kapıları kapanabiliyor, bu başarılmazsa bu çocuklar dışlanıyorlar. Sadece zihinsel değil, fiziksel engellilere de ayrımcılık uygulanabiliyor. Antalya’da Cevat ve Yıldız Sargın çitfinin trafik kazası geçirerek ortopedik engelli kalan çocukları hem öğretmen hem de veliler tarafından dışlandı. Kaynaştırma eğitimi alması gereken çocuk dışlayıcı bir tutumla karşılaştı.

DAMGALANAN ÇOCUKLAR

Tüm dünyada engelli çocuklar yaşama daha rahat adapte olsun diye kaynaştırma eğitimine tabi tutulurken bizde en büyük engel çoğu zaman velilerden geliyor. Bazı veliler kurdukları sosyal medya gruplarında farklı olan çocuğu damgalamaktan, dışlamaktan çekinmiyorlar. Üstelik öğretmen ya da okul yönetimi üzerine baskı kurarak bu tür çocukları adeta evlerinde oturmaya yönlendirebiliyorlar. Gücü elinde tutan bazı veliler, önyargılarını öğretmene, diğer velilere de bulaştırabiliyor. Okulda farklı olan kim varsa bir şekilde bu önyargının getirdiği dışlanmaya uğrayabiliyor. Farklı olana yönelik bu önyargılar da dalga dalga yayılabiliyor.

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AİLELER SAKLAYABİLİYOR

Çocukları farklı olan ve diğer ebeveynlerden gelebilecek işte bu hoyrat ve kıyıcı tutumu öngören aileler de çoğunun durumunu gizlemeye çalışıyor. Bazıları çocuğunu gizli gizli pedagoga götürüyor bazısı kazandığı bursu, bazısı etnik kimliğini saklıyor. Öyle ki çocuğu ayrımcılığa uğramasın diye onun hepatit ya da diyabet gibi hastalıklarını saklayan ebeveynler bile var. Unutmayın. Eğitim görmek her çocuğun temel hakkıdır. Çocukların eğitim süreci boyunca hak ve özgürlükleri vardır. Hiçbir çocuk, ırkı, dini, dili, cinsiyeti, bedeni ya da zihinsel hastalıkları veya sosyo ekonomik durumu nedeniyle ayrımcılığa maruz bırakılamaz.