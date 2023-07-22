2 milyon 995 bin adayın girdiği YKS’de 100 bin sıfırcı

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2022 YKS’ye başvuran 3 milyon 234 bin adayın 3 milyon 8 bini sınava katılmış ve 226 bin 829 aday başvurduğu halde sınava girmemişti. Bu yıl 3 milyon 527 bin adayın başvurusuyla ÖSYS tarihinde bir rekor yaşanmasına rağmen sınava bunlardan 2 milyon 995 bini katıldı. Yani katılım kaçağı 532 bin 44 oldu. Özetle başvuru yapan her 100 adayın geçen yıl 93’ü sınava girmişken bu yıl oran yüzde 85’e indi. Bu yıl sıfır çeken aday sayısı da rekor kırdı. Eğitim uzmanı Salim Ünsal, açıklanan YKS verilerinin ardından sınava giren 100 bin adayın, puanı hesaplanacak kadar net yapamadığını söyledi. Geçen yıl sınava giren 3 milyon 8 bin adaydan 2 milyon 911 bin adayın puanı hesaplanmış, 96 bin 518 aday TYT’de sıfır çekmişti. Bu yıl yine TYT’de Türkçe ya da matematik testinden yarım net yapamadan sıfır çeken aday sayısı 100 bin 271 oldu.

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BU YILKİ SINAV 2022 YKS’YE BENZİYOR

Salim Ünsal, bu yılki YKS’nin tüm verilerini inceleyip adaylara şu önerilerde bulundu: “2023 YKS’nin puanları 2022 YKS’yle büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Bu da testlerin ortalama ve standart sapma değerlerinde anlamlı bir değişikliğin yaşanmadığını ve küçük farklılıklarla 2022’ye benzer bir tablonun oluştuğunu gösteriyor. Sıralamalar tabii ki çok önemli. Zira adaylar tercihlerini puanlar üzerinden değil, sıralamalar üzerinden yapıyor. Puan benzerliği eğer sıralama benzerliği ile dengedeyse o zaman puanlar bir tercih parametresi olarak kullanılabilir ama burada aynı benzerliği yakalamak elbette olası değil.

DİLDE SIRALAMA KAYBI DEVAM EDİYOR

Sıralamalarda ise spektrumun tamamında 2022 ile bir benzerlik elbette söz konusu değil. Ancak çok uzak olduğunu da söyleyemeyiz. İlk 50 bin bölgesinde TYT, sayısal ve sözel 2022 ile dengeli bir dağılım içindeyken eşit ağırlık alanında 2023 sıraları daha iyi bir durumda. Burada en kritik gerileme dil puan türünde yaşanmış durumda. Bunda başvuru sayısının yüzde 100 artmasının etkisi var. İlk 300 binlik bölgede TYT ve sayısal alanda sıralamada bir miktar gerilemenin olduğunu görüyoruz. Sözelde fark yine az ve dengede. Eşit ağırlıkta ise yine 2023 sonuçları çok daha avantajlı. Dilde sıralama kaybı devam ediyor. 1 milyonluk bölgeye geldiğimizde ise TYT ve sayısal alanda sıralama kaybı yine ön dilimlerde olduğu oranda yaşanmışken sözelde denge durumu devam ediyor ve eşit ağırlıkta da 2022 ile büyük benzerlikler görülüyor. Puan türleri itibariyle en keyifli puan türünün EA, en sıkıntılı puan türünün ise Yabancı Dil olduğunu, onu TYT’nin izlediğini belirtebilirim. Eşit Ağırlıklı öğrenciler Edebiyat-Sosyal Bilimler-1 testi sayesinde bu yıl sıralamada daha iyi yer edinmeyi başarmışlar. 2022’de 11.25 olan Ed.Sos-1 ortalaması bu yıl 8.80’e düşünce 1 sorunun puan ve sıralama değeri artmış.

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12 BİN KONTENJAN LİSANSA

Kılavuzda 11 bin 863 lisans (4 yıllık) 10 bin 4 de önlisans (2 yıllık) programı bulunuyor. Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak depremzede, şehit-gazi yakını ve 34 yaş üstü kadın kontenjanlarının da olması nispeten kontenjan toplamlarını arttırdı. Geçen yıl 1 milyon 22 bin olan genel ve okul birinciliği kontenjanı 17 binlik bir artışla 1 milyon 39 bine yükseldi. Buna ilave olarak bu yıl ilk kez kılavuza giren depremzede, şehit- gazi yakını ve 34 yaş üstü kadın kontenjanlarını da ilave edince toplam kontenjan 1 milyon 79 bin oldu.

KILAVUZUNUZ 2022 SIRALAMALARI OLSUN

Okulların taban puan ve sıralarını mevcut öğrenciler ve tercihleri belirleyecek. Adaylar da bu tercihlerini belirlerken 2022 yılında oluşmuş sıralama değerleri üzerinden listelerini hazırlayacaklar. 2021 yılında çoğu okulun taban puan ve sırası oluşmadığı için geçen yıl tercihler biraz ezbere yapılmış ve bu durumdan dolayı çoğu programın taban sıraları daha makul ve düşük düzeyde çıkmıştı. Bu yıl yeni açılacak programlar hariç her bölümün 2022’ye ait bir referans sırası olacağından adaylar daha bilindik ve daha rasyonel seçimler yapacaklar. Bu da tercih yığılmalarının bölümlerde daha dengeli olmasını sağlayacak ve özellikle puan ve sırası çok düşük çıkmış bölümlerde puan ve sıra artışını tetikleyebilecek. Üst taban puan dilimlerinde büyük değişiklikler beklemiyoruz ama alt dilimlerde kıyasıya bir yarışa gireceğimiz görülüyor. Geçen yıl eksi netle girilen az sayıda bölüm olmuştu. Bu sene öyle bir durumun yaşanma olasılığı zayıf.

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ALT SIRALARI GENİŞ TUTUN

Bilinçli ve sağlam veriye dayalı tercihler nedeniyle adayların sürpriz kötü sonuçlarla karşılaşmamaları için tercih listelerinin üst sıralarından ziyade alt sıralarını daha geniş bir spektrumdan oluşturmaları ve hayal gücünü zorlayacak riskler almamalarını öneriyorum. Hayallerini ilk sıradaki tercihlerine yansıtabilirler.

Tercihin en kolay olduğu yıllardan birini yaşayacağız. Sürprizler yok. Sonuçlar dengeli. Kontenjanlarda olumlu yönde bir değişiklik var. 2022’ye benzer bir tablonun yaşanması olası.”

TÜRKÇE’DE BAŞARI YÜZDE 50

- ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre; TYT’de ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin doğru cevap sayısı ortalamaları, Türkçe (40 soru) testinde 20.021, sosyal bilimler (20 soru) testinde 8.688, temel matematik (40 soru) testinde 8.218 ve fen bilimleri (20 soru) testinde 3.546 oldu. AYT’de ise matematik (40 soru) testinin ortalaması, 7.576, AYT fen bilimleri testinin ortalamaları, fizik (14 soru) alt testinde 2.519, kimya (13 soru) alt testinde 1.768, ve biyoloji (13 soru) alt testinde 2.080 olarak gerçekleşti.