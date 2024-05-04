158 ülkede 1.5 milyon öğrencinin girdiği IB’nin soruları çalındı

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Uluslararası Bakalorya (IB), 50 yıldan fazla süredir sorgulayan, bilgili, kendine güvenen ve duyarlı gençler yetiştiren, uluslararası eğitim veren küresel bir organizasyon. 158 ülkede 5 bin 600’den fazla okulda sunulan 7 bin 700’den fazla IB programından Amerika kıtası, Uzakdoğu Asya, Afrika, Avrupa ve Ortadoğu’daki ülkelerde yaklaşık 1 milyon 500 bin öğrenci faydalanıyor. Gençlerin hayata mutlu ve başarılı insanlar olarak atılmaları için de 1968 yılından beri belirli hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren IB üyesi okullarda mayıs ayı sınav sorularının çalınması ortalığı karıştırdı.

AP SINAVLARI DA TEHLİKEDE Mİ

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Soruların Afrika, Avrupa ve Ortadoğu bölgesinde bir internet platformunda ve sosyal medyada paylaşılmasının ardından, özellikle Amerika, Kanada ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerinin seçili üniversitelerine girişte etkili olan AP (Advanced Placement)ve SAT (Scholastic Aptitude Test) sorularının da aynı şekilde çalındığı iddiası uluslararası eğitim camiasında tartışma yarattı.

SINAVLAR DEVAM EDİYOR

Lise 11 ve 12’nci sınıfların girdiği mayıs ayındaki sınavlarda soruların çalınarak sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine IB’nın kararı merakla bekleniyor. Milyonlarca öğrenci bir yandan sınava girerken, merkezin soruları kimlerin, hangi bölgeden çaldığı konusunda açıklama yapacağı tahmin ediliyor.

IB KARARI BEKLENİYOR

IB Organizasyonu’nun açıklamasıyla, sınavların geçerli olup olmayacağı ve bu yılki kriterin ne olacağı konusu da netlik kazanacak. IB, soruların bir internet platformunda yayıldığını tespit etti.

MAYIS AYI SORULARI SOSYAL MEDYADA

- Mayıs ayında 6 branşta belirli aralıklarla yapılan sınavın ilk aşaması ülkemizde 1 Mayıs’ta saat 14.00’te uygulandı. Ancak sınavın soru ve yanıtları saat 11.00’den itibaren paylaşılmaya başladı. Mayıs ayı sonuna kadar sürecek sınavların soru ve cevapları yayılmaya devam ediyor. Okullar ise merkezin kararı gelene kadar hiçbir şey olmamış gibi sınavları yapmayı sürdürüyor. Uzmanlara göre IB koordinatörlerinin olduğu okullara haftalar öncesinde gönderilen sorular, sınav zamanı gelince açılıyor. Normal şartlarda bu soruların 24 saat boyunca paylaşılması, yorum yapılması IB’nin prensiplerine göre yasak.

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TÜRKİYE’DE 113 OKULDA UYGULANIYOR

- Türkiye’de bu program 6’sı uluslararası, 11’i devlet olmak üzere toplam 113 lisede yapılıyor. Bu sınavlara binlerce öğrenci katılıyor. Türkiye’deki okullar sınavları yapmaya devam ediyor. Ancak IB merkezinden de açıklama bekliyor. Şu anda iki ihtimal üzerinde duruluyor. Ya sınavlar tamamen iptal edilecek ya da pandemi dönemindeki gibi kriterlerle değerlendirilecek. Pandemi döneminde bu değerlendirme sınavsız yapılmıştı. Yani öğretmenin ders içi, sınıf

içi değerlendirmelerine göre

verdiği tahmini notlar ile öğrencinin öğrenim gördüğü okulun önceki yıllardaki performans istatistikleri dikkate alınmıştı.

IB DİPLOMASI NEDİR VE NASIL ALINIR

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◊ IB (Uluslararası bakalorya) diploması, 16 ila 19 yaş grubundaki öğrencilere açık olan iki yıllık bir akademik program. Programı ve gereklerini başarıyla tamamlayan öğrenciler IB diploması alıyor. Diploma, üniversite başvuruları ve diğer amaçlar için önemli bir kimlik belgesi özelliğini taşıyor. IB diploma programı, öğrencilerin altı konu alanında ders almalarını ve sınavları geçmelerini gerektiriyor.

◊ IB diploma konularından ilki için öğrencilerden bağımsız araştırmaya dayalı uzun bir makale yazması isteniyor. İkincisi, öğrencilerin Bilgi Kuramı dersi almaları gerekiyor. Bu ders eleştirel düşünme ve epistemolojiyi kapsıyor. Üçüncüsü, öğrencinin bir dizi ders dışı etkinliğe katılması bekleniyor.

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◊ Program, Türkiye’de ilk kez 1994 yılında Koç Özel Lisesi’nde uygulanmaya başladı. Daha sonra birçok kolej bu organizasyona katıldı. 2007 yılında İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi programa katılan ilk devlet okulu oldu. 2021 yılı Kasım ayı itibarıyla Sosyal Bilimler Liseleri’nden başka aralarında İmam Hatip Liseleri, Anadolu Liseleri ve Fen Liseleri’nin de bulunduğu 11 devlet okulunda daha IB Diploma Programı uygulanıyor.

◊ Bu diploma programı, dünyanın önde gelen üniversiteleri tarafından da kabul görüyor.

◊ Sunduğu eğitim standartları sayesinde daha iyi bir dünya yaratmayı amaçlayan IB (International Baccalaureate Organization), ticari olmayan bir kurum olarak İsviçre’de kuruldu. Bu yönüyle bir diploma veya sertifika programından çok daha fazlası olarak nitelendirilen eğitimde, daha iyi bir dünya için öğrencilerin ihtiyacı olan tüm becerileri elde etmelerinin sağlanması hedefleniyor.