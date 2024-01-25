Yüzde 49.25’lik zamla maaş hesabı da değişti

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SSK, Bağ-Kur, tarım emeklilerinin ocak ayı zamları yüzde 49.25’e çıkarıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının yüzde 49.25’e yükseltildiğini açıkladı. Yeni açıklanan zam oranı ile emeklilerin alacakları maaş hesapları da değişti.

Ocak başında açıklanan enflasyonla birlikte memur emeklilerinin maaş zamları yüzde 49.25, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin zamları da yüzde 37.57 olmuş ve iki kesim arasında 11.68 puanlık zam farkı oluşmuştu. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK, Bağ-Kur, tarım emeklilerine yüzde 5 daha ilave artış yaparak zam oranını yüzde 42.6’ya çıkarmış; aradaki zam farkı 6.65 puana inmişti. En düşük emekli aylığı da 2024 Ocak ayından itibaren 10.000 TL olarak açıklanmıştı. İki gün önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının yüzde 49.25’e yükseltildiğini açıkladı. Böylece memur emeklileri ile işçi ve Bağ-Kur, tarım emeklileri arasındaki zam farkı da kapandı.

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EN DÜŞÜK MAAŞ 10.000 TL

SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri 2024 Ocak ayından itibaren maaşlarını yüzde 49.25 zamlı alacak. En düşük emekli aylığı da yine ocak ayından itibaren 10 bin lira olacak.

Yeni açıklanan zam oranı ile 2023’ün Temmuz ayında 7.506 TL aylık alan (SGK 2008 öncesi girişli) emeklinin maaşı 11.202 TL’ye çıkacak; ek ödeme ile emeklinin eline 11.651 TL geçecek. Benzer şekilde 2023’ün Temmuz ayında 35.000 TL alan SSK emeklisinin maaşı yeni açıklanan zam oranı ile 52.237 TL’ye çıkacak, ek ödeme ile eline 54.327 TL geçecek. Yeni zamdan dul ve yetimler de yararlanacak.

KÖK MAAŞ HESABI

Yüzde 49.25’lik yeni zam oranı emeklilerin kök maaş hesaplarını da değiştirdi. 2024 Ocak ayına kadar en düşük emekli aylığı 7.500 TL’ydi, şimdi ise 10.000 TL. Kök maaşınızın 5.500 TL ise yüzde 49.25’lik zam uygulanacaksınız, maaşınız 8.208 TL olacak. 2024 Ocak ayında en düşük emekli aylığı 10.000 lira olduğundan, elinize 10.000 TL geçecek.

Eğer kök maaşınız

6.500 TL ise, yüzde 49.25 zamla, maaşınızın 9.701 TL’ye çıkacak, ek ödeme ile maaşınız 10 bin 8 lira olacak ve hesabınıza 10 bin 8 lira yatacak. Kök 7.000 TL ise, yüzde 49.25 zamla maaşınız 10.447 TL’ye çıkacak, ek ödemeyle birlikte maaşınız 10.865 TL olacak.

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Zamlı maaşlar Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilip, zam artışına yönelik yasal düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 15 milyona yakın emeklinin hesaplarına yatırılacak. Bu da tahmini bir hafta içinde zamlı maaşlar hesaplarda olacak.