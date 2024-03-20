Prim gün sayısı düşecek Bağ-Kurlu erken emekli olacak

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Cevap: Yapılacak yeni düzenleme ile SSK’lılar ile Bağ-Kur’luların prim günleri eşitlenecek. Bağ-Kur’luların prim gün sayısı 9 bin günden, 7 bin 200 güne düşecek ama yaş şartı değişmeyecek. Böylece 7 bin 200 prim gün sayısını tamamlayan Bağ-Kurlular kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında emekli olacak. Düzenlemenin ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmış değil. Düzenleme sonrası eşiniz 700 prim günü ödediğinde prim gün sayısını dolduracak anca ancak emeklilik için 58 yaşını bekleyecek. SSK’dan emeklilik konusuna gelince; son 7 yıl hangi kuruma prim ödenmişse -ki, bu da 2520 gün prim ödenmesi anlamına geliyor- veya da son 7 yıl fiili hizmet süresi hangi kurumdaysa, hangi kuruma daha fazla prim ödenmişse ve son prim ödenen kurum hangisiyse o kurum üzerinden emekli olunuyor ve o kurum üzerinden emekli maaşı bağlanıyor.

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20 YILLIK SÜRE 18 YAŞINDA BAŞLAR

Soru: Doğum tarihim 1978. SGK giriş tarihim 1.8.1995 (yaş 17). 18 yaşını doldurduğum tarih, 9.12.1996. Bu durum da ben SGK’dan emekli olabilmem için işe giriş tarihim olan 1.8.1995 tarihine göre 5.825 gün ile mi yoksa 18 yaşını doldurduğum 9.12.1996 tarihine göre 5.900 gün ile mi emekli olabilirim? Zeynep B.

Cevap: 20 yıl çalışıp, 5900 prim gün ödeyip, 53 yaşında emekli olacaksınız. Yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların yani emekliliği belirleyen sigortalılık süresi 18 yaşını doldurduktan sonra başlar. 18 yaşından önce sigortalı olmanız prim gün sayınızı etkileyecek ancak emeklilik için geçerli olan 20 yıllık çalışma süresi 18 yaşını doldurduğunuzda başlayacak.

EMEKLİLİĞİNİZİ ERTELEMEYİN

Soru: 1978 doğumluyum. 15.11.1995 yılında ilk işe girişim oldu. Prim gün sayım 7599. Son 2 yıldır maaşım asgari ücretin biraz üstünde yatırılıyor. 2024 Ocak ayında maaşım 27500 TL oldu. Emekliliği hak ediyorum. Ben şimdi emekli olursam mı daha karlı, yoksa bu şekilde 2-3 yıl çalışıp emekli olursa mı daha karlı olur? Uğur A.

Cevap: Emekliliğiniz geldiyse bekletmeyin, emekli olun derim. 2023 yılına ait büyüme rakamı yüzde 4.5 olarak açıklandı. Bu sene emekli olacaklar bu büyüme hızından yararlanacak. Emekli maaşları, 2023 yılı TÜFE’nin tamamı ve GSYH’nın yüzde 30’u olarak hesaplanacak ve güncelleme katsayısı 1.662 olacak. Bu yıl emekli olmanız halinde bu katsayı maaşınıza yansıyacak ve artış olacak. Kaldı ki, asgari ücretin biraz üzerinde maaş alıyorsunuz. Dolayısıyla bu yıl emekli olmanızda fayda var.

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SGK’YA TOPLU PRİM ÖDENMİYOR

Soru: 2001 yılında SSK girişim var. 6 ay çalıştım, sonrasında evlendim ve işten ayrıldım. Bir daha da çalışmadım. Sigortaya 6 aylık prim ödemem var. Sigortadan emekli olmak istiyorum. Geriye dönük tüm primlerimi ödersem, emekli olabilir miyim? Fatoş G.

Cevap: Sosyal güvenlik sisteminde geriye dönük prim ödeme ya da primleri toplu ödeyerek emeklilik hakkı elde etme diye bir uygulama yok. Ya sigortalı çalışmaya başlayacaksınız ya da isteğe bağlı sigortalı olacaksınız.

MEMURLARDA BORÇLANMA SİGORTA TARİHİNİ ÖNE ÇEKMEZ

Soru: 1996-1997 arasında askerlik yaptım. 1999 yılında SSK’lı çalıştım. 2002 yılından itibaren de devlet memuru olarak çalışmaya başladım. Askerlik borçlanması yaparak, sigorta başlangıç tarihini öne çekebilir miyim, emekliliğime katkısı olur mu? Taner K.

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Cevap: Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa memur statüsünde sigortalı olunmasına karşın, bu tarihten önce SSK, Bağ-Kur ve özel sandık kapsamında sigortalılığı olanların, sigortalılık başlangıç tarihinden önceki sürelerine yönelik yapacakları askerlik, öğrencilik, yurtdışı gibi hizmet borçlanmaları geçerli sayılacak. Borçlandıkları süreler emeklilik hesabında dikkate alınacak ve sigorta başlangıç tarihleri borçlandıkları süre kadar öne çekilecek. SGK böyle bir düzenlemeyi 2023’ün sonunda yaptı. Ancak düzenleme 2008 tarihinden sonra memur olanları ilgilendirdiğinden bu imkandan yararlanamazsınız ve askerlik borçlanmanız sigorta başlangıç tarihine öne çekmez.