Kısa çalışma ödeneği emekliliği uzatır

Mal ve hizmet satışı ile birlikte yapılan sigortalara sınırlama getirildi. Son dönemde elektro marketlerin cep telefonu gibi elektronik ürünle birlikte sigorta satmaları veya konut şirketlerinin konut alan vatandaşlara özel sağlık sigortası vermeleri (konut sigortası yerine sağlık sigortası yapmalarını da aklım almıyor), havayolu şirketlerinin bilet satarken sigorta da yapmaları yaygınlaştı.

Bazı şirketler de bu sigortaları sanki kendi ürünleriymiş gibi sunuyor. Mahzuru var mı? Yok, ancak bu şekilde sigorta yaptıran tüketici kimden, hangi ürünü aldığını, sigortanın ne işe yaradığını bilmiyor. Böyle olunca da tüketici şikayetleri başlıyor. Tek şikâyet eden tüketici de değil; işi sigorta satmak olan acenteler de, ‘bizim dışımızda herkes poliçe satıyor’ diye şikâyet ediyor.

CEP TELEFONU ALIRKEN DİKKAT!

İşte, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), geçen hafta bir yönetmelik yayınlayarak, bu şekilde satılan sigortalara hem düzenleme hem de kısıtlama getirdi. Elektro marketler, havayolu şirketleri sigorta satmaya yine devam edecek ama belirli sınırlar içinde ve her sigorta ürününü de satamayacaklar. Yeni düzenlemeler ile neler değişti, anlatayım. Çünkü yeni düzenleme teknoloji marketlerinden konut ve araç olmak üzere her türlü mal satışına ve kiralanmasına aracılık eden internet sitelerine, telekom şirketlerinden gayrimenkul şirketlerine kadar tüm kesimleri yakından ilgilendiriyor.

Başta teknoloji marketleri olmak üzere cep telefonu, tablet, bilgisayar, beyaz eşya gibi ürünleri satanlar sadece bu ürünlerin kırılması, çalınması, zarar görmesine yönelik sigorta sunabilecek. Yani satılan sigortanın cihazla bağlantılı olması gerekiyor. Bunun dışında bu kurumlar başka hiçbir sigorta ürününü satamayacak.

UÇAK BİLETLERİNE DÜZENLEME

Tabi, bu sigortayı satarken de kendi sigorta ürünüymüş gibi gösteremeyecek. Tüketiciye; hangi sigorta şirketinin poliçesini aldığı, herhangi bir olay gerçekleştiğinde tazminatın o sigorta şirketi tarafından ödeneceği bildirilecek. Bu şekilde yapılan sigorta poliçelerinden şirket ücret veya komisyon da alamayacak. Şöyle ki, tekno market, cep telefonu satarken, herhangi bir sigorta şirketi ile anlaşıp, sadece telefona ait sigorta satabilecek ama bu işten para kazanamayacak. Sadece bu kadar da değil; elektronik eşya satışı ile birlikte yapılan sigortanın süresi 2 yıl olacak ve yıllık primi da 3 bin lirayı geçmeyecek.

Aynı kısıtlamalar havayolu şirketlerinin bilet satışlarında da geçerli. Havayolu şirketi sattığı biletle ilişkili seyahat risklerini kapsayan sigorta poliçesini kendi internet sayfası ya da mobil uygulamalar üzerinden yapabilecek. Ancak bu sigortayı kendi ürünü gibi gösteremeyecek. Sigorta teminatının hangi sigorta şirketi ya da emeklilik şirketi tarafından verildiği ve sigorta ile ilgili tüm detaylar açıkça tüketiciye bildirilecek.