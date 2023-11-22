Haberin DevamÄ±

Cevap: Mevzuat gereÄŸi, eÅŸ iÃ§in aile yardÄ±mÄ±, memurun Ã§alÄ±ÅŸmayan, aylÄ±k almayan eÅŸi iÃ§in Ã¶denir. Sosyal GÃ¼venlik Kurumuâ€™ndan aylÄ±k alan, ticari faaliyette bulunan eÅŸ iÃ§in memura aile yardÄ±mÄ± Ã¶denmez. Bu durumun tek istisnasÄ± isteÄŸe baÄŸlÄ± sigortalÄ±lÄ±ktÄ±r. EÅŸin Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlamasÄ± ya da aylÄ±k almasÄ± halinde aile yardÄ±mÄ± artÄ±k Ã¶denmez. EÅŸin tarÄ±m sigortalÄ±sÄ± olmasÄ±, sigortalÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±, belirli bir Ã¼cret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± durumunda aile yardÄ±mÄ± kesilir. Yani bu durumda sizin de aile yardÄ±m Ã¶deneÄŸiniz kesilir. Anneniz isteÄŸe baÄŸlÄ± sigortalÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor ve isteÄŸe baÄŸlÄ± sigortalÄ±lÄ±ktan yani, BaÄŸ-Kur statÃ¼sÃ¼nden emekli olacak. 4/Aâ€™lÄ± olarak emekli olamaz.

BORÃ‡LANARAK SÄ°GORTALILIÄžINIZI Ã–NE Ã‡EKEBÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z

Soru: 1997-1999 arasÄ± 18 ay askerlik yapÄ±p, 2000 yÄ±lÄ±nda 4/A SSKâ€™lÄ± Ã§alÄ±ÅŸÄ±p 2001 yÄ±lÄ±ndan bu yana halen devlet memuru olan bir kiÅŸinin 18 ay askerlik borÃ§lanmasÄ± yapmasÄ± halinde sigorta baÅŸlangÄ±Ã§ tarihi geriye gelir mi? Serhat A.

Haberin DevamÄ±

Cevap: Ekim 2008â€™den sonra ilk defa memur statÃ¼sÃ¼nde sigortalÄ± olunmasÄ±na karÅŸÄ±n, bu tarihten Ã¶nce SSK kapsamÄ±nda sigortalÄ±lÄ±ÄŸÄ± olanlarÄ±n, sigortalÄ±lÄ±k baÅŸlangÄ±Ã§ tarihinden Ã¶nceki sÃ¼relerine yÃ¶nelik yapacaklarÄ± askerlik borÃ§lanmalarÄ± geÃ§erli sayÄ±lacak. BorÃ§landÄ±klarÄ± sÃ¼reler emeklilik hesabÄ±nda dikkat alÄ±nacak ve sigorta baÅŸlangÄ±Ã§ tarihleri borÃ§landÄ±klarÄ± sÃ¼re kadar Ã¶ne Ã§ekilecek. Bu durumda askerlik borÃ§lanmasÄ± yaparak sigorta baÅŸlangÄ±Ã§ tarihini Ã¶ne Ã§ekebileceksiniz.

Ã‡ALIÅžAN EMEKLÄ°LERDEN PRÄ°M KESÄ°NTÄ°SÄ° YAPILIR

Soru: 2024â€™Ã¼n ocak ayÄ±nda emekliliÄŸe hak kazanÄ±yorum. Emekli olduktan sonra baÅŸka bir iÅŸyerinde Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m. Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m iÅŸyerinde de SGK iÃ§in prim kesintisi yapÄ±lacak mÄ±, yoksa prim Ã¶demeden mi Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m? Nihat E.

Cevap: Emekli olup, emekli aylÄ±ÄŸÄ± baÄŸlananlarÄ±n yaÅŸlÄ±lÄ±k aylÄ±ÄŸÄ± kesilmeden yeniden Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlamalarÄ± halinde Sosyal GÃ¼venlik Destek Primi (SGDP) kesintisi yapÄ±lÄ±r. Bu kapsamda yapÄ±lan kesinti tutarÄ± yÃ¼zde 32â€™dir. Bunun sadece yÃ¼zde 7.5â€™i Ã§alÄ±ÅŸandan kesilir. Toplam kesintinin yÃ¼zde 2â€™si iÅŸ kazasÄ± meslek hastalÄ±ÄŸÄ± primi (iÅŸveren Ã¶der), yÃ¼zde 22.5â€™i de iÅŸveren payÄ±dÄ±r.

Haberin DevamÄ±

EYTâ€™LÄ° OLURSUNUZ AMA MAAÅž BAÄžLANMAZ

Soru: Hollandaâ€™ya 1.5 yÄ±l Ã¶nce geldim. TÃ¼rkiyeâ€™de uzun sÃ¼re savunma sanayiinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. 200 gÃ¼n prim eksiÄŸim vardÄ±. 25 yÄ±lÄ±m doldu. BorÃ§lanma yaptÄ±m, sisteme iÅŸlendi her ÅŸey hazÄ±r ama maaÅŸ baÄŸlanmÄ±yor. Neler yapabilirim? BorÃ§lanmamÄ± iptal edebilir miyim? Burkan K.

Cevap: YurtdÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayanlar EYT dÃ¼zenlemesinden faydalanÄ±p emekli olabilirler. TÃ¼rkiyeâ€™deki sigortalÄ±lÄ±klarÄ± Ã¼zerinden yani gerekli ÅŸartlarÄ± yerine getirmeleri halinde EYTâ€™den emekli olabilir ve emekli maaÅŸÄ± da alabilirler. Ancak borÃ§lanma yaparak prim gÃ¼n sayÄ±sÄ±nÄ± tamamlayanlar, EYTâ€™den emekli olduklarÄ±nda emekli maaÅŸÄ± baÄŸlanmaz. YurtdÄ±ÅŸÄ± borÃ§lanmanÄ±zdan vazgeÃ§me hakkÄ±nÄ±z var. BaÅŸvuruda bulunarak, borÃ§lanmanÄ±zÄ± iptal edebilirsiniz.

Haberin DevamÄ±

Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K MAAÅžINA BAÅžVURABÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z

Soru: 1969 doÄŸumluyum. Ä°lk sigorta giriÅŸim 6.10.1998. 8355 gÃ¼n sigorta Ã¶demem var ve asgari Ã¼cretten 1000 TL fazla maaÅŸ alÄ±yorum. Emekli olmam iÃ§in iÅŸverenim sÃ¼rekli zorluyor. YÄ±lbaÅŸÄ±ndan sonra mÄ±, yoksa Ã¶ncesinde mi emekli olmalÄ±yÄ±m? Ä°kinci sorum beni iÅŸten Ã§Ä±kartsalar tazminatÄ±mÄ±, alÄ±p iÅŸsizlik maaÅŸÄ± alabilir miyim? Melek A.

Cevap: Ä°ÅŸ Kanunu gereÄŸi iÅŸveren Ã§alÄ±ÅŸanÄ± emekliliÄŸe zorlayamaz. Asgari Ã¼cretin Ã§ok az Ã¼zerinde maaÅŸ aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in 2023 sonuna kadar emekli olmakla 2024â€™Ã¼n ocak ayÄ±nda emekli olmak arasÄ±nda hiÃ§bir fark yok. Tek fark, 2024â€™Ã¼n ocak ayÄ±nda emekli olduÄŸunuzda kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n tavanÄ± artacaktÄ±r ancak maaÅŸÄ±nÄ±za gÃ¶re bu da sizi etkilemez. Ä°ÅŸveren iÅŸten Ã§Ä±karÄ±rsa kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±zÄ± Ã¶demek zorunda. AyrÄ±ca iÅŸverenin iÅŸten Ã§Ä±karmasÄ± durumunda iÅŸsizlik maaÅŸÄ±na da baÅŸvurabilirsiniz.

Haberin DevamÄ±

SGKâ€™DAN EMEKLÄ°LÄ°KLE BESâ€™Ä°N ALAKASI YOK

Soru: OÄŸlum SSKâ€™dan emekli oldu. Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde BESâ€™ten bir alacaÄŸÄ±mÄ±z var mÄ±? NasÄ±l alÄ±rÄ±z? Åžaban E.

Cevap: Sosyal gÃ¼venlik sisteminden emeklilik ile BESâ€™ten emekliliÄŸin bir alakasÄ± bulunmuyor. Muhtemelen oÄŸlunuz 2017â€™de baÅŸlayan ve iÅŸverenlerin Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± BES sistemine dahil ettikleri Otomatik KatÄ±lÄ±m Sistemiâ€™nde yer alÄ±yordu. BESâ€™ten emekli olunmasÄ± iÃ§in 56 yaÅŸÄ±nÄ±n beklenmesi gerekiyor. SGKâ€™dan emekli olunca BESâ€™ten de emekli olunmuyor. EÄŸer oÄŸlunuz, Otomatik KatÄ±lÄ±m Sistemiâ€™nden kendi isteÄŸi ile ayrÄ±lmadÄ±ysa, eski Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÅŸyerindeki BES hesabÄ± halen mevcuttur. Ä°ÅŸverenin anlaÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± emeklilik ÅŸirketi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p, BES hesabÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenebilirsiniz. Hesaptaki birikimleri BESâ€™ten ayrÄ±larak alabilirsiniz ancak devlet katkÄ±sÄ±nÄ± alamazsÄ±nÄ±z.Â