EYT’linin yıllık izin hakkı değişir

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Cevap: Eğer işyerinden tüm haklarınızı alarak, işe devam ediyorsanız, işveren ile yaptığınız yeni iş sözleşmesi kapsamında ilk kez işe giriyormuş gibi olacak ve izin süreniz 14 gün olacak. Ancak, haklarınızı almadan emekli olup, çalışmaya devam ediyorsanız o zaman 22 yıldır çalışıyormuş gibi 26 gün izin hakkınız olacak. Eğer 50 yaşın üzerindeyseniz, iş sözleşmeniz yeni de olsa 20 günden az izniniz olmaz.

EYT DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Soru: 55 yıllık bir aile şirketimiz var. 6-7 personelimiz EYT’li, giriş çıkışları yapıldı, çalışmaya devam edecekler. Tazminat ödemeleri için düşük faizli kredi bekliyoruz ama halen çıkmadı. Herkes tazminatı için çok bastırıyor. Ne zaman çıkar? Hülya M.

Cevap: EYT kapsamında emekli olacak çalışanların kıdem tazminatının ödenmesi için KGF destekli EYT destek paketine başvurular mart ayının sonunda başladı.Denizbank, Garanti, Halkbank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası’na başvurulabiliyor. Kıdem tazminatı ödemeleri kredi veren tarafından doğrudan emekli olacak çalışanların hesabına yatırılacak.

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BORÇLANMA EMEKLİ AYLIĞINIZI KISMİ ARTIRIR

Soru: 15.10.1994’te sigorta girişim var. 20 Kasım 1999-20 Temmuz 2000 arasında 8 ay kısa dönem askerliğim var. Toplamda 6.124 gün prim ödenmiş. EYT ile emekli oluyorum. Askerlik borçlanması yaparsam emekli maaşım artar mı? Askerlik borçlanmasını kısmi olarak yapabiliyor muyum? Murat Y.

Cevap: Askerlik borçlanması, borçlanma yapılacak döneme göre emekli maaşını nispeten etkiler. Özellikle tavandan borçlanma yapılması emekli aylığını artırır. 2000 yılı öncesi dönemde tavandan yapılan askerlik borçlanmasının emekli maaşına etkisi biraz daha yüksek olurken, 2000 sonrası yapılan borçlanmanın emekli aylığına etkisi sınırlı olur. Çalışma dönemlerinize göre yatırdığınız prim tutarı kapsamında askerlik borçlanmasının emekli aylığına etkisi 50 lira ile 120 lira arasında olur. Kısmi olarak askerlik borçlanması da yapabilirsiniz.

STAJ SİGORTA BAŞLANGICI SAYILMIYOR

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Soru: 1998 staj girişim var. 2004 yılında ise emekli sandığına bağlı bir kurumda memur olarak başladım. 1982 doğumluyum. Emekli sandığı SSK girişini tanımıyordu, son genelgede ile EYT kapsamında emekli sandığı belli tarihlerden önce SSK girişi olanları tanıyacak. EYT’den yararlanabilir miyim?

Didem Y.

Cevap: 8 Eylül 1999 ve öncesinde SSK’lı olarak işe girişiniz varsa ve gerekli şartları yerine getiriyorsanız EYT’den yararlanabileceksiniz. Ancak sizin durumunuzda 1998 stajınız var ve staj süresi EYT’de sayılmıyor. Gündemde de bu yönde bir düzenleme en azından şimdilik yok.

SGK’NIN GENELGESİ GEREKİYOR

Soru: Pandemi zamanındaki kısa çalışma primlerinin borçlanılması sağlandı. SSK’nın bununla ilgili genelge yayınlanması gerekiyor. Bu genelge yayınladı mı, ne zaman yayınlanacak?

Mevlüt B.

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Cevap: Bu yılın ocak ayında memur ve emeklilerine yüzde 30 zam ve en düşük emekli aylığının 3 bin 500 TL’den 5 bin 500 TL’ye yükseltilmesini içeren kanun düzenlemesi ile kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalılar için SGK’ya eksik bildirilen günleri tamamlama hakkı getiren madde de çıktı. Ancak uygulamanın nasıl olacağına yönelik SGK’nın genelge yayınlaması gerekiyor. Maalesef üç ay geçti henüz bu genelge yayınlanmadı.

4/A’LI EMEKLİ OLACAKSINIZ

Soru: 4/A sigortalı olarak 7. 5.1995 yılında işe başladım. 2004 yılında 4/A statüsünde çalışırken arkadaşımın şirketine ortak oldum. 2011 yılında yine 4/A statüsünde yeni bir işe başladım. Son iş yerimde çalışırken 2015 yılında ortağı olduğum şirketten hisselerimi devredip, ayrıldım, 4/A statüsünde işime devam ettim. Şu an 7.400 gün 4/A primim mevcut ve EYT’ye müracaat ettim. Hangi statüden emekli olurum? Mehmet C.

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Cevap: SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı; çalışılan son yedi yılda en fazla hangi statüde sigortanız varsa o kapsamda emeklilik başvurusunu yapacaksınız. Prim gün ödeme sayısı eşitse en son tabi olunan sigortalılık statüsünden emekliliğe hak kazanacaksınız. Bu durumda 4/A’lı olarak emekli olacaksınız.