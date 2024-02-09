Sözde İBB adayı Demirtaş ve Pekeke’nin oyuncakları

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Partinin başında Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan, Mithat Sancar, Tuncer Bakırhan adı olsa da gerçek sahibi Murat Karayılan, Cemil Bayık, Mustafa Karasu, Bese Hozat, Sabri Ok gibi PKK’lı teröristlerdir.

Siyasetçiyim diye ortada dolaşanların tamamı PKK terör örgütünün oyuncaklarıdır. Ne yazık ki buna Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş da dahil oldu.

En kötüsü PKK terör örgütü 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi, 14 Mayıs 2023 seçim sürecinde 6’lı Masa’ya yaptığı gibi, 2024 yerel seçimlerinde ana muhalefet partisi CHP’nin politikalarına da yön verebiliyor olması.

HER ŞEY İMAMOĞLU İÇİN

Ekrem İmamoğlu adına CHP’de “Tavşan Başkan” olarak görev yapan Özgür Özel yönetimi tüm dikkatini İmamoğlu’nun yeniden seçilmesine verdiği, hatta başarısını da buna bağladığı için PKK/DEM’in Başak Demirtaş şantajına boyun eğecek noktaya geldi. Aylar önce adı geçtiğinde İBB Başkanlığı seçiminde aday olmayacağını açıklamış olan Başak Demirtaş’ın adı bir anda ortaya atılıverdi. Defalarca söyledim; Başak Demirtaş sadece PKK/DEM’in CHP’ye karşı kullandığı bir şantaj aracıydı. Son sözü sadece PKK terör örgütü söyler...

Öyle de oldu.

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Oysa siyasetçi rolü oynayan Başak Demirtaş 21 Ocak günü eşi ile cezaevinde yaptığı görüşmeden sonra sözde İBB adaylığını şu sözlerle açıklamıştı: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz.”

CHP’DE PANİK

Şantaj aracı Demirtaş’ın açıklaması CHP kanadında büyük bir panik yarattı. PKK/DEM’in İstanbul’da iki ya da üç, Mersin’de iki ilçeyi istediği ve bunun için pazarlık yaptığı konuşuldu. CHP tıpkı 2019 seçimlerindeki gibi bir destek isterken, PKK/DEM özellikle İstanbul’da en az Esenyurt ve Adalar ilçesinin kendilerine bırakılmasını istiyordu.

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PKK/DEM bu sürede Demirtaş’ın adaylığını hiç reddetmedi ve isminin havuzda olduğunu söyledi. Bu pazarlık da ayak sürüyen CHP’ye şantaj içeren bir mesajdı. Nitekim CHP üç haftalık süre içinde PKK/DEM’in istediği ilçeler dahil bazı belediyelerle ilgili adaylık açıklamasını sürekli erteledi. Tarih olarak 9 Şubat açıklaması yaptı, son olarak 12 Şubat’a erteledi. Beklediği tek şey Başak Demirtaş’ın aday olarak çıkartılmamasıydı. Nitekim 7 Şubat günü beklenen açıklama yapıldı.

Başak Demirtaş’ın 7 Şubat’ta “Gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız. Tüm halkımız ve partililerimiz bilmeli ki bütün kararlar partimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde alınmıştır” dedi.

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DEMİRTAŞ OYUNU İTİRAF ETTİ

Daha da ilginci cezaevindeki Selahattin Demirtaş’tan geldi. Eşi Başak Demirtaş’ın aday olarak isminin ortaya atılmasının da sözde adaylığının geri çekilmesinin de PKK/DEM’in bilgisi dahilinde olduğunu cezaevinde ziyarete gelen milletvekilleri aracılığıyla şöyle duyurdu: “Başak Hanım’ın adaylık açıklaması partimize güç vermek içindi, geri çekilme açıklaması da partimizin bilgisi dahilinde. Bütün bu süreçler birlikte yürütülmüştür. Biriz, bütünüz aramızda herhangi bir ayrılık gayrılık yok. Parti ile benim aramda ayrılık gayrılık yok.”

PKK’DAN CHP İLE “İTTİFAK” TALİMATI

Başak Demirtaş’ın sözde adaylıktan çekilmesi, “demokrasi” gibi pazarlanmaya çalışılsa da CHP’ye yakın gazeteci ve yazarlarla PKK/DEM’e yakın siyasetçi ve yazarlar, PKK’nın açıklamasından hiç söz etmediler. “Demirtaş neden aday adayı oldu, neden çekildi?” diye soranlar PKK’nın son sözü söylediğini gizledi. Oysa tek gerçek vardı; sözde İBB adayı Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş, PKK/DEM yöneticileri ne derse desin son sözü elbette yine dağdaki PKK’lı teröristler söyledi. PKK elebaşı Mustafa Karasu örgütün televizyonuna yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İBB Başkan adayı Murat Kurum’u hedef göstererek İstanbul seçimlerinde ittifak talimatı verdi; “Bu seçimlerde de bunlara mutlaka dikkat etmek gerekiyor. İttifak konusunda herkes hassas olmalı. Ortaklaştırarak, ittifaklarını güçlendirerek, var olan ittifakları sahiplenerek, var olan ittifaklara değer vererek bu mücadeleyi yürütmek gerekiyor” dedi.

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PKK/DEM İKİ İLÇEDE BAŞKANLIK İSTİYOR

PKK’nın talimatıyla PKK/DEM şantaj aracı olarak kullandığı Başak Demirtaş’ın adaylığını rafa kaldırdıktan sonra şimdi CHP’nin atacağı adımları bekliyorlar. Kulis bilgisi olarak konuşulan pazarlık konuları artık PKK/DEM temsilcileri tarafından açıkça söyleniyor. Başak Demirtaş gibi Ekrem İmamoğlu’nun kaybetmesine neden olacak adayı geri çeken, onun yerine göstermelik olarak adı öne sürülen Ali Kenanoğlu, CHP’ye yakın KRT kanalında pazarlık konularını açıkça ifade etti: “Tabanımız ‘Kendi adayımızı istiyoruz’ diyor. Taban bunu istiyor. Açıkçası şimdi bu tabanı aday çıkartmak konusunda ikna edebilmek için DEM Parti’nin birtakım kazanımlar elde etmesi lazım bu süreçte. Yani ne demek istiyoruz; eğer bir uzlaşı olacaksa DEM Parti güçlü doneler ile tabana gidilmeli ve diyebilmeli ki ‘Evet biz CHP’yi destekliyoruz şundan dolayı, işte şu ilçeler bize bırakıldı ya da şu mevkiler, makamlar adı neyse artık ya da şu başkanlıklar bize bırakıldı, bu uzlaşma bunun üzerinden oldu, dolayısıyla biz aday çıkarmıyoruz’ diyebilmemiz lazım. Deva gibi Gelecek gibi partilere 39 tane milletvekili verildi. Şimdi bunlar bizim taban açısından rencide edici sonuçlar doğurdu ‘Biz adayımızı istiyoruz’ diyor taban.”

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Ali Kenanoğlu, açıklamasında açıkça CHP’nin İstanbul’da Esenyurt ve Adalar’ı PKK/DEM’e bırakmasını istiyor. Şimdi sıra CHP’nin atacağı adımda.