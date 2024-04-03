Seçmen tamam da soykırımcı İsrail, PKK’lılar, FETÖ’cüler, Türk düşmanı Geert sonuca neden seviniyor?

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Seçimde umduğunu bulamayan partilerin ve seçmenlerinin üzüntülerini, kazananların sevincini anlamak mümkün.

Ancak vatan haini Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin, bölücü terör örgütü PKK’nın destekçilerinin, Gazze’de soykırıma girişen İsrail’in, Türkiye ve Türk düşmanı Hollandalı ırkçı siyasetçi Geert Wilders’in ortaya çıkan seçim sonuçlarına sevinmesi ilginç değil mi?

Bunların arasında Gazze’de soykırım yapan İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın 31 Mart seçimleri sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı tebrik mesajı önemliydi.

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KUTLAYAN TEK DIŞİŞLERİ BAKANI

İsrail Dışişleri Bakanı herhalde Türkiye’deki yerel seçim sonuçları için kutlama mesajı yayımlayan tek dışişleri bakanı olmuştur. Katz’ın İbranice ve Türkçe olarak attığı X sosyal medya mesajı okuduğunuzda amacının kutlamadan çok Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj olduğunu anlıyorsunuz;

“Türkiye’de yerel seçimler Erdoğan’ın adayları için ağır bir yenilgiyle sonuçlandı. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Mansur Yavaş’a tebrikler. Bu Erdoğan’a açık bir mesaj; İsrail’e saldırmak artık işe yaramıyor, yeni malzeme bulması gerekir.”

Peki, soykırımcı İsrail’in bakanı ülkede yönetim değişikliği ile ilgisi olmayan yerel seçim sonrası kutlama mesajını neden yayımladı?

FAŞİST GEERT’IN MESAJI

Elbette bir çok Batı medyasında olduğu gibi, bunun Türkiye’de yerel yönetim seçimi değil Türkiye’de iktidarı değiştirecek bir dalgaya dönüşmesini istiyorlar. Nitekim tüm Batı basınının manşetleri Erdoğan’ın iktidarının değişeceği yönünde yazı ve haberlerle çıktı.

Türk ve Türkiye düşmanı Hollandalı ırkçı faşist siyasetçi Geert Wilders de seçim gecesi attığı mesajla sonuçları değerlendirmek yerine arzusunu ifade ederken, “Bay bay Erdoğan, AK Parti. Türkiye laiklik ve özgürlüğü istiyor” diye yazdı.

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Soykırımcı İsrail ve ırkçı faşist Hollandalı siyasetçinin mesajlarındaki duygu ve düşüncelerin, ABD ve Avrupa’da birçok emperyalist ülkede siyasetçiler ve egemen medya yönetimleri tarafından paylaşıldığını söyleyebiliriz.

FETÖ’CÜLER UMUTLANDI

Elbette Batılı ülkeler ve soykırımcı İsrail’i andıktan sonra onların tetikçi taşeronu olan PKK terör örgütü ile Fetullahçı Terör Örgütü boş durur mu?

FETÖ mensupları, örgüt üyelerine moral vermek için önceden çekilip çekilmediği bilinmeyen FETÖ elebaşı Gülen’in ellerini dua eder gibi açtığı bir fotoğrafı paylaştı. Firari FETÖ mensupları özellikle Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanması ve PKK’nın siyasi kolu DEM ile işbirliğinin sonuç vermesinden son derece memnun. Vatan hainleri 2028 seçimlerinde de benzer sonucun alınacağı ve yeniden devlete yerleşeceklerini umarak sevinç mesajları attılar.

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PKK SURİYE’DE KUTLADI

Ama asıl önemlisi ve ilginci PKK/DEM’in destek verdiği ve “kent uzlaşısı” adını verdikleri işbirliği sonucu ortaya çıkan sonuç ile ilgili terör örgütü destekçilerinin kutlamalarıydı. Sadece PKK terör örgütünün Türkiye’deki uzantıları değil Irak ve Suriye’deki kolları, Avrupa’daki elemanları gerek sokakta gerek sosyal medyada sonuçları kutladı. Suriye’deki PKK/YPG Ayn el-Arab’da, Deyrizor’da havai fişeklerle seçim sonuçlarını kutlarken, İstanbul ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki bazı illerde bölücü PKK elebaşının posterleri ve sloganları ile kutlama yapıldı.

PKK/DEM ‘MAĞLUBİYETİ’ KUTLADI

İstanbul’da oyları yüzde 2’ye gerileyen, Türkiye genelinde ise yüzde 5 civarında oy alan PKK/DEM yönetici ve taraftarlarının bundan üzüntü duymasını beklersiniz değil mi? Özellikle İstanbul’daki adayları Meral Danış Beştaş’ın oyların yüzde 2’ye inmesinden sonra sokağa çıkamaması gerekir değil mi?

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Ama o daha seçim gecesi seçimi kazanmış bir hava ile İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’na, genel olarak da CHP yönetimine “İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi, neden? Çünkü AKP›yi cezalandırmak istedi” sözleriyle gözdağı verdi.

Her şeye laf yetiştiren İmamoğlu ya da CHP yöneticilerinden buna dair bir açıklama ya da itiraz duydunuz mu? Elbette hayır.

KANDİL UZLAŞMASI

Çünkü İstanbul’daki seçim sonucu PKK/DEM faktörü ile Türkiye’nin geleceğini yakından ilgilendiriyor. Sadece İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilmesi için PKK/DEM ile belediye meclis üyelikleri, belediye başkan yardımcılıkları, belediyede daire başkanlığı ve kadro vaat eden ve veren CHP’nin 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde neler vaat edeceğini ve neler vereceğini kestirmeniz mümkün bile değil.

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CHP’nin bu seçim sonrası girdiği yol şimdilik PKK/KCK’yı da memnun etmiş. Terör örgütü PKK/KCK Avrupa sorumlularından Remzi Kartal bunu açıkça ifade etmiş:

“...CHP, geçen parti kongresinden sonra yeni bir kulvara girdi. Yani Türkiye siyasetinde yeni bir söylem. Yani AKP’nin bugüne kadar Kürt sorununa söylediklerini tekrar etmiyor. Terör söyleminden farklı bir söylem. Kürt sorunuyla ilgili farklı bir dilde ve bir alternatif olarak çıktı. Devletin Kürt sorunundaki yürüttüğü tekçi inkârcı politikalarda erime var. Bunun etrafında yürüyen partilerde bir çözülme, erime var ve ‘Türkiye yeni bir siyasi sürece giriyor’ dediniz ya, bu ölümcül bir darbe AKP-MHP iktidarı için... Bu 100 yıllık tekçi faşist politikaları temsil eden bu hükümet için ölümcül bir darbeydi.”

31 Mart seçimlerini gözümüzün önünde yaşananları görmezden gelerek sıradan bir seçim ve sonucu da sıradan görmek büyük hata olur. Görmezden gelmek isteyenler ne demek istediğimi kısa süre sonra daha iyi anlayacak. O zamana kadar da seçmen tamam da “Soykırımcı İsrail, PKK’lılar, FETÖ’cüler, Türk düşmanı Geert sonuca neden seviniyor?” diye düşünsün yeter...