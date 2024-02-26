Özgür Özel hakkında FETÖ dosyası ne oldu?

Haberin Devamı

İşin ilginç yanı, Akbıyık’ın 2017 yılında şimdiki CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Bülent Tezcan gibi de isimler hakkında “FETÖ” ile iltisakları olduğu iddiasıyla Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Sözcü’den Saygı Öztürk’e, “Özür dileyeceğim” açıklaması yaparken “Özgür Özel hakkındaki dosya ne oldu?” sorusu akıllarda kaldı.

Özgür Özel’in FETÖ’cülerle ilişkisi olduğu iddiası şimdi Kırgızistan’da olan eski örgüt üyesi Enis Uludemir’in 31 Mart 2016’da kendiliğinden gittiği Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na “Tanık” sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıkmıştı.

Ama bundan önce Özgür Özel, 12 Kasım 2015 günü Manisa’da yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınanları ziyaret ettikten sonra Emniyet’in kapısında şunları söylemişti:

Haberin Devamı

“Kamuoyunda çeşitli isimlerle anılan, FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettikleri Manisa’daki bir inanç grubuna, bir cemaate, kendilerine ‘Hizmet Hareketi’ olarak ifade eden kişilere yapılmış operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında olanları ziyaret ediyoruz, dört tanesiyle görüştüm yukarıda...”

İlk anda Özgür Özel’in insani duygularla yaptığı bir ziyaret gibi görünse de, bu, FETÖ’cülerin organize ettiği bir çalışmanın sonucuydu. Belgesi de Adliye, MİT ve Emniyet’teki ByLock yazışmalarında.

BYLOCK’TA ÖZGÜR ÖZEL

FETÖ’nün Manisa yapılanmasına yönelik operasyon günü olan 12 Kasım 2015’te FETÖ’nün “Gazete Mesulü” Murat Şimşek ile ED-Eğitim danışmanı Seyit Ahmet Akçalı arasında, Manisa’daki FETÖ operasyonu sonrasında Özgür Özel’in yaptığı çalışmalar şöyle anlatılmış:

“- Abi bugün daha çok Özgür Özel’le çalışıldı.

- 5 ayrı haber yapıldı.

- Abi yarın ‘Halil Hoca’yla görüşelim’ diyorlar.

- Hepsini teker teker gezdi.

- 0 53.. 423 .. .. (Ö. Özel’in telefon numarası)

- Abi, bütün abiler ve ablaları ziyaret etti.”

Aynı gün, 12 Kasım 2015 günü Büyük Bölge Talebe Mesulü (BBTM) Tahsin Gündüz ile FETÖ mensubu İsmail Muslu arasındaki ByLock görüşmesi ise şöyle:

- CHP Milletvekili Özel bugün gözaltına alınan 5 bayanı tek tek ziyaret ederek destek olmuştur. Kendilerini arayarak teşekkür edelim, destek olalım. 0 53.. 423 .. ..(Ö. Özel’in telefonu).

Haberin Devamı

MİT MAHREM YAPILANMASI

FETÖ’cülerin Özgür Özel’e ilgisinin öncesi de var. Mesela, FETÖ’nün MİT Mahrem Yapılanması altında, 2013 yılında oluşturduğu “Siyaset Yapılanması”nın başında olan “Cafer” kod adlı Ahmet Hamdi Parlak ile Askeri Mahrem Yapı’dan Ali Topdağ, ByLock yazışmalarında Özgür Özel’den şöyle bahsediyor:

(Tarih: 27 Ağustos 2015)

- Manisa CHP Milletvekili Özgür Özel ile diyaloğumuz nasıl?

- Soma maden kazası ile ilgili bilgi notları var.

- Versek kullanır ve iyi de olur.

- Problemli bir ifade varsa çıkarıp verelim.

(Tarih 3 Eylül 2015)

- Kahvaltı bugün olmaz.

- ABD’den geldiğinizi söyledim, sizi görmek ister.

- O zaman akşam olur.

- Ona göre tekrar sor.

Haberin Devamı

- Akşam saat kaç civarı diyeyim?



- ‘21’den sonra’ dersin.”

FETÖ’NÜN MANİSA YAPILANMASI



Yazımın girişinde söz ettiğim FETÖ itirafçısı Enis Uludemir’in Manisa Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği 31 Ekim 2016 tarihli ifade ise Özgür Özel’in FETÖ’cülerle ilişkisinin 2015’e değil, siyasete ilk girdiği 2007 yılına kadar gittiğini gösteriyor.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na daha önce ildeki FETÖ’nün işadamı yapılanması hakkında bildiklerini anlatan Enis Uludemir, 31 Ekim 2016 günü de kendiliğinden Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı’na gelerek FETÖ’nün Turgutlu ilçesindeki işadamı örgütlenmesi ve siyasetçilerle ilişkisiyle ilgili ayrıntıları itiraf etti.

ENİŞTESİ KARAKOÇ FETÖ YÖNETİCİSİ

Haberin Devamı

2007-2009 yılları arasında MASİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan lojistik şirketi sahibi Uludemir, 2009’dan sonra örgütle bağını kopardığını söyledi. Ailesinin FETÖ’nün kuruluşundan itibaren örgüt ile ilişkili olduğunu söyleyen Uludemir, FETÖ elebaşı Gülen’in en yakınında olan ve örgütün kurucularından Halil Karakoç’un da teyzesinin eşi olduğunu söyledi. Karakoç, 1970’lerden beri FETÖ elebaşının yanında bulunan, Pensilvanya’ya gidip görüşen örgüt üyelerinden birisiydi. Manisa 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı 7 yıl 6 ay hapis cezası aldıktan sonra 6 Ocak 2021’de tutuklandı.

MASİAD’a üye olmasının da Halil Karakoç’un önerisiyle gerçekleştiğini söyleyen Uludemir, örgütün özel önem verdiği Turgutlu’nun, ilçe olmasına rağmen FETÖ içinde il yapılanması statüsünde olduğunu söyledi. Uludemir’in CHP’li Özgür Özel ile ilgili anlattıkları ise şöyle: “FETÖ/PDY örgütü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da faaliyet göstermektedir. Özellikle Salihli bölgesinde AK Parti’ye sempati az olduğu için CHP içinde örgüt yapılanması vardı...

Haberin Devamı

FETÖ’DEN ÖZEL’İ ‘PARLATMA’ TAKTİĞİ

FETÖ/PDY 2007’den itibaren Özgür Özel’e maddi ve manevi destekte bulunmuştur. Bu destek, aracı vasıtasıyla Özgür Özel’e ulaştırılmaktaydı. Örgüt içerisinde bu destekleme, ‘parlatma’ olarak tabir edilmekteydi.

Salihli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Talat Zurnacı, MASİAD veya başkaca bir derneğe üye değildi. FETÖ/PDY Manisa örgütü Talat Zurnacı ile irtibata geçti ve CHP adına çıkarılacak adayın kim olacağı konusunda istişare yapıldı. Talat Zurnacı’nın bu iş için Özgür Özel’in uygun olduğunu söylemesi üzerine FETÖ/PDY Özgür Özel üzerine çalışmaya başladı.

Cemaat içerisinde “Parlatma” tabir edilen şekilde Özgür Özel’in halk nezdindeki itibarı artırıldı. Bu çalışmalar ile Özgür Özel CHP içerisinde yükselişe geçti. 2011 seçimlerinde Manisa Milletvekili oldu. 2007 sürecinden sonra FETÖ/PDY örgütü Özgür Özel’e maddi ve manevi destek sağladı. Bu destek üzerine MASİAD Genel Sekreteri Hakan Yörükoğlu ile birlikte Salihli’deki CHP faaliyetlerine giderek Özgür Özel’e olan ilgi ve sempatiyi kontrol etmekteydik. Bizzat Hakan Yörükoğlu bu hususu bana birebirde, Özgür Özel’in desteklendiğini, parlatıldığını ve bu ismi Talat Zurnacı’nın önerdiğini söylemişti.”

Bana dava üstüne dava açan Özel bu iddialarla ilgili ne yaptı bugüne kadar, asıl önemlisi yargı bu iddialarla ilgili kılını kıpırdattı mı?