KILIÇDAROĞLU HAKLI! ‘Kaybetti ama yenilmedi’ Tek yenilen CHP seçmeni

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Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.8 oy oranıyla ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilirken, yüzde 48.2 oy alan Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kaybettik ama yenilmedik” diyerek siyasi tarihe geçti.

Yüzde 48 oy almayı çok önemseyen ve başarı olarak gören ancak Erdoğan’ın aldığı yüzde 52.8 oyu zafer olarak görmeyen Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri tartışıldı, eleştirildi. Ancak üç ayı geride bırakan gelişmelere ve tartışmalara baktığımızda haklı çıktığını görüyorsunuz.

1- KILIÇDAROĞLU KOLTUĞUNU KORUYOR

Seçimde yüzde 48.2 oy alan, herkesin istifasını istediği hatta bunun için her türlü girişimin yapıldığı Kemal Kılıçdaroğlu halen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak koltuğunu koruyor. Kurultaya doğru giderken, onu koltuğundan edecek bir güç ve bir rakip yok. Şu anda 11 büyük şehirde ve 200 dolayındaki belediye yönetimlerinde CHP Genel Başkanı olarak söz sahibi. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde, belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini de o belirleyecek. Tekrar edeyim; Kurultayda da yeniden genel başkan seçilmesi bekleniyor. Yani evet, seçimi kazandı ama kaybetmedi, hem de hiçbir şey...

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2- İMAMOĞLU YİNE İBB ADAYI

28 Mayıs günü yapılan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin ertesi günü, “değişim” diye ortaya çıkan ve CHP genel başkanı olmak için her şeyi yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun durumuna bakalım. 2019’da, seçildiği günden bu yana kendisini İBB Başkanı’ndan çok potansiyel cumhurbaşkanı olarak gören İmamoğlu, İP Genel Başkanı Meral Akşener’in her türlü girişimine karşı aday olma cesaretini gösteremedi. Seçim sürecinde Kılıçdaroğlu’nun yanında olan, reklamlarında oynayan, seçim akşamı onu “13’üncü Cumhurbaşkanı” olarak ilan eden, dört kez “kazandık” yalanını söyleyen İmamoğlu, seçimin kaybedilmesinin ertesi günü kendini ortaya attı.

Tek amacı Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna geçmek olan ve bunun için CHP içinden Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerle işbirliği yapan İmamoğlu’nun son kararı, 2024’te yeniden İBB Başkan adaylığı oldu. Yani, kendisi kaybedilen seçim sürecinin bir parçası olan İmamoğlu için de değişen bir şey yok. Evet, 28 Mayıs’ta onun cumhurbaşkanı yardımcısı olma planı suya düştü ama kaybettiği hiçbir şey yok.

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3- ÖZGÜR ÖZEL KAZANÇ PEŞİNDE

Bu sürecin en uyanık kişisi CHP’li Özgür Özel. O diğerlerinden farklı olarak yalnızca pozisyonunu korumak için değil, bir de kaybedilmiş seçim sonrası kazancını artırarak çıkmak için kolları sıvadı.2009’da ve 2014’de olmak üzere CHP adayı olarak iki kez Manisa belediye başkanlığı seçimlerini kaybeden, Manisa il ve ilçe yönetimlerinde desteklediği adaylar 2017 ve 2020’de seçimleri kaybeden, 2019’da bizzat oturduğu mahallesinde CHP delegesi seçilemeyen Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun 13 yılda aldığı 12 seçim mağlubiyetinde en büyük paya sahip bir isim. Ama öyle bir siyaset uyanığı ki, CHP’li seçmenin Kılıçdaroğlu ile gitmesini istediği Özgür Özel, şimdi CHP genel başkanı olmak için uğraşıyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı İmamoğlu ile “tavşan aday” olarak hareket eden Özgür Özel, 14 Mayıs seçimlerinde hem milletvekili sonrasında da CHP Grup Başkanı olarak hiçbir kayba uğramazken, siyasi tarihe geçecek bir uyanıkla CHP genel başkanı olarak en kazançlı kişi olmaya çalışıyor.

4- KURMAYLARI YERİNİ KORUYOR

Seçim kaybedilmesine karşın yenilmeyen en önemli grup Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmay takımı. Bunlardan bir kısmı ya milletvekili ya parti yöneticisi olarak Kılıçdaroğlu’nun yanında, bir kısmı ise hem CHP milletvekili hem de İmamoğlu ile hareket ediyor.Özgür Özel dahil Engin Altay, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Bülent Tezcan, Veli Ağbaba gibi geçmiş yılların tüm başarısızlıklarında pay sahibi olan Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, İmamoğlu’nun genel başkanı olması ihtimaline karşı onunla gizli Zoom toplantısında yakayı ele veriyorlar. Bunlar seçimi kaybetse de yenilmeyen ama yine kazanmaya çalışan grup.

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5- SAZAN SARMALI İLE KAZANANLAR

Kim ne derse desin Millet İttifakı’nda, TBMM’deki milletvekilliği çoğunluğunu kazanamamasına, adayları Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilememesine rağmen seçimin en büyük kazananı toplam oyları yüzde 2’yi bulmayan Saadet, Gelecek, Deva ve Demokrat Parti oldu. Adı var kendisi yok dört parti CHP’lilerin oyları ile 39 milletvekilliği kazandılar. İYİ Parti ise kazanamasa da yüzde 8 üzerindeki oyu ile TBMM’de grubunu kurdu, Hazine yardımı almaya da hak kazandı.















6 ANTİDEPRESAN KULLANANLAR

“Peki, kim yenildi?” diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Cevap vereyim; Seçimin tek yenileni, tek kaybedeni CHP’li seçmenler. Onlar oy verdi, herkese kazandırdı ama umutlarını ve güvenlerini kaybetti. Öyle ki, seçim sonrası ağlayanlar depresyona girenlerden antidepresan ilaç kullananlar bile oldu. Seçimin üzerinden üç ay geçmesine rağmen hâlâ bu ruh halini üzerinden atabilmiş değiller. Hekim yardımı alanların sayısı hiç de az değil. Çevresinde CHP’lilerle sohbet edenler ne demek istediğimi anlayacaktır. Bunun yanında ekranlarda yaşanan tartışmalarda, eski bir CHP’li yönetici olan Kemal Anadol’un sözleriyle “CHP yönetiminin seçmeni koyun yaptığını” söyleyenler bile var. CHP’liler, sosyal medyadaki paylaşımlarında bu ruh halini paylaşmaktan da geri durmuyorlar. Hayal kırıklıkları, umutsuzlukları zaman zaman CHP yönetimine karşı öfke patlamasına, kazanan tarafa hakarete kadar varıyor. Bu kesime hitap eden internet sitelerinde yaşanılan ruh halinden çıkmak için psikolog ve psikiyatristlerle röportajlar bile yayınlanıyor. Hiçbir şey olmamış gibi davrananlara kötü haber ise, bu ruh halinin yerel seçimlere de yansıyacak gibi görünmesi.