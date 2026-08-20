Silivri’de Ekrem İmamoğlu’nun bitiş anları

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Özgür Özel ise bunu bir kampanyaya dönüştürmüştü.

Silivri duruşmalarında yaşananlardan sonra aynı kanaatindeler mi emin değilim.

Çünkü rüşvet verenler Ekrem İmamoğlu’nun yüzüne karşı ‘verdim’ dedi. Ekrem İmamoğlu bunların karşısında ikna edici bir açıklama yapamadı. Keşke TRT’de canlı yayınlansaydı. Bu anlar TRT’de canlı olarak yayınlansa Ekrem İmamoğlu’nun bitiş anları olurdu.

VARAN 1

Silivri’deki duruşmada Keleşoğlu İnşaat’ın sahibi Mustafa Keleş ile Ekrem İmamoğlu arasında geçen tartışmadan birkaç bölümü aktarmak istiyorum.



İmamoğlu: Şimdi, şantiyede ziyaret etmişim, senden bir villa istemişim, senin şantiyeni ben kalabalık bir ekiple gezdim.

Keleş: Üç defa tek başına gelmedin mi, Başkan?



İmamoğlu: Tek bir defa geldim senin şantiyene, bir defa!

HANGİ ODADA

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Ekrem İmamoğlu ile Mustafa Keleş arasındaki tartışmada dikkat çeken bir nokta var. Mustafa Keleş yer gösteriyor, firma ismi veriyor, hangi zamanda ne olduğunu anlatıyor. İmamoğlu ise iddiaları çürütecek bir delil ortaya koyamıyor sadece “İftira, iftira” demekle yetiniyor.



Keleş: Üç defa tek başına geldin.



İmamoğlu: Bir defa! Tek başıma ben...

Keleş: Emre Bey’in odasında.



İmamoğlu: Ben tek başıma?



Keleş: Evet.



İmamoğlu: Ama ben bir iftirayla karşı karşıya kaldım, Sayın Başkan!



Keleş: Benim hayatım iftira, öyle şey olmaz Sayın Başkan.

VİLLA İŞİ

Ekrem İmamoğlu villa işini açıyor ama bu kez keseri ayağına vuruyor. Çünkü Mustafa Keleş geri adım atmıyor.



İmamoğlu: Seni çok iyi tanırım Mustafa Keleş. Kınıyorum seni. “Senden villa istemişim” falan...

Keleş: Villa isteyip de “Onu da şu adamın tapusu üzerine tapu yapacaksın” dedin mi, demedin mi?



İmamoğlu: Bakın, yalana bak ya! Bakın yalana... Seni Allah ıslah etsin!



Keleş: Allah seni de ıslah...



İmamoğlu: Allah seni de ıslah edemez, zor!



Keleş: Senin bu lafların herkese söker, bana sökmez!

VARAN 2

CEMAL ÜNEŞ İTİRAF ETTİ

Ekrem İmamoğlu ile iş yapan müteahhitlerden biri olan Cemal Üneş, iskân ruhsatı karşılığında İmamoğlu’nun kendisinden 500 bin lira rüşvet istediğini iddia etmişti. Silivri’deki duruşmada Cemal Üneş ile Ekrem İmamoğlu arasında bu konuda yaşanan diyalog vah ki vah dedirtecek cinsten.

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Ekrem İmamoğlu: Emin misin Cemal Abi? Emin misin ben senden para istedim yani.



Cemal Üneş: İstedin başkanım.



İmamoğlu: Emin misin yani? Soruyorum sana.



Üneş: Eminim tabii, niye?



İmamoğlu: Ben senden para istedim ve parayı getirdin, verdin, yolladın.



Üneş: Ya o şartlarda dedin ki ‘Seçime mi girsem’ dedin, bir yere hatta senin şey merkezi vardı, dedin ki ‘Buraya bir para lazım’ dedin. 500 bin.

İmamoğlu: Ben de sana dedim ki 500 bin lira vereceksin, öyle mi?



Üneş: Evet. Mehmet Çakılcıoğlu’na yönlendirdin. Biz ondan bir senet yaptık işte beş tane.



Ekrem İmamoğlu: Allah Allah. Vah ki ne vah, ne diyeyim sana?

Duruşmada yaşananları görünce İmamoğlu efsanesi Silivri salonlarında bitiyor diye düşündüm.

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THE BEST IMMORALISTS OF TURKEY

Tanju Özcan’ın eski belediye çalışanına cinsel taciz içerikli mesajları çıkıyor. Bu çok rezil, bundan daha rezili olamaz diyorsunuz Hasbi Dere’nin 16 yaşındaki Tuana’ya sosyal medya üzerinden cinsel tacizde bulunduğu çıkıyor.

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ise tacizci Hasbi’ye desteğe koşuyor, yetinmiyor talihsiz kız çocuğunun ailesine şikâyetlerini geri çekmesi için baskı yapıyor.

Hasbi defteri kapanmadan bu kez Özkan Yalım’ın havlulu görüntüleri patlıyor. Özkan Yalım’ın 21 yaşındaki belediye çalışanı genç bir kızla otel odasında basılması üzerine Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, Uşak’a kadar gidip Özkan Başkan’ın arkasındayız diye açıklama yapıyor.

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ZİRVE YARIŞI SÜRÜYOR

Yok yok Özkan Yalım artık bu işin zirvesidir. Bundan daha rezili çıkamaz diyorsunuz aman o da ne? Zirve yarışı sürüyor. Bu kez Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in WhatsApp mesajları deşifre oluyor.

Hani Özgür Özel’in ‘İlkay İçişleri Bakanlığı’nı bile yönetir’ diye yere göğe sığdıramadığı İlkay Çiçek’in rezil mi rezil, aşağılık mı aşağılık mesajlaşmaları milletin midesini bulandırıyor...

İlkay Çiçek pişkin. İlkay Çiçek utanmaz. Mesajları için bunlar yapay zekâ işi diyor. Yapay zekânın yüzü kızarıyor ama İlkay’ın yüzü kızarmıyor.

Artık bu kadarı yeter. Bundan ötesi olamaz diyorsunuz. Sanki birilerinin rezillik rekorunu kırmaya yeminliler. Bu kez Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın sarhoşken dayak yediği, tekmelendiği, yerlerde sürüklendiği, “İki posta atıp gideceğim” dediği kadın tarafından kameraya kaydedildiği görüntüler patlak veriyor.

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O da ilaç içirdiler diye kendini savunuyor.

BEST MODEL OF TURKEY Mİ

Arkadaş CHP’de milyonlarca namuslu, dürüst insanlar var. Onları niye yapmadınız? Bu rezil adamları belediye başkanı ya da milletvekili adayı yaparken çok mu aradınız? Önceden en güzel model yarışmaları açılırdı. “Best Model of Turkey” diye gazetelere ilanlar verilirdi. Birbirinden güzel model adayları arasından seçim yapılırdı. Bu rezilliği şimdiye kadar Türkçe anlattım olmadı. Bir de İngilizce anlatayım istedim. O yüzden yazımın başlığını İngilizce olarak attım. Şimdi kadim soruya geliyorum: Siz de gazetelere ilan verip, hangisi partimizi daha çok rezil eder diye yarışma mı açtınız?