Sosyal güvenlik borç yapılandırması için son günler

Haberin Devamı

Vergiye ve sosyal güvenlik prim borçlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi 4 Haziran tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulamaya girdi. Borç yapılandırması için de son tarih 31 Ağustos olarak belirlendi. Peki, kimler yapılandırmadan yararlanacak, yapılandırmanın şartları neler? Madde madde anlatayım:

Sosyal güvenlik borçlarına af gelmedi, ödeme kolaylığı sağlandı. Buna göre SGK’ya olan borçlar tecil (borcun belirli süre ile ertelenmesi) edilecek.

Yapılandırma işçi statüsünde (4/A), Bağ-Kur (4/B) statüsünde çalışanların prim borçları, işsizlik sigortası primleri, kesinleşmiş para cezalarını kapsıyor. Bunlara yönelik gecikme cezası ve zammı da tecil edilecek.

İşçi statüsünde sigortalı çalıştıran işverenler ile Bağ-Kur kapsamında sigortalı olanların 2026 Haziran ayı öncesi borçları yapılandırılacak.

Haberin Devamı

Sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar kesinleşen idari para cezaları tecil edilebilecek.

KAÇIRANLARA YÜKSEK FAİZ UYGULANACAK

Borçlara yönelik tecillerde azami taksit süresi 72 ay, borçlara uygulanacak faiz ise yıllık yüzde 29 olacak. Öncesinde yıllık faiz tutarı yüzde 39’du.

Borçlular, 31 Ağustos tarihine kadarki borçları için bu tarihe kadar, icra takip işlemlerinin yürütüldüğü SGK bölümlerine başvurup, tecil talebinde bulunacak. Bu tarihe kadar başvuru yapılması halinde yıllık uygulanacak faiz tutarı yüzde 29 olacak. Bu tarihten sonra uygulanacak faiz oranı yüzde 39’a çıkacak.

31 Ağustos 2026 tarihine kadar tecil talebinde bulunan borçluların ilk taksiti en geç yine 31 Ağustos tarihine kadar ödemeleri gerekecek. Tecil işlemi belirlenen ilk taksit tutarının ödendiği tarihte başlayacak. Belirlenen süre içerisinde ilk taksitin ödenmemesi halinde, borçlu yüzde 29 oranındaki tecil faizinden yararlanamayacak. İlk taksitin ödenmesi ile birlikte haciz, icra gibi işlemler durdurulacak.

Haberin Devamı

TEMİNATSIZ TUTAR 10 MİLYON TL

72 aylık taksit imkânından yararlanabilmek için borcu olan ve tecil işlemi için başvuran şirketlerin zor duruma düşmüş olması gerekiyor. Başvuracak şirketin mali durumuna göre (likidite oranına göre) 36 ay veya 72 aya kadar eşit taksitlerle borç ödenebilecek.

31 Ağustos tarihine kadar yapılacak tecil başvurularında, 36 aydan daha fazla taksitle ödeme talebinde bulunanlardan çok zor durum raporu ve mali durum bildirim formu istenecek, 36 ay ve daha kısa sürede ödeme talebinde bulunanlardan ise bu belgeler istenmeyecek. Likidite oranı 1 üzerinde olduğu için tecil işlemi yaptıramayanlar 31 Ağustos tarihine kadar başvurmaları halinde 36 aya kadar taksitlendirme yapabilecek.

Haberin Devamı

Sosyal güvenlik borçlarında tecil işlemlerinde teminatsız tutar 10 milyon TL’ye çıkartıldı. 10 milyon TL’ ye kadar olan borçlar için teminat istenmeyecek; 10 milyonu aşan borçların aşan kısmının yarısı kadar teminat istenecek. Örneğin, 5 milyon TL sigorta primi, 4 milyon TL işsizlik sigortası primi olmak üzere toplam 9 milyon TL borcu olan bir işletme yapılandırma için başvurduğunda; toplam borç 10 milyon TL’yi geçmediği için herhangi bir teminat istenmeden tecil işlemi yapılacak. İşletmenin borcu 120 milyon TL ise, bu borçtan 10 milyon TL düşülecek (teminatsız tutar 10 milyon TL’ye çıkartıldı, kalan 110 milyon TL) borcun yarısı kadar yani 55 milyon TL teminat alınarak, tecil işlemi yapılacak.