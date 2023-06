İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’ndan ne kadar ‘değişik’

Haberin Devamı

Geceyi Erdoğan yüzde 52.18 oy ile önde bitirdi.

Ekrem İmamoğlu ise geceden “zafer masallarıyla” uyuttuğu seçmenler henüz uyanmadan 29 Mayıs sabahı kamera karşısına geçti. Kampanya boyunca desteklediği, “Cumhurbaşkanım” diye hitap ettiği Kılıçdaroğlu’na karşı şu sözlerle cephe açtı: “Kimse endişe etmesin, her şey yeniden başlıyor. Unutmayın; ‘Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık.”

KAZANSA YARDIMCISI OLACAKTI

Kılıçdaroğlu’nun seçilmesiyle “cumhurbaşkanı yardımcısı” koltuğunda oturma hayali kuran İmamoğlu, şimdi Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlık koltuğuna gözü dikmiş durumda. Bunun için de ortaya attığı kavram: DEĞİŞİM...

Seçim sonrası CHP tabanında ve parti teşkilatında Kılıçdaroğlu’na karşı oluşan tepkiyi kendisi için fırsata çevirmeye çalışan İmamoğlu, son yaptığı açıklamada “Değişim konusundaki fikrimde net olarak kararlıyım. Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. Asla kişilere bağlı bir düzenin değil, kalıcı bir demokrasi düzeninin bu ülkede var olması için, bunun partimizde de var olması yönünde kararlıyım” dedi.

KOLTUKTA DEĞİŞİM

Elbette “değişim” derken herkes neyi kastettiğini soruyor. Aynı zamanda herkes biliyor, “değişim” derken “Kılıçdaroğlu gitsin ben geleyim” mesajı veriyor.

CHP Genel Başkanlığı hedefini sadece “değişim” kavramının arkasına gizleyen İmamoğlu’nun, Kılıçdaroğlu’ndan farklı bir yönünü bilen, gören, duyan var mı?

Her ikisi de Türkiye’yi eskisi gibi etkisi altında tutmaya çalışan ABD ve Avrupa ülkelerinin temsil ettiği küresel sistemin en uyumlu adamları.

İKİSİ DE KÜRESELCİLERİN ADAMLARI

ABD Temsilciler Meclisi’nin Dış İlişkiler Komitesi’nin iki alt komitesi 31 Mart 2022 tarihinde “Doğu Akdeniz’de Fırsatlar ve Sınamalar: ABD’nin Çıkarlarını ve Bölgesel İşbirliğini İncelemek” başlıklı bir oturum düzenlediğinde, toplantıya başkanlık eden Bill Keating, Türkiye’nin yeniden Batı rotasına girmesinin kaçınılmaz olduğunu, bu doğrultuda İmamoğlu’yla da görüştüklerini söylemişti. İmamoğlu ile görüşmeyi şöyle açıklamıştı: “İstanbul Belediye Başkanı’yla, başka insanlarla oturumlar için görüştük. Bence bu artık oynamamız gereken bir kart. Türkiye’nin bu noktaya gelmesi için bekleyemeyiz. Onları bunun içine çekmemiz lazım. Onların öz çıkarları için, onların egemen çıkarları için. Gerçek çıkarlarının nerede olduğunu fark etmeleri için ABD mutlaka harekete geçmelidir.”

Nitekim, daha sonraki süreçte de İmamoğlu’nun, yolları kapatan kar yağışına rağmen İngiliz Büyükelçi ile yemeğe gidişi, ABD büyükelçilerini ağırlaması, Batılı gazetecilere sürekli Türkiye’yi kötülemesi yaptıklarından bazıları. Basına yansıyan görüşlerinden yola çıkarak hazırladığım şu basit tabloda bile belli başlı konularda Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında görüş farkı olmadığını siz de göreceksiniz.

KONU KONU GÖRÜŞLERİ

PKK/HDP’Lİ SELAHATTİN DEMİRTAŞ

- Kılıçdaroğlu:

Selahattin Demirtaş haksız ve hukuksuz yere hapiste yapıyor. Sebebi ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ demiş olması.

Selahattin Demirtaş bütün bu iddianameleri şeref madalyası olarak taşıyacak.

Demirtaş’ın çıkmasını istiyorsanız bize oy vereceksiniz.

- İmamoğlu:

Sayın Demirtaş’ın siyasette aktif olduğu dönemde çizdiği çizgiyi beğenenlerden biriydim. Gerçekten de barışçıl, uzlaşmacı ve evrensel değerleri öne çıkaran dili vardı. Bundan da çok mutluluk duydum.

Demirtaş tutuklu ama niçin tutuklu?

Demirtaş’a selam söylüyorum, haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayanlara adalet istiyoruz.”

KAYYUM ATAMA

- Kılıçdaroğlu:

Bu ülkenin her karış toprağına demokrasiyi, barışı getireceğiz. Demokrasinin önündeki en büyük engel kayyum uygulamasına da son vereceğiz.

- İmamoğlu:

Milletin iradesine set vurulmasına, Kars’ta da seçilmiş ismin yerine kayyum atanmasına karşıyız.

PARTİ KAPATMA

- Kılıçdaroğlu:

21. yüzyılındayız, hâlâ bunun arayışları doğru değil. Kapatayım da şunun oyları bana gelsin... Parti kapatmanın zorlaşması konusunda bizim ortak mutabakat metninde düzenlemeler var.

- İmamoğlu:

6 milyon oy almış partiye terörist gözüyle bakarsanız ben bunun karşısındayım.

S-400

- Kılıçdaroğlu:

Siz NATO ittifakı içindesiniz, gayet güzel. Siz ittifakın dışında farklı bir savunma sanayine girerseniz o zaman sorun çıkar, çıkıyor.

Nitekim gittiler S-400 aldılar. Şu soruyu sordum, kime karşı kullanacaksınız? Yunanistan’a karşı mı kullanacaksınız? NATO ittifakı içinde.

- İmamoğlu:

Uluslararası meseleler de aynı şekilde hepimizin canını sıkıyor. S-400 meselesi, ABD ile yaşananlar geride kalmış gibi sadece İstanbul’u konuşuyoruz. Çok daha önemli şeyleri ıskalıyoruz.

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM

- Kılıçdaroğlu:

Tarihin bize yüklediği bir sorumluluk var. Halkın iktidarında, Millet İttifakı çalışacak. Bu ülkede demokrasiyi, sevgiyi, hoşgörüyü göreceksiniz.

- İmamoğlu:

Türkiye kesinlikle Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçmeli. Anketler halkın da isteğinin bu doğrultuda olduğu gösteriyor.

AYASOFYA’NIN AÇILMASI

- Kılıçdaroğlu:

Açıyorsanız açarsanız. Bunu siyasi rant alanına dönüştürmek kadar büyük bir yanlış yok.

- İmamoğlu:

Türkiye’nin böyle bir gündeme ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum.

TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ

- Kılıçdaroğlu:

Türkiye’de demokrasi yok, otoriter yöntem var.

Türkiye şu an bir diktatör tarafından yönetiliyor. Herhangi bir siyaset kitabındaki diktatör tanımı ile Erdoğan’ın nitelikleri örtüşüyor.

- İmamoğlu:

Dışarıdan bakılınca demokrasinin yazılı ve yazısız kuralları geçerliymiş gibi görünüyor. Sonuçta totalitarizm virüsü deyim yerindeyse mutasyona uğrayarak, ‘otoriter popülizm’ halini almış olarak barış ve huzura, insanlık ideallerine zarar vermeye devam ediyor.

FETÖ

- Kılıçdaroğlu:

2012’den itibaren FETÖ ile yakınlaştı, 17/25 Aralık sürecinde de FETÖ’nün kanallarına çıkıp hükümeti tehdit etti, daha sonra el konulduğunda da milletvekilleriyle destek olmaya gitti.

- İmamoğlu:

Beylikdüzü Belediye Başkanı’yken FETÖ’cüleri makamında ağırladı, Fenerbahçe’ye şike kumpası operasyonunda FETÖ’nün STV kanalında kumpasa destek olan açıklamalarda bulundu.

KHK’LILAR

- Kılıçdaroğlu:

KHK’lıların tamamını göreve iade edeceğiz.

- İmamoğlu:

Yüz binlerce insan işten çıkarıldı. Bir kamu kurumu işe alamıyor. neden? Güvenlik soruşturmasında madde önüne konuyor. Kim bunlar? Çoluğu çocuğu olan gariban insanlar. Teröristse tutukla kardeşim. Değilse milleti zan altında bırakma.

BATI İLE İLİŞKİLER

- Kılıçdaroğlu:

Kremlin’le değil Batı’yla ilişkileri öncelik haline getireceğiz.

- İmamoğlu:

Türkiye’de demokrasi sakat görülebilir ancak ölmemiştir. Kurumlar yıpranmış olabilir ancak toplumda Avrupa değerleri ve demokratik normlara özlem azalmamış artmıştır.