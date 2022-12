Fransız ‘derin devleti’ operasyonu mu

Haberin Devamı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2019’da Rusya ile yakınlaşma çabalarının engellendiğini söylerken, “... Avrupa’dan uzaklaşan Rusya Çin’e yaklaşır, bu hiç de Avrupa’nın yararına olmaz. Fakat içimizde Rusya ile ilişkilerimize direnen bir ‘derin devlet’ var” demişti.

Soru iki: Paris’te üç PKK’lının ırkçı faşist 69 yaşındaki bir Fransız tarafından öldürülmesi Fransa derin devletinin operasyonu mu?

Bizi bu cevaba götürecek başlıklar ve sorulardan önce bazı tespitlerimi paylaşayım:

Terörist oldukları için her an bir saldırı bekleyen PKK’lılara darbe, kendilerini en güvende hissettikleri yerde, beklemedikleri zamanda fakat hiç beklemedikleri kişilerden geldiği için nasıl saçmalayacaklarını şaşırdılar. Fransa’da büyüyen ırkçılık dalgasının onları da bulacağını bildikleri halde gerçeklerden kaçan her aşağılık korkak gibi yalana sarılıyorlar.

SOYADINI ‘MEHMET’ YAPTILAR

Öyle sorular ortaya atıyorlar ki cevapların tamamı Fransız derin devleti operasyonu tarifine çıkıyor ama onlar Türkiye’yi suçlama kolaycılığına kaçıyorlar. Yıllardır sığındıkları Fransa hükümetini, emniyetini, istihbaratını, savcılığı suçlamaya cesaretleri olmadığı için, 69 yaşında eski bir makinist olan ırkçı faşist Fransız bir katilin aslen Fransız değil Balkan Türk’ü, hatta Çeçen, ikinci adının Mehmet olduğunu yazacak kadar saçmalayabiliyorlar.

FRANSA PKK’YA SIRTINI DÖNDÜ MÜ

PKK’lılar kime kızgın ve neden korkuyorlar?

Fransa’nın Suriye’de kullandığı maşa olan PKK/KCK/PYD-YPG’liler, katilin saldırı için girdiği berber dükkânındakiler tarafından yakalamasına rağmen, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un olay yerine geç gelen polise teşekkür etmesine kızgınlar.

Saldırı sonrası olay yerine gelen Fransa hükümet yetkililerinin kültür merkezine girmeden, kapıdan bina önünden açıklama yapıp gitmelerine, olayın terör değil ırçkı bir saldırı olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı dahil Fransız siyasetçilere, soruşturmayı “terör dosyası” olarak açmayan savcılığa öfkeliler.

Tüm bunlar, PKK’lılarda Fransa’nın kendilerine sırtını döndüğü düşüncesi yarattı. Onlar da bu tutuma tepkiyi de tam bir terörist olarak Paris’i yangın yerine çevirerek verdiler.

‘PARİS’İ YAKIN’ TALİMATI PKK/KCK’DAN

Asıl önemlisi Paris sokaklarını ateşe veren eylemlerin talimatının PKK/KCK yönetimi tarafından verildiğini gizliyor, eylemin kalabalığın içine giren bir minibüsten “bozkurt” işareti yapanların provokasyonu ile kontrolden çıktığını söyleyecek kadar da ucuz bir yalan söylüyorlar.

Sığındıkları ama ihanet ettikleri Fransız devleti ile kamuoyunu karşılarına almaya cesareti olmayan PKK yönetimi ve Fransa’daki kadroları, peşine taktığı destekçilerini oyalayacak bir yalan üretme çabasına girdiler. Türkiye düşmanı Fransız siyasetçileri, gazete ve televizyoncuları, entelektüelleri de PKK-Fransa devleti arasında kavga çıkmasın diye hiçbir delil olmadan ve yalanlarla tartışmayı Türkiye üzerine kaydırmaya çalışıyor.

FRANSIZ IRKÇININ PKK’LI CİNAYETİ ANATOMİSİ

Eğer üç kişinin öldüğü Paris saldırısı bir Fransız ırkçının cinayeti değilse PKK’lıların ortaya attığı soruların cevapları onları Fransız istihbaratına, Fransa derin devletine çıkarır.

İşte o sorulardan bazıları:

ZAMANLAMA

Saldırı 9 Ocak 2013’te Paris’te üç PKK’lının öldürülmesinin 10’uncu yıldönümünden kısa süre önce gerçekleşti. Hatta saldırının yapıldığı gün öldürülen üç PKK’lı için yapılacak anma programı hazırlıkları için geniş katılımlı toplantı gerçekleştirilecekti. Dolayısıyla saldırganın bunu bilerek oraya geldiği düşünülüyor.

CİNAYET YERİ

Ahmet Kaya Kültür Merkezi’nin bulunduğu yer tümüyle yabancıların olduğu bir semt. Kendisini yabancı düşmanı olarak tarif eden saldırgan, neden diğerlerini değil de sadece PKK’lıların Ahmet Kaya Kültür Merkezi yönetiminde olan kişinin işlettiği restoran ve 100 metre ilerisindeki berberi hedef aldı?

ÖLDÜRÜLENLER

Evin Goya kod adlı Emine Kara PKK’nın dağ kadrosundan. Son olarak PKK’nın Suriye kolu YPG saflarında yer aldı ve 2020’de Paris’e gitti. PKK/KCK’nın Avrupa Kürt Kadın Hareketi’nde örgüt sorumlusuydu.

Öldürülenlerden Muş doğumlu müzisyen Mir Perwer, terör örgütü elebaşı ve örgütün paçavraları eşliğinde şarkılar söyledi. 2016’da örgüt üyeliğinden tutuklandı. İki yıl tutuklu kaldı, sonra serbest bırakıldı. 2019’da 20 yıl hapis cezası verilince Fransa’ya kaçtı. Katilin hedefleri özel olarak seçtiği düşünülüyor.

KATİLİN PROFİLİ

Katil William Malet adında 69 yaşında Fransa’nın resmi demiryolu şirketi SNCF’ten emekli bir makinist. 2016 yılında evinde meydana gelen bir hırsızlık, içindeki yabancı nefretini tetiklemiş. 2016 ve 2021’de 2 kez cinayete teşebbüs etmiş, Aralık 2021’de elinde kılıçla Paris’te bir göçmen merkezine saldırıp 2 kişiyi bıçakla yaralamış, bu nedenle atıldığı cezaevinden 12 Aralık günü kefaletle çıkmış. Saldırı günü önce göçmenlerin çoğunlukta olduğu Paris’in banliyösü Saint-Denis’ye gitmiş, burada az kişi olması nedeniyle planladığı saldırıdan vazgeçip Paris’in 10. Bölge’sindeki Enghien Caddesi’ne yürüyerek gitmiş ve cinayetleri işlemiş. Katille ilgili sorular şunlar: 12 Aralık’ta cezaevinden çıkan katil 10 gün içinde bu saldırıyı nasıl planladı? Silahı ve yetecek kadar mermiyi nereden buldu? Eski bir makinist hedeflediklerini isabet atışla nasıl vurabildi? Silah eğitimi var mıydı? Ahmet Kaya Kültür Merkezi’ne saldırdığı tarih ve saatte geniş katılımlı bir toplantı yapılacağını biliyor muydu? Saldırgan özellikle hedef aldığı Emine Kara’yı tanıyor muydu? Katilin, Kültür Merkezi’nden sonra merkezin yönetim kurulunda yer alan kişiye ait olan Avesta Cafe’ye gitmesi tesadüf mü? Ardından 100 metre ilerideki berber dükkânına yöneldi. Son olarak girdiği ve yakalandığı berber dükkânındakilerin kültür merkezine bağlı olduğunu da biliyor muydu?

SORUŞTURMA İLE İLGİLİ SORULAR

Neden ambulans 30, polis 40 dakika sonra olay yerine gelebildi? Saldırı sonrası intihar etmeyi planlayan katilin yakalandığı berber dükkânında linç edilerek öldürülmesi mi beklendi? Yürüyerek geldiğini söyleyen katili bir araç mı sokağa bıraktı? Daha önce işlediği suçlar nedeniyle psikiyatri kliniğine yatırılmayan William Malet bu saldırı sonrası neden hemen psikiyatri kliniğine yatırıldı? Olay neden terör değil de cinayetten soruşturuluyor?

Bu ve buna benzer birçok soru ortaya atılıyor.

Bu soruların cevapları PKK’lıları ve yardakçılarını olsa olsa Fransa derin devletine götürür. Eğer öyle olsa bile Fransa’ya sığınan PKK’lılar buna karşı ağızlarını bile açamazlar. Onlar için kolayı, en kolayı ırkçı faşist bir Fransız’ın saldırısı üzerinden Türkiye’yi suçlamak.

Nasıl olsa PKK’lı yılanını koynunda besleyen ve ülkede yükselen ırkçılık tartışmasını örtmeye de yarayacak, böyle bir yalana inanmaya hazır Fransızlar var.