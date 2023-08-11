FETÖ’de MÖZ’ün gücü ve Şengül’ün şüpheli ölümü

Haberin Devamı

BEŞ GRUBA BÖLÜNDÜLER

FETÖ içinde beş grup liderlik mücadelesi yürütüyor. Bunların arasında en güçlü olanı MÖZ (Mustafa Özcan grubu), onu Barbaros Kocakurt grubu izliyor. Ayrıca örgüt içinde Yenilikçiler, Gelenekçiler ile güç dengesine göre hareket edenler şeklinde bir bölünme ve mücadele yaşanıyor. Gelinen son aşamada Mustafa Yeşil ve Ali Ursavaş’ın görevden alınması, yerlerine atanan isimlerin ise Mustafa Özcan’a bağlı ya da ona karşı ses çıkaramayacak isimlerden oluşması nedeniyle MÖZ grubu, FETÖ’nün icra heyetini büyük oranda kontrol altına aldı. Dünyanın birçok yerinden gönderilen örgütün mali kaynaklarını kendine yakın kişilere aktardığı ortaya çıkan Özcan’ın yolsuzluklarının üzeri örtülürken, bu durum örgüt tabanında müstakbel lider olarak görülen İsmail Büyükçelebi ve Mehmet Ali Şengül’ün temsil ettiği Gelenekçi grubun tepkisini çekiyordu.









Haberin Devamı

ŞENGÜL’ÜN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Mustafa Özcan grubunun örgüt üzerindeki kontrolü ele geçirmesi adına, en kritik gelişmelerden biri örgüt tabanı tarafından çok sevilen ve FETÖ elebaşının ilk öğrencilerinden olan ve ölümü durumunda örgüt tabanı tarafından lider kabul edilebilecek Mehmet Ali Şengül’ün 2021 yılında Almanya’da ölmesi oldu.



15 Nisan 2021 tarihinde COVID-19’a yakalandığı açıklanan Mehmet Ali Şengül’ün hastanede uyutularak makineye bağlı devam eden tedavisinde, doktorların, 1 Mayıs 2021’de verilen uyku ilaçlarının azaltılması ve uyandırılması safhasına geçilmesini uygun gördükleri paylaşılmıştı. Bu haberden sonra iyiye gitmesi beklenen ve yakında hastalığı atlatacağı ifade edilen Mehmet Ali Şengül’ün durumunda nedense bir ilerleme kaydedilemedi ve makinelere bağlı uyutulma aşamasından çıkılamadı.

“İYİLEŞİYOR” DEDİLER, ÖLDÜ

22 Haziran 2021 tarihinde örgüt üyeleri sosyal medya hesaplarından sağlık durumunun kötüye gittiğini, dua beklediklerini belirten paylaşımlar yaptılar. Tedavisi olumlu gittiği yönünde paylaşımlar yapılırken, durumunun bir anda tersine dönmesi kafalardaki soru işaretlerini beraberinde getirdi. FETÖ elebaşının sağlık durumundan faydalanarak örgüt yönetimini tamamen ele geçirmek adına faaliyetlerini arttıran Mustafa Özcan’ın, Mehmet Ali Şengül’ün tedavi sürecine müdahale ederek ölümüne neden olduğu yorumları yapıldı.

Haberin Devamı

OTOPSİ TALEPLERİ BASTIRILDI

Hatta örgüt içinde Mehmet Ali Şengül’e otopsi yapılması yönünde çıkan sesler bastırıldı. Şengül’ün ölümü sonrası İsmail Büyükçelebi’nin, referans olduğu bir doktorun tecavüzcü çıkması nedeniyle liderlik mücadelesindeki şansı da azaldı. Gelenekçiler grubu içinde liderlik şansı olan tek kişinin Abdullah Aymaz olduğu söyleniyor. Bu gelişmeler ile icra heyetinde yaşanan son değişikliklerin ardından Mustafa Özcan’ın heyet ve örgüt üzerindeki kontrolü giderek arttı. Bu durum ise Gelenekçiler grubunun daha sert hamleler yapmasına neden oldu.

OSMAN ŞİMŞEK VAKASI



Geçmişte, 10 ülke imamının FETÖ elebaşına yazdığı Cevdet Türkyolu’nun yolsuzluklarının anlatıldığı bir mektubu örgüt liderine iletmek isteyen “Osman Şimşek olayı” patladı.

Haberin Devamı

Cevdet Türkyolu tarafından darp edilen, Mustafa Özcan tarafından da tehdit edilen, sonrasında ise kamptan gönderilen eski Herkül.org yöneticisi Osman Şimşek, Asım Yıldırım’ın programında, FETÖ elebaşının yönlendirilebildiğini ve örgütün darbedeki rolünü dolaylı olarak itiraf etti. Sebep olarak ise Cevdet Türkyolu ile hareket eden Mustafa Özcan ve ekibini hedefe koydu. Yaşanan bu sürecin ardından FETÖ içinde liderlik mücadelesi giderek büyüdü. FETÖ’cü firari Emre Uslu, Önder Aytaç, Ahmet Dönmez gibi isimler Osman Şimşek’i destekler ve doğrularken, “Zeyd” kod adlı FETÖ’cü firari mahrem imam Tuncay Opçin ise Osman Şimşek ve onu savunanlara saldırdı.

Haberin Devamı

GÜLEN’İN ÖLDÜRÜLME KORKUSU

Osman Şimşek’in örgütün darbedeki rolünü kabul etmesi, Mustafa Özcan’ın giderek hakimiyeti ele geçirmesi, örgüt liderinin sağlığının kötüye gitmesi gibi sebeplerle FETÖ elebaşı Gülen’in çevresinde, iade edilebileceği endişesi oluştu.

FETÖ elebaşı Gülen;Mehmet Ali Şengül’ün ölümü ile ilgili soru işaretleri, daha önce Pensilvanya’daki çiftlikte zehirlenmesi ve iade edilebileceği endişesi yanı sıra örgüt içindeki güç mücadelesi sırasında öldürülebileceğine dair korku yaşamaya başladı. Gülen, kendisini güvende hissedeceği bir başka ülkeye gitme hazırlıklarına başladı. Bu konuda resmi girişimlerde de bulunduğu bildiriliyor.