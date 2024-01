DEAŞ’ın kiliseye saldırısının şifreleri

Haberin Devamı

“Ülkemizin yıllardır karşı karşıya kaldığı terör tehdidi, diğer pek çok ülkenin karşılaştığı tehdidin çok ötesindedir. Zira ülkemizi hedef alan PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C; farklı ideolojilere sahip olmakla birlikte, birbirleriyle etkileşim halindedir. Bu örgütler, yeri geldiğinde hedefleri doğrultusunda işbirliği de yapabilmektedirler. Terör örgütleri, üçüncü ülkelerden temin ettikleri lojistik, eğitim ve silah destekleriyle varlıklarını devam ettirmektedirler.”

ABD-İSRAİL-İRAN-AVRUPA

Bakan Fidan 16 Ocak 2024 günü TBMM’de yaptığı bu konuşmasında PKK terör örgütünü kullanan ABD, Rusya ve İran’ın adını verdi. Terör örgütlerini destekleyen “üçüncü ülkeler” diye ifade ettiği listeye Almanya, Fransa başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerini ve özellikle de İsrail’i eklemek gerekiyor.

Haberin Devamı

Nitekim, İsrail istihbaratının Türkiye’de operasyon yapacağı bizzat gizli servis Şin Bet Başkanı Ronen Bar tarafından aralık ayı başında şöyle duyuruldu: “Kabine bize bir hedef belirledi. Sokak ağzıyla, Hamas’ı ortadan kaldırmayı. Bu bizim Münih’imiz. Bunu her yerde yapacağız. Gazze’de, Batı Şeria’da, Lübnan’da, Türkiye’de, Katar’da. Birkaç yıl alacak. Ama bunu yapmak için orada olacağız.”

MOSSAD OPERASYONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in bunun bedelini ağır ödeyeceğini söylemesinden sonra Türkiye’de Mossad ajan hücresi çökertildi. Erdoğan, MİT’in 97’inci kuruluş yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada İsrail ve Mossad’a şu cevabı verdi: “Daha dur bakalım bu, bu işin ilk adımı. Türkiye’yi tanıyacaksınız.”

Pazar günü Sarıyer’de gerçekleşen kilise saldırısın şifrelerini çözmek için Milli İstihbarat Teşkilatı’nın İstanbul Emniyeti ile yılbaşının hemen öncesinde 29 Aralık 2023’te DEAŞ’a karşı yaptığı operasyonu hatırlamamız gerekiyor. MİT ve Emniyet’in ortak operasyonuyla Türkiye’deki sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliği’ne saldırı hazırlığındaki 3’ü terör örgütü DEAŞ’ın sözde sorumlusu 32 şüpheli yakalandı.

DEAŞ-MOSSAD BAĞLANTISI

MİT ve Emniyet’in ortak operasyonunda; terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye yapılanması olan Selman-ı Faris Taburu’nun kurulduğu ve İstanbul’daki Yahudi ve Hıristiyan ibadethanelerine yönelik eylem gerçekleştirmek için keşif yaptıkları ve fotoğraflar çektikleri belirlendi.



DEAŞ’ın Türkiye yapılanmasının sözde istihbarat sorumlusu “Abu Yakin el Iraki” kod adlı Micbel el-Şuveyhi ile “Ebu Leys” kod adlı Muhammed Hilaf İbrahim İbrahim’in Türkiye’deki sinagog ve kiliselere, “Abdullah el Cumeyli” kod adlı İyheb Elani’nin ise Irak Büyükelçiliği’ne saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi. Söz konusu hücre sorumlusundan ele geçen deliller arasında, İsrail parası olan 50 yeni şekel çıktı. Bir yüzünde İngilizce “Muhammad’e İsrail’den hatıra” anlamına gelen “Souvenir for Muhammad from Israel” yazılı not, diğer yüzünde imza içeren para, DEAŞ hücresinin İsrail bağlantısı olarak değerlendirilmişti.

Haberin Devamı

DEAŞ KİLİSE SALDIRISI



Şimdi pazar günkü saldırıya gelelim. Gözaltına alınan biri Tacik, diğeri Rus kimlikli iki saldırgan suskunluğunu koruyor. Güvenlik kaynakları, saldırının hazırlığı, biçimi ve amaçları itibarıyla eylemin DEAŞ terör örgütü bağlantılı olduğuna emin. Ayrıca terör örgütü DEAŞ, iki teröristin silahla poz verdiği görüntüleri Telegram hesabı üzerinden yayınlayıp saldırıyı üstlendi. İlk incelemeler fotoğrafın yakalanan teröristlere ait olduğu yönünde. Teröristlerin Santa Maria Kilisesi’nde saldırı öncesinde keşif yaptığı da belirlendi. Ayrıca farklı kiliselerin çevresinde de keşif yaptıkları belirlenen teröristlerin silah ve olay yerine geldikleri aracın temininde geniş bir ağ olduğunu gösteriyor. Ayrıca DEAŞ’ın yayın organlarından Amag’da da yapılan açıklamada, örgüt liderlerinin “Yahudi ve Hıristiyanların her yerde hedef alınmasını” isteyen talimatına bir cevap olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C

O zaman şu soru akla geliyor; İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırım ortadayken DEAŞ neden bir sinagoga değil de kiliseye saldırdı? Bunun cevabı, İstanbul’da sayısı kiliselerden daha az olan sinagogların yüksek güvenlikle korunması olamaz. DEAŞ lideri “Hıristiyan ve Yahudilerin hedef alınmasını” emrettiyse, teröristler imkân varken ellerindeki silahları neden ibadet eden Hıristiyanlara değil de sonradan kiliseye giren Türk vatandaşını vurup kilisenin duvarlarına doğrulttular. Buna verilecek cevap açık; Artık birçok kola ayrılan DEAŞ, ABD ve İsrail çıkarları doğrultusunda eylemler yapan bir terör örgütüdür. İkincisi, kiliseye yapılan saldırı; DEAŞ’ın tetikçi olarak kullanıldığı, uluslararası kamuoyunda Türkiye hakkında “ırkçı, yabancı düşmanlığı yapan, azınlıkları katleden, başka dinlere saldıran” bir ülke olduğu algısını yaratmak için gerçekleştirilen bir eylemdir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün hızlı biçimde failleri yakalaması bu oyunu bozmuştur. Ama yine de Dışişleri Bakını Hakan Fidan’ın tespitinde olduğu gibi arkasında ABD, İsrail ve Avrupa ülkelerinin olduğu PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C’nin etkileşim halinde kaos çıkarma saldırılarına hazırlıklı olmalıyız.