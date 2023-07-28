Cumhurbaşkanı’ndan ‘mahrem’ mesajı: Sıra FETÖ’nün kripto mahremlerine geliyor

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“O geceyi bizzat yaşamasa dahi, FETÖ’cü hainlerin işlediği cürümlere şahit olan birinin, FETÖ’ye müsamahakâr davranması mümkün değildir. Üstünden değil 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz’u unutmacağız. FETÖ’yle mücadelede oluşacak en küçük bir zafiyetin bize neye mal olabileceğini hemen yanımızdaki ‘Gazi Mekân’da görebiliyoruz. Bir daha benzer ihanetlere maruz kalmamak için; hem hafızamızı diri tutmamız hem de tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor” dedi.

FETÖ ile mücadele konusunda kararlılığın en iyi vurgulanacağı yerlerden birisi de Polis Akademisi’dir. Çünkü 15 Temmuz gecesi FETÖ’cüler tarafından katledilen 253 insanımız arasında 51’i Özel Harekât Başkanlığı’nda olmak üzere toplam 63 şehit polisimiz var.

FETÖ’CÜ 41 BİN POLİS İHRAÇ EDİLDİ

17/25 Aralık 2013 sonrası emniyet teşkilatında yapılan kısmi tasfiyenin önemine işaret eden ve “Vakitlice alınan tedbirler devletimizi işgal girişiminden kurtardı” değerlendirmesini yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şayet o dönem Polis Akademisi’ni yeniden yapılandırmamış, hassas birimlerde tasfiyelere gitmemiş olsaydık, daha büyük bedeller ödemek zorunda kalırdık. Bir taraftan Polis Teşkilatımızı FETÖ’cü unsurlardan temizlerken, aynı zamanda emniyet hizmetlerinde sıkıntıya mahal vermedik. Darbe girişiminden bugüne toplam 41 bin emniyet mensubunun kurumla ilişiği kesildi” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını dinlerken pek şahit olmadığımız bir kelimeyi kullandığını fark ettim: Mahrem yapılanma...

Cümlesi tam olarak şöyleydi: “FETÖ’nün devlet içindeki uzantılarının önemli bir kısmını tasfiye ettik. Mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlarımız kesintisiz sürüyor.”

FETÖ MAHREM YAPILANMASI

“Mahrem” ya da FETÖ’nün “Hususi alan” dediği yapılanma, “devletin kılcal damarları” diye tabir ettikleri, en gizli görevlerin yürütüldüğü kritik devlet kurumlarını ifade eden bir tabirdir. Fetullahçı Terör Örgütü açısından vazgeçilmez alanlardan biridir. Örgüt dilinde mahrem alan, hususi alan ya da özel alan olarak adlandırılan yerler şunlardır:

- TSK (Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıkları),

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- Emniyet (EGM ve İl Emniyet Müdürlükleri),

- Yargı (Adalet Akademisi, Hâkimler/Savcılar, HSK),

- Milli İstihbarat Teşkilatı,

- Mülkiye (Valiler/Kaymakamlar),

- Bazı Özel Kurumlar (TİB/BTK, ÖSYM, TÜBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN).

BEŞ ÇEŞİT MAHREM İMAM

FETÖ’nün “mahrem imam” adını verdiği yöneticiler, Türkiye’yi böldükleri 5 bölgeden birinin sorumlusu olan ve en tepede “Temsilci” ile başlayıp “Genel müdür”, “Müdür”, “Zümre başkanı” ve “Öğretmen” adını verdikleri örgüt üyelerinden oluşuyor.

“Öğretmen” mahrem imamlar arasında devlet kurumlarına sızdırılan örgüt üyelerinden doğrudan sorumlu olan yönetici.

“Öğrenci” ise “Öğretmen” adı verilen bu yöneticiye doğrudan bağlı örgüt üyesi. Yani herhangi kademedeki bir mahrem imama ulaşıldığında, hızlı bir şekilde devlet içindeki kripto FETÖ üyesine ulaşılıyor.

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5 BİN 89 MAHREM TESPİT EDİLDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi (KOM), Terörle Mücadele Dairesi (TEM) gibi kurumların yaptığı operasyonlarla bugüne kadar 5 bin 89 mahrem imam tespit edildi. Bunun 3 bin 668’i gözaltına alındı, 3 bin 529’u tutuklandı, 364’ü adli kontrolle serbest bırakıldı, 1121’i ise firari yani aranıyor.

MAHREM İMAM AKADEMİSYENLER

FETÖ mahrem yapılanmasındaki imamların mesleği de ilginç. Örneğin Emniyet mahrem yapılanması içinde 4 bin 672 mahrem imamdan 4 bin 202’sinin gerçek mesleği de Milli Eğitim ya da FETÖ okullarında öğretmenlik. FETÖ tüm organizasyon yapısını, kullandığı kelimeleri eğitim alanından seçmiştir. Mesleği, kariyeri ne olursa olsun “Öğrenci” adını verdikleri örgüt üyesinden sorumlu kişi hangi işi yaparsa yapsın “Öğretmen” sıfatını kullanır.

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FETÖ’nün mahrem imamları seçtiği bir başka meslek grubu, üniversitelerdeki akademisyenler.

Hatırlayacaksınız, 15 Temmuz darbe girişiminin bir numaralı sivil ismi Adil Öksüz de bir kamu üniversitesinde doçent olarak görev yapıyordu.

MİT KIRDI, KOM İNCELİYOR

Yazımın içindeki tabloya baktığınızda mahrem imamlar içinde sivil sayısı son derece az. Mahrem imamların tamamına yakını kamu görevlisi.

Nitekim, “Garson” kod adlı FETÖ itirafçısının savcılğa verdiği ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından şifresi kırılan SD kart üzerinde KOM Başkanlığı’nın yaptığı çalışmaya göre, bugüne kadar bilinmeyen ve halen kamuda çalışan çok sayıda mahrem imam tespit edildi.

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FETÖ ile mücadelede yeni bir aşamaya geçildiğinin işaretini ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya verdi. Bakan Yerlikaya son 2 ayda 905 FETÖ operasyonu gerçekleştirildiğini, 1329 kişinin gözaltına alındığını, 212’sinin tutuklandığını, 261’i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

O yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajını hem FETÖ tehlikesi hem de mücadele bakımından ciddiye almak gerekir.