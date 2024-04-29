Avrupa’daki PKK’lı Kandil’den daha çok

Haberin Devamı

PKK’lı teröristler de propaganda amaçlarına Avrupa ülkelerinde ağırlık vermeye başladılar. Türkiye’nin Irak’ta ve Suriye’de “teröristan” diye tabir edilen PKK/PYD-YPG’nin elinde tuttuğu yerlere yönelik yapacağı operasyonlar sırasında da terör örgütü yandaşlarının Avrupa ülkelerinde eylemlerini artırması bekleniyor. PKK terör örgütü Avrupa ülkelerini uyuşturucu ticareti, haraç toplama, insan kaçakçılığı yaparak finans, propaganda için merkez, terörist temini için insan kaynağı, malzeme temini için lojistik üssü olarak kullanıyor. PKK’lılar eylemler yaparak da Avrupa ülkelerini seslerini duyarabilecekleri propaganda merkezi haline çeviriyorlar. PKK’lı teröristler son üç yılda Hollanda, Almanya, Avusturya, İsveç, Fransa, İsviçre ve Belçika’da eylem yaptılar. 3 Aralık 2021 ve 1 Kasım 2022’de Lahey’de, 1 Mayıs 2022’de Oslo’da, 8 Mayıs 2022’de Basel’de 10 Ocak 2022’de Avusturya Liesing ve 31 Ekim 2023’te Viyana’da, 12 Mayıs 2022 ve 23 Aralık 2023’te Fransa Paris’te 22 Şubat 2024 günü Starzburg’da, 27 Mart 2024’te Paris’te son olarak da 24 Mart 2024 günü Belçika’da, 26 Mart 2024’te Hannover’de olay çıkardılar.

Haberin Devamı

ALMANYA VE FRANSA

Avrupa ülkelerindeki PKK’lı ve sempatizan sayısının terör örgütünün üssü diye tabir edilen Kandil’deki mevcudun üzerini çıktığını söylesek abartmış olmayız. İstihbarat birimlerinin rakamlarına göre; Almanya’da 20 bin, Fransa’da 20 bin, İsviçre’de 15 bin, Hollanda’da 10 bin, Belçika’da 8 bin, Avusturya’da 6 bin, İngiltere’de 5 bin, İsveç ve Danimarka’da 4 bin, Rusya’da 3 bin, İtalya ve Norveç’te bin dolayında PKK sempatizanı var.

Tüm Avrupa ülkelerinde toplam 100 bini bulan PKK sempatizanları örgütün bir talimatı ile harekete geçip kentleri ateşe verebiliyor.

Nitekim, Belçika’nın Hasselt kentine bağlı Heusden-Zolder ilçesinde 24 Mart 2024 Pazar günü Nevruz kutlamaları sonrasında Türk ve Kürt gruplar arasında dünya basınında da yer bulan bir arbede yaşandı. Aralarında Suriyelilerin de olduğu bir grup Nevruz kutlamalarından dönerken provokasyon amaçlı geçtikleri Türk mahallesinde, terör örgütü PKK ve örgüt elebaşı Öcalan bayraklarını açtı. Konvoya tepki gösteren Türk asıllı bir kişiye PKK/KCK sempatizanları saldırdı. Saldırıya mahallede yaşayan diğer Türklerin karşılık vermesi ile olay büyüdü, başka mahallelere yayıldı. Belçika polisi olaylara TOMA’larla müdahale etti. Diğer mahallelere yayılan gruplar polis helikopterleri ile takip edildi. Ancak olayların önüne geçmek kolay olmadı.

Haberin Devamı

SOSYAL MEDYADA EYLEM ÇAĞRISI

Örgüt sosyal medya üzerinden manipülatif haberler yayarak olayların daha da büyümesine neden oldu. Üstelik olayların Belçika sınırlarını aşmasını da sağladılar. Başta Fransa, Almanya, Hollanda ve Avusturya olmak üzere civar ülkelerden örgüte yakın kişiler Belçika’ya akın etti. Terör örgütü PKK/KCK üyelerinin Avrupa ülkelerinde bu kadar hızlı bir araya gelmesi, mobilize olma potansiyellerini de ortaya koydu.

BELÇİKA’DA PKK/KCK

Belçika’da meydana gelen bu olayları başlatan kişi Suriye kökenli PKK/KCK müzahiri Mohammed Alkhalil. Suriyeli Alkhalil Belçika/Tessenderlo’da yaşıyor. Belçika’daki fitili ilk ateşleyen PKK/KCK’lı. Eylemlerin bir mahalleden çıkıp daha geniş bir alana yayılmasında etkili olan kişi ise PKK/KCK Belçika sözde sorumlusu Şahan Kod Osman Pınar. Pınar, eylemlere Almanya’dan gençlik mensuplarının takviye getirilmesinde emri veren kişi.

Haberin Devamı

Olaylarda yönlendirici konumda olan diğer isimler ise; Belçika/Anvers PKK/KCK sözde sorumlusu Azat Kod Veysi Akbaş, Devrimci Gençlik Hareketi (TCŞ) Anvers sözde sorumlusu Şirvan Rojhilat Kod Mahdı Sadeghi, Liege sözde Sorumlusu ve Belçika/Verviers Demokratik Kürt Toplum Merkezi (DKTM) yöneticisi Yado Geveri kod Şefket Öztunç.

AVRUPA’NIN BESLEDİĞİ YILAN

Son olayların yaşandığı Belçika başta olmak üzere Fransa dahil Avrupa ülkelerinde PKK terör örgütünün yarattığı tehlike daha çok fark edilmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan bir haberde, Belçika ve Fransa’da eşzamanlı gerçekleştirilen bir operasyon sonucu 8 PKK/KCK’lının gözaltına alındığı duyuruldu. Bu 8 kişiye yöneltilen suçlar, ‘terör eylemleri hazırlamak ya da finanse etmek, bir terör örgütünü finanse etmek için para sızdırmak veya sızdırmaya teşebbüs etmek için komplo kurmak’ olarak açıklandı. Belçika Polisi’nin, PKK/KCK’nın Belçika merkezli Sterk TV ve Medya Haber TV kanallarının stüdyolarına düzenlediği operasyon ile doküman ve teknik malzemelere el kondu. Eşzamanlı olarak Fransa’da da PKK/KCK’ya yakın Drancy Demokratik Kürt Toplum Merkezi’ne ve üyelerin evlerine operasyon düzenlendi. Söz konusu operasyon, örgüte karşı Avrupa ülkelerinin attığı adımların somutlaşması açısından önemliydi. Çünkü örgüt Avrupa’da ülkelerin hukuki boşluk ve muğlak politikalarından faydalanarak siyasal bir alan elde etmişti. Ancak bu operasyonla Avrupa PKK/KCK’ya “dur” demiş oldu. Belçika’da yaşanan PKK/KCK’nın kızıştırdığı son olaylar ve bu olayların diğer Avrupa ülkelerine de sirayet etmesi ile Avrupa ülkeleri görmezden geldiği PKK/KCK şiddetine karşı adım atmaya başladı. Özellikle Belçika’da Türk kökenli nüfusa yönelik şiddet olaylarının artması, bu olaylarda güvenlik güçlerinin yetersiz kalması, PKK/KCK’ya yakın basın organlarında manipülatif haberlerin yapılması gibi durumlar Avrupa vatandaşlarının da tepki vermesine neden oldu. Örgüte bağlı basın-yayın organlarında yaşanan şiddet olaylarının işlenme şekli ile Avrupa’daki örgüt yandaşlarını şiddete teşvik etmesi tedirginliği arttırdı. Bu yayınlar yüzünden özellikle örgüte yakın genç kesimin zaman zaman şiddet içerikli eylemlere başvurmasından korkuluyor.

Haberin Devamı

Korkunun ecele faydası yok; koynunda beslediği yılan eninde sonunda Avrupa’yı sokacak.