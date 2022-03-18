Amerikalılar M2A3 Bradley tanklarını PKK/SDG’ye neden veriyor?

NATO üyesi ABD, Suriye’nin kuzeydoğusunda PKK/YPG’nin işgal ettiği Rakka, Haseke ve Deyrizor bölgelerine ağır silah, zırhlı araç ve lojistik desteğini sürdürüyor.
Suriye’de, Amerikalıların isteği üzerine 2015’te Suriye Demokratik Güçleri adı ile örgütlenen PKK/YPG’ye TOW füzelerinin yanı sıra ABD menşeli çoklu roket atarlar ve roket atar rampaları, 80 ve 120 mm üretimi havanlar, MK19 bomba atar, Humwee tipi askeri araçlar, Cougar tipi zırhlı personel taşıyıcılar, insansız küçük hava gözlem araçlar verilmişti.
Hatta ABD, Türkiye’ye satmaya yanaşmadığı FGM-148 Javelin Anti-tank füzelerini yine PKK’nın Suriye kolu SDG’ye teslim etti.
Şimdi de yarı tank denilen M2A3 Bradley zırhlı araçlarıyla teröristler ile tatbikat yaptı. TRT Haber, ABD’li askerlerin Deyrizor›da teröristlere verdiği eğitime dair görüntüleri yayınladı.
DEAŞ’LA MÜCADELE YALANI
Amerika, PKK/YPG’lilere silah, mühimmat ve teçhizatı “DEAŞ ile mücadele” adı altında veriyor. Oysa hiçbiri DEAŞ ile mücadelede kullanılacak türden değil. Çünkü DEAŞ’ın elinde tank ya da hava saldırı aracı yok. Ayrıca, PKK/YPG’liler son zamanlarda DEAŞ ile karşı karşıya gelmiş de değil. Peki, Amerika bu silahları ne için veriyor?
Elbette, Amerikan ordusu terörist PKK’lılara bu silahları vermesinin tek bir amacı var: NATO üyesi ABD, terörle mücadele eden NATO ülkesi Türkiye’yi vurması için terörist PKK’lılara silah ve ekipman yardımında bulunuyor. Terör örgütü PKK/YPG’ye yalnızca ABD menşeli füze ve roketler değil, İsveç, Fransız-Alman ortak üretimi anti-tank roketleri de veriliyor.
PKK, NATO SİLAHLARINI TÜRKİYE’DE KULLANIYOR
NATO envanterine kayıtlı bu silahlar, PKK/YPG tarafından yine bir NATO ülkesi olan Türkiye topraklarında kullanılıyor. Daha önce basına yansıyan bilgilere göre, terör örgütü PKK, İsveç üretimi AT-4, Amerikan menşeli TOW ile Fransız-Alman üretimi MILAN anti-tank roketleriyle, Suriye, Irak’ın kuzeyi ve Türkiye’de güvenlik güçlerine saldırılar düzenledi. Terör örgütü tarafından 2017-2021 yıllarında güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda 40’ın üzerinde AT-4 ve MILAN anti-tank mühimmatı kullanıldığı tespit edildi.
ABD, Türkiye’nin kuzeyinde Ukrayna üzerinden yürüttüğü operasyonun bir benzerini Suriye toprakları üzerinden PKK/YPG aracılığıyla yürütmeyi amaçlıyor. Türkiye’nin Suriye ile 900 kilometrelik sınırı boyunca oluşturmaya çalıştığı terör yapılanması, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Afrin operasyonlarıyla kesintiye uğramıştı. Ancak, ABD kesintiye uğrayan planını erteledi ama bundan asla vazgeçmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Bu adam terörü yönetiyor” dediği ve Biden yönetimi ile yetkileri genişletilerek Beyaz Saray’da Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü olan Brett Mc Gurk tüm bu operasyonları yönetiyor.
PKK-YPG-SDG İLİŞKİSİNİ ABD’Lİ GENERAL ANLATIYOR
ABD, PKK/YPG’ye silah yardımı konusundaki eleştirilere, yardımı PKK/YPG’ye değil DEAŞ’le mücadele eden 2015’te kurulan Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) yaptıkları yalanını söylüyor. Oysa, SDG’nin aslında PKK/YPG olduğunu, Suriye’de görev yapan Özel Kuvvetler Komutanı Thomas bir televizyon programında şöyle anlatmıştı:
“Onlar kendilerine resmi olarak YPG diyorlardı ki Türkler, bunun PKK ile aynı olduğunu söylüyordu. Biz de bunun üzerine onlara isimlerini değiştirmeleri gerektiğini söyledik. Bir gün sonra adlarının ‘Suriye Demokratik Güçleri’ olduğunu ilan ettiler.
‘DEMOKRATİK’ ADI ZEKİCEYDİ
Adlarının ortasına ‘demokratik’ ifadesini koymalarının zekice bir hamle olduğunu düşündüm. Suriye’nin geleceğinin konuşulduğu Cenevre ve Astana gibi yerlerde masada olmak istiyorlardı. PKK ismi altında hiçbir zaman masada olamazlardı. Bu yüzden onları askerileştirdik ve Brett McGurk, onları bu şekilde görüşmelerin içinde tuttu ve gerekli meşruiyeti sağladı.”
ABD Suriye topraklarında terör yapılanması planını tekrar uygulamaya sokmuştur. Türkiye hazırlığını ona göre yapmalıdır.
Amerikalılar M2A3 Bradley tanklarını PKK/SDG’ye neden veriyor?
NATO üyesi ABD, Suriye’nin kuzeydoğusunda PKK/YPG’nin işgal ettiği Rakka, Haseke ve Deyrizor bölgelerine ağır silah, zırhlı araç ve lojistik desteğini sürdürüyor.
Suriye’de, Amerikalıların isteği üzerine 2015’te Suriye Demokratik Güçleri adı ile örgütlenen PKK/YPG’ye TOW füzelerinin yanı sıra ABD menşeli çoklu roket atarlar ve roket atar rampaları, 80 ve 120 mm üretimi havanlar, MK19 bomba atar, Humwee tipi askeri araçlar, Cougar tipi zırhlı personel taşıyıcılar, insansız küçük hava gözlem araçlar verilmişti.
Hatta ABD, Türkiye’ye satmaya yanaşmadığı FGM-148 Javelin Anti-tank füzelerini yine PKK’nın Suriye kolu SDG’ye teslim etti.
Şimdi de yarı tank denilen M2A3 Bradley zırhlı araçlarıyla teröristler ile tatbikat yaptı. TRT Haber, ABD’li askerlerin Deyrizor›da teröristlere verdiği eğitime dair görüntüleri yayınladı.
DEAŞ’LA MÜCADELE YALANI
Amerika, PKK/YPG’lilere silah, mühimmat ve teçhizatı “DEAŞ ile mücadele” adı altında veriyor. Oysa hiçbiri DEAŞ ile mücadelede kullanılacak türden değil. Çünkü DEAŞ’ın elinde tank ya da hava saldırı aracı yok. Ayrıca, PKK/YPG’liler son zamanlarda DEAŞ ile karşı karşıya gelmiş de değil. Peki, Amerika bu silahları ne için veriyor?
Elbette, Amerikan ordusu terörist PKK’lılara bu silahları vermesinin tek bir amacı var: NATO üyesi ABD, terörle mücadele eden NATO ülkesi Türkiye’yi vurması için terörist PKK’lılara silah ve ekipman yardımında bulunuyor. Terör örgütü PKK/YPG’ye yalnızca ABD menşeli füze ve roketler değil, İsveç, Fransız-Alman ortak üretimi anti-tank roketleri de veriliyor.
PKK, NATO SİLAHLARINI TÜRKİYE’DE KULLANIYOR
NATO envanterine kayıtlı bu silahlar, PKK/YPG tarafından yine bir NATO ülkesi olan Türkiye topraklarında kullanılıyor. Daha önce basına yansıyan bilgilere göre, terör örgütü PKK, İsveç üretimi AT-4, Amerikan menşeli TOW ile Fransız-Alman üretimi MILAN anti-tank roketleriyle, Suriye, Irak’ın kuzeyi ve Türkiye’de güvenlik güçlerine saldırılar düzenledi. Terör örgütü tarafından 2017-2021 yıllarında güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda 40’ın üzerinde AT-4 ve MILAN anti-tank mühimmatı kullanıldığı tespit edildi.
ABD, Türkiye’nin kuzeyinde Ukrayna üzerinden yürüttüğü operasyonun bir benzerini Suriye toprakları üzerinden PKK/YPG aracılığıyla yürütmeyi amaçlıyor. Türkiye’nin Suriye ile 900 kilometrelik sınırı boyunca oluşturmaya çalıştığı terör yapılanması, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Afrin operasyonlarıyla kesintiye uğramıştı. Ancak, ABD kesintiye uğrayan planını erteledi ama bundan asla vazgeçmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Bu adam terörü yönetiyor” dediği ve Biden yönetimi ile yetkileri genişletilerek Beyaz Saray’da Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü olan Brett Mc Gurk tüm bu operasyonları yönetiyor.
PKK-YPG-SDG İLİŞKİSİNİ ABD’Lİ GENERAL ANLATIYOR
ABD, PKK/YPG’ye silah yardımı konusundaki eleştirilere, yardımı PKK/YPG’ye değil DEAŞ’le mücadele eden 2015’te kurulan Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) yaptıkları yalanını söylüyor. Oysa, SDG’nin aslında PKK/YPG olduğunu, Suriye’de görev yapan Özel Kuvvetler Komutanı Thomas bir televizyon programında şöyle anlatmıştı:
“Onlar kendilerine resmi olarak YPG diyorlardı ki Türkler, bunun PKK ile aynı olduğunu söylüyordu. Biz de bunun üzerine onlara isimlerini değiştirmeleri gerektiğini söyledik. Bir gün sonra adlarının ‘Suriye Demokratik Güçleri’ olduğunu ilan ettiler.
‘DEMOKRATİK’ ADI ZEKİCEYDİ
Adlarının ortasına ‘demokratik’ ifadesini koymalarının zekice bir hamle olduğunu düşündüm. Suriye’nin geleceğinin konuşulduğu Cenevre ve Astana gibi yerlerde masada olmak istiyorlardı. PKK ismi altında hiçbir zaman masada olamazlardı. Bu yüzden onları askerileştirdik ve Brett McGurk, onları bu şekilde görüşmelerin içinde tuttu ve gerekli meşruiyeti sağladı.”
ABD Suriye topraklarında terör yapılanması planını tekrar uygulamaya sokmuştur. Türkiye hazırlığını ona göre yapmalıdır.