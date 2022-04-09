‘İzmir Vali Konağı sahipsiz değildir’

“Tarih mirasının değeri işte böyle bilinmez” diyerek İzmir’in 130 yıllık Vali Konağı’nın son durumunu dile getirdim. Gazeteci Hanzade Ünuz’un çarpıcı yazı ve fotoğraflarından da örnekler verdim. CHP Milletvekili Murat Bakan’ın konuyu TBMM gündemine taşıdığını, İzmir Valiliği’nin, konağın onarımı için ihale sürecinin başlatılacağını bildiren açıklamasından da söz ettim. Avukat Hilal Elbüken’den bir bilgi notu aldım: “İzmirli avukatlar olarak, ‘Vali Konağı sahipsiz değildir’ diyoruz ve ilgili kurumlara görevlerini yapmaları için başvuruyoruz, sürecin takipçisi olacağız.”
HEPİMİZİN SORUMLULUĞU
Avukatlar Elbüken, Murat Fatih Ülkü, Uluğ İlve Yücesoy ve Ahu Tahmilci’nin açıklamasından özet: “Vali Konağı bir bina olmanın çok ötesinde İzmir’in geçmişi, tarihidir, kent kültürünün bir parçasıdır. ‘Şu haliyle olduğu gibi Vali Konağı’nın bir viraneye dönmesine izin vermek, İzmir’den, İzmir’in tarihinden ve İzmirlilikten bir şeyler koparmak demektir. Yüz yıldan fazladır varlığını sürdüren bu özgün yapının kurumlar arası elden ele dolaşarak atıl durumda bırakılmasına dur demek ve gelecekte de varlığının devamını sağlamak ise hepimizin sorumluluğudur’ diyoruz.
İLGİLİ KURUMLARA BAŞVURU
İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi ve İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na görev ve yetkileri gereği; Katip Çelebi Üniversitesi’nin de tahsis sorumlulukları bulunduğundan, ‘Vali Konağı’nın, gerekli önlemlerin alınmaması, korunmaması ve bakımların yapılmaması nedeniyle düştüğü bakımsız, sahipsiz ve yıpratılmaya uygun, savunmasız halinden kurtarılarak; tarihi, kültürel, sosyal konumuna uygun değerlendirilerek yeniden İzmir’e kazandırılması konusunda işlem/işlemler tesis edilmesi’ istemiyle başvuruyoruz. Tüm İzmirlilerin Vali Konağı’nı sahip çıkacağına inanıyoruz.”
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SÖZ SİZİN
BİR DUYURU
Doktor, minik kedilere
sevgi kucağı arıyor
DR. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir arkadaşımın tedavisi sırasında Uzman Doktor Saliha Yüksel’in telefon konuşmasını duyunca, “Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi hayvanlara olan davranış biçimiyle değerlendirilir” sözlerinin sahibi, dünyada kötülüğe karşı aktif ama şiddetsiz direniş felsefesinin öncüsü, Hindistan Bağımsızlık Hareketi’nin siyasi ve ruhani lideri Mahatma Gandhi aklıma geldi.
HABERLEŞME ADRESİ
Duyarsız kalamadım ve kendimi tanıtıp fotoğraflarını istedim. Uzm. Dr. Saliha Yüksel, çaresizliğini hissettiği sokak kedisini ve 6 yavrusunu alıp evine götürmüş. Dostlarına telefon edip, onları sahiplenecek sevgi dolu insanlar arıyor. Dünyaca ünlü İtalyan şarkıcı ve aktör Enzo Jannaci’nin, “Bir kedinin dostluğu, tonlarca ilaçtan daha etkilidir” sözündeki gibi bu minik kedi yavrularına aile olacak kişiler drskmail73@gmail.com mail adresine yazabilir. (Ahmet Aydın AKANSU)
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BİR SERGİ UYARISI
Folkart’taki İbrahim Çallı’yla
buluşmak için son sekiz gün
FOLKART Gallery, 23 Kasım 2021’de yeni sergi sezonunu, ülkemizin en önemli resim sanatçılarından İbrahim Çallı ile açtı. “Türk Resminin Bohem ve Asi Fırçası: İbrahim Çallı” adlı sergide sanatçının 80 eseri yer alıyor. Proje direktörlüğünü Fahri Özdemir’in üstlendiği, bugüne kadarki en kapsamlı Çallı sergisi, 17 Nisan’da kapanıyor.
SANATÇININ ÜNLÜ ESERLERİ
Çallı’nın baş yapıtlarından Mustafa Kemal Atatürk portresi, en iyi eserlerinden Mevleviler serisi, peyzajlar ve natürmortları barındıran sergiyi gezebilmek için, (bugünle birlikte) sekiz gün var. Sergi, pazartesi günü kapalı. Hafta içi 10.00-18.00, Cumartesi/Pazar 10.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebiliyor. Bugüne değin ziyaretçi sayısı 100 bini geçti. Folkart’taki bu eşsiz sergiyi görebilme fırsatını kaçırmayın derim.
‘İzmir Vali Konağı sahipsiz değildir’
“Tarih mirasının değeri işte böyle bilinmez” diyerek İzmir’in 130 yıllık Vali Konağı’nın son durumunu dile getirdim. Gazeteci Hanzade Ünuz’un çarpıcı yazı ve fotoğraflarından da örnekler verdim. CHP Milletvekili Murat Bakan’ın konuyu TBMM gündemine taşıdığını, İzmir Valiliği’nin, konağın onarımı için ihale sürecinin başlatılacağını bildiren açıklamasından da söz ettim. Avukat Hilal Elbüken’den bir bilgi notu aldım: “İzmirli avukatlar olarak, ‘Vali Konağı sahipsiz değildir’ diyoruz ve ilgili kurumlara görevlerini yapmaları için başvuruyoruz, sürecin takipçisi olacağız.”
HEPİMİZİN SORUMLULUĞU
Avukatlar Elbüken, Murat Fatih Ülkü, Uluğ İlve Yücesoy ve Ahu Tahmilci’nin açıklamasından özet: “Vali Konağı bir bina olmanın çok ötesinde İzmir’in geçmişi, tarihidir, kent kültürünün bir parçasıdır. ‘Şu haliyle olduğu gibi Vali Konağı’nın bir viraneye dönmesine izin vermek, İzmir’den, İzmir’in tarihinden ve İzmirlilikten bir şeyler koparmak demektir. Yüz yıldan fazladır varlığını sürdüren bu özgün yapının kurumlar arası elden ele dolaşarak atıl durumda bırakılmasına dur demek ve gelecekte de varlığının devamını sağlamak ise hepimizin sorumluluğudur’ diyoruz.
İLGİLİ KURUMLARA BAŞVURU
İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi ve İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na görev ve yetkileri gereği; Katip Çelebi Üniversitesi’nin de tahsis sorumlulukları bulunduğundan, ‘Vali Konağı’nın, gerekli önlemlerin alınmaması, korunmaması ve bakımların yapılmaması nedeniyle düştüğü bakımsız, sahipsiz ve yıpratılmaya uygun, savunmasız halinden kurtarılarak; tarihi, kültürel, sosyal konumuna uygun değerlendirilerek yeniden İzmir’e kazandırılması konusunda işlem/işlemler tesis edilmesi’ istemiyle başvuruyoruz. Tüm İzmirlilerin Vali Konağı’nı sahip çıkacağına inanıyoruz.”
------------------------------
SÖZ SİZİN
BİR DUYURU
Doktor, minik kedilere
sevgi kucağı arıyor
DR. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir arkadaşımın tedavisi sırasında Uzman Doktor Saliha Yüksel’in telefon konuşmasını duyunca, “Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi hayvanlara olan davranış biçimiyle değerlendirilir” sözlerinin sahibi, dünyada kötülüğe karşı aktif ama şiddetsiz direniş felsefesinin öncüsü, Hindistan Bağımsızlık Hareketi’nin siyasi ve ruhani lideri Mahatma Gandhi aklıma geldi.
HABERLEŞME ADRESİ
Duyarsız kalamadım ve kendimi tanıtıp fotoğraflarını istedim. Uzm. Dr. Saliha Yüksel, çaresizliğini hissettiği sokak kedisini ve 6 yavrusunu alıp evine götürmüş. Dostlarına telefon edip, onları sahiplenecek sevgi dolu insanlar arıyor. Dünyaca ünlü İtalyan şarkıcı ve aktör Enzo Jannaci’nin, “Bir kedinin dostluğu, tonlarca ilaçtan daha etkilidir” sözündeki gibi bu minik kedi yavrularına aile olacak kişiler drskmail73@gmail.com mail adresine yazabilir. (Ahmet Aydın AKANSU)
-------------------------------
BİR SERGİ UYARISI
Folkart’taki İbrahim Çallı’yla
buluşmak için son sekiz gün
FOLKART Gallery, 23 Kasım 2021’de yeni sergi sezonunu, ülkemizin en önemli resim sanatçılarından İbrahim Çallı ile açtı. “Türk Resminin Bohem ve Asi Fırçası: İbrahim Çallı” adlı sergide sanatçının 80 eseri yer alıyor. Proje direktörlüğünü Fahri Özdemir’in üstlendiği, bugüne kadarki en kapsamlı Çallı sergisi, 17 Nisan’da kapanıyor.
SANATÇININ ÜNLÜ ESERLERİ
Çallı’nın baş yapıtlarından Mustafa Kemal Atatürk portresi, en iyi eserlerinden Mevleviler serisi, peyzajlar ve natürmortları barındıran sergiyi gezebilmek için, (bugünle birlikte) sekiz gün var. Sergi, pazartesi günü kapalı. Hafta içi 10.00-18.00, Cumartesi/Pazar 10.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebiliyor. Bugüne değin ziyaretçi sayısı 100 bini geçti. Folkart’taki bu eşsiz sergiyi görebilme fırsatını kaçırmayın derim.